L’Allemagne reçoit la Grèce à Augsbourg dans le cadre de sa campagne 2026/27 de l’UEFA Nations League sous les ordres du nouveau sélectionneur Jurgen Klopp, avant que les deux équipes ne se retrouvent au match retour à Thessalonique la semaine suivante. Les deux rencontres font partie d’un calendrier de la Ligue A, groupe A2, qui comprend également les Pays-Bas et la Serbie.

Alors que les premiers pas de Klopp à la tête d’une sélection suscitent déjà un vif intérêt après sa nomination à la suite de l’élimination en Coupe du monde face au Paraguay, cette double confrontation offre aux supporters deux occasions de voir prendre forme son projet de reconstruction.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Allemagne-Grèce, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le coup d’envoi de Allemagne-Grèce en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Allemagne-Grèce débute à la WWK Arena d’Augsbourg, dans le cadre du programme du groupe 2 de l’UEFA Nations League.

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 14:45 WWK Arena

Où acheter des billets pour Allemagne-Grèce ?

Les billets pour le match d’Augsbourg sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la DFB, la priorité étant généralement donnée aux membres avant que les places restantes ne soient mises en vente au grand public. Les canaux officiels de la Fédération hellénique de football (EPO) constituent l’équivalent pour le match retour à Thessalonique.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail d’options de places pour le match d’ouverture à la WWK Arena d’Augsbourg, ainsi que des offres pour le match retour au Toumba Stadium de Thessalonique.

Voici quelques éléments utiles à savoir pour l’achat de billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité pour les membres, généralement à l’approche de chaque match

Offres vérifiées – Ticombo s’approvisionne auprès d’un éventail de vendeurs, offrant aux acheteurs un choix plus large une fois les quotas officiels épuisés

Billets visiteurs – les quotas de Thessalonique pour les supporters allemands en déplacement sont gérés via les canaux de l’EPO et peuvent être limités

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées

La nomination de Klopp suscitant déjà un intérêt important autour de cette équipe d’Allemagne, il est recommandé de réserver tôt pour les deux manches.

Combien coûtent les billets pour Allemagne-Grèce ?

Les tarifs officiels pour le match d’Augsbourg sont fixés par les canaux de billetterie de la DFB, avec toute la gamme allant des places standard aux places premium disponible au prix facial tant que les quotas durent. Les tarifs officiels de l’EPO s’appliquent de la même manière pour le match de Thessalonique.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées, et voici un aperçu de ce à quoi il faut s’attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Augsbourg) : à partir d’environ 40 € à 50 €, généralement dans les tribunes supérieures de la WWK Arena, l’un des plus petits stades du calendrier de l’Allemagne dans cette campagne

Places de gamme intermédiaire (Augsbourg) : places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Match retour à Thessalonique : les prix varient selon la fédération hôte, le Toumba Stadium étant connu pour son ambiance passionnée, ce qui peut faire grimper la demande pour les places destinées aux supporters en déplacement

Comme pour toute rencontre internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver sa place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Allemagne-Grèce en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Allemagne et de la Grèce

L’Allemagne aborde ce match avec un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent a été un match nul 1-1 contre le Paraguay en Coupe du monde le 29 juin, qui s’est soldé par une défaite selon le règlement de la compétition. Plus tôt dans ce parcours, elle a battu la Côte d’Ivoire 2-1 et écrasé Curacao 7-1, affichant un vrai potentiel offensif lorsqu’elle est en rythme. Elle a inscrit 12 buts sur ces cinq matches, mais en a encaissé sept, ce qui souligne une certaine irrégularité défensive.

La Grèce n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois nuls et deux défaites. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 0-1 contre l’Italie en amical le 7 juin. Elle avait auparavant fait match nul 2-2 contre la Suède et n’a pas marqué dans trois de ces cinq rencontres, n’encaissant que trois buts au total mais peinant à se montrer dangereuse dans l’autre surface.

Allemagne-Grèce : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à juin 2024, lorsque l’Allemagne s’est imposée 2-1 en amical. Sur les quatre confrontations directes précédentes répertoriées, l’Allemagne a remporté les quatre, notamment une victoire 4-2 contre la Grèce à l’Euro 2012 et un succès 2-0 à domicile en qualifications pour la Coupe du monde en septembre 2000. L’Allemagne a inscrit 12 buts et en a concédé cinq sur ces quatre matches.

Classement de Allemagne-Grèce

Dans le groupe 2 de l’UEFA Nations League, l’Allemagne occupe actuellement la première place, devant la Grèce, deuxième.