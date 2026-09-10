L’Allemagne reçoit la Serbie à l’Allianz Arena de Munich le jeudi 1er octobre, alors que Jurgen Klopp poursuit ses premiers pas à la tête de l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA 2026/27. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour au stade Rajko Mitić de Belgrade en novembre, les deux rencontres faisant partie du programme du groupe A2 de la Ligue A, qui comprend également les Pays-Bas et la Grèce.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Allemagne-Serbie dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Allemagne-Serbie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Allemagne-Serbie se déroule à l’Allianz Arena de Munich, et les informations officielles de diffusion ne sont pas disponibles pour le moment pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Où acheter des billets pour Allemagne-Serbie ?

Les billets pour le match de Munich sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la DFB, la priorité étant généralement donnée aux membres avant que le quota restant ne soit mis en vente au grand public. Les canaux officiels de la Fédération serbe de football constituent l’équivalent pour le match retour à Belgrade.

Quelques éléments à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle : elle ouvre après la fermeture des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Tarifs réduits : la DFB propose des réductions allant jusqu’à 50 % pour les enfants, les seniors et les spectateurs handicapés, ainsi qu’une petite remise pour les membres du Bayern Munich

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le match

Marché secondaire : StubHub est l’option à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de l’intérêt important suscité par le projet de reconstruction de Klopp, il est recommandé de réserver tôt pour les deux manches de cette confrontation.

Combien coûtent les billets pour Allemagne-Serbie ?

Le prix officiel pour le match de Munich via la DFB commence aux alentours de 65 €, avec des billets répartis en cinq catégories dans l’ensemble de l’Allianz Arena, jusqu’aux places centrales premium, disponibles au prix facial dans la limite des stocks. Les tarifs officiels de la Fédération serbe de football s’appliquent de la même manière pour le match de Belgrade.

StubHub est l’option à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu de ce à quoi s’attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Munich) : les annonces sur le marché secondaire commencent à partir de seulement 27 €, même si les prix varient fortement selon la catégorie de siège et le vendeur

Places de gamme intermédiaire (Munich) : des sièges centraux le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Match retour à Belgrade : généralement plus abordable au prix facial qu’une soirée à l’Allianz Arena, même si l’offre peut se resserrer à l’approche de la rencontre

Comme pour toute rencontre internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l’approche du jour du match. Réserver sa place plus tôt que tard reste donc généralement l’option la plus sûre si vous disposez d’un budget précis.

StubHub est l’option à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail d’options de placement pour le match d’ouverture à l’Allianz Arena de Munich, ainsi que des annonces pour le match retour à Belgrade.

Allemagne-Serbie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Allemagne et de la Serbie

L’Allemagne a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre le Paraguay à la Coupe du monde le 29 juin, qui s’est soldé par une élimination. Elle s’est également inclinée 2-1 face à l’Équateur plus tôt dans le tournoi, mais a montré des qualités offensives avec une victoire 7-1 contre Curaçao et un succès 2-1 face à la Côte d’Ivoire. Sur ces cinq matches, l’Allemagne a inscrit 13 buts et en a encaissé sept.

La Serbie a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son match le plus récent s’est terminé par une défaite 5-1 contre le Mexique, et elle a aussi perdu 3-0 contre le Cap-Vert et l’Espagne. Ses deux victoires ont été obtenues contre l’Arabie saoudite et la Lettonie, à chaque fois sur le score de 2-1. La Serbie a marqué huit buts et en a encaissé 14 sur ces cinq matches.

Allemagne-Serbie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mars 2019, lorsque l’Allemagne et la Serbie ont fait match nul 1-1 lors d’un match amical. Sur les quatre confrontations directes recensées, l’Allemagne en a remporté deux, la Serbie une, et un match s’est terminé sur un nul. L’unique victoire de la Serbie est intervenue à la Coupe du monde 2010, avec un succès 1-0 le 18 juin en phase de groupes.



