L'Allemagne reçoit la Grèce à Augsbourg dans le cadre de sa campagne 2026/27 de l'UEFA Nations League sous les ordres de son nouveau sélectionneur Jurgen Klopp, avant que les deux équipes ne se retrouvent au match retour à Thessalonique la semaine suivante. Les deux rencontres font partie du calendrier du groupe A2 de la Ligue A, qui comprend également les Pays-Bas et la Serbie.

Les premiers pas de Klopp sur un banc de sélection suscitant déjà un vif intérêt après sa nomination à la suite de l'élimination en Coupe du monde contre le Paraguay, cette double confrontation offre aux supporters deux occasions de voir son projet de reconstruction prendre forme.

GOAL a tout ce qu'il faut savoir pour obtenir vos billets pour Allemagne-Grèce dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle date a lieu le coup d'envoi d'Allemagne-Grèce en Ligue A de l'UEFA Nations League ?

Allemagne-Grèce débute à la WWK Arena d'Augsbourg, avec un match disputé dans le cadre du programme du groupe 2 de l'UEFA Nations League.

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 14:45 WWK Arena

Où acheter des billets pour Allemagne-Grèce ?

Les billets pour le match aller à Augsbourg sont d'abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la DFB, la priorité étant généralement accordée aux membres avant qu'un éventuel contingent restant ne soit mis en vente générale. Les canaux officiels de la Fédération hellénique de football (EPO) constituent l'équivalent pour le match retour à Thessalonique.

Si les contingents officiels destinés au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

La nomination de Klopp suscitant déjà un intérêt important autour de cette équipe d'Allemagne, il est recommandé de réserver tôt pour les deux manches.

Combien coûtent les billets pour Allemagne-Grèce ?

La tarification officielle pour le match d'Augsbourg est fixée via les canaux de billetterie de la DFB, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial dans la limite des stocks disponibles. La tarification officielle de l'EPO s'applique de la même manière pour le match de Thessalonique.

Les prix des billets peuvent varier selon le placement :

Places les moins chères (Augsbourg) : à partir d'environ 40 € à 50 €, généralement dans les étages supérieurs de la WWK Arena, l'un des plus petits stades du calendrier de l'Allemagne dans cette campagne

Places de milieu de gamme (Augsbourg) : généralement entre 80 € et 150 €, avec une meilleure vue le long des lignes de touche

Places premium (Augsbourg) : à partir de 200 € pour les meilleures places centrales disponibles

Match retour à Thessalonique : généralement entre environ 45 € et 180 € selon l'emplacement du siège, le stade Toumba étant réputé pour son atmosphère passionnée, ce qui peut faire grimper la demande pour les places destinées aux supporters en déplacement

Comme pour toute affiche internationale à forte demande, les prix peuvent évoluer à l'approche du match. Bloquer sa place le plus tôt possible est donc généralement l'option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Allemagne-Grèce en Ligue A de l'UEFA Nations League : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Allemagne-Grèce

L'Allemagne aborde ce match avec un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent a été un nul 1-1 contre le Paraguay en Coupe du monde le 29 juin, qui s'est terminé par une défaite selon le règlement de la compétition. Plus tôt dans ce parcours du tournoi, elle a battu la Côte d'Ivoire 2-1 et écrasé Curaçao 7-1, montrant ses capacités offensives quand elle est dans le rythme. Elle a marqué 12 buts sur ces cinq matches mais en a encaissé sept, ce qui souligne une certaine irrégularité défensive.

La Grèce n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois nuls et deux défaites. Son match le plus récent s'est soldé par une défaite 0-1 contre l'Italie en amical le 7 juin. Elle avait auparavant fait match nul 2-2 contre la Suède et n'a pas marqué lors de trois de ces cinq rencontres, n'encaissant que trois buts au total mais peinant à se montrer créative dans l'autre sens.

Allemagne-Grèce : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à juin 2024, lorsque l'Allemagne s'est imposée 2-1 en amical. Sur les quatre précédents face-à-face recensés, l'Allemagne a remporté les quatre, notamment un succès 4-2 contre la Grèce à l'Euro 2012 et une victoire 2-0 à domicile en qualifications pour la Coupe du monde en septembre 2000. L'Allemagne a marqué 12 buts et en a concédé cinq sur ces quatre matches.



