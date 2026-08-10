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Comment obtenir des billets pour Al-Wahda - Ajman : prix ADNOC, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al-Wahda affronte Ajman en Arabian Gulf League. Voici comment réserver vos billets

Al Wahda FC reçoit Ajman FC dans un match crucial de l'UAE Pro League au stade Al Nahyan. Les deux clubs ont désespérément besoin de points, ce qui promet une bataille à fort enjeu entre les candidats au titre d'Abu Dhabi et la dangereuse formation d'Ajman.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al Wahda FC contre Ajman FC, notamment l'heure du coup d'envoi, les prix des billets et la meilleure façon d'acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Al-Wahda - Ajman en Arabian Gulf League ?

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Division 1 - Journée 1

Comment acheter des billets pour Al-Wahda - Ajman en Arabian Gulf League ?

Réserver votre place pour voir Al Wahda FC affronter Ajman FC est simple via les plateformes officielles de billetterie numérique. La principale plateforme en ligne pour acheter des billets de match est Platinumlist, qui propose un processus de paiement fluide et fiable à tous les amateurs de football national.

  • Partenaire numérique officiel :Platinumlist est la principale plateforme pour acheter des billets en admission générale et des places par catégorie.
  • Guichets sur place : Bien que des guichets physiques limités soient disponibles sur le site les jours de match, il est fortement recommandé d'acheter en ligne avant l'événement afin d'éviter les longues files d'attente ou une rupture soudaine des stocks.
  • Lien d'achat principal : Vous pouvez réserver votre entrée directement en consultant la page officielle de billetterie Platinumlist pour Al Wahda FC contre Ajman FC.

La réservation en ligne garantit une livraison immédiate des billets sur mobile, permettant une entrée numérique fluide grâce au scan du smartphone aux tourniquets du stade.

Combien coûtent les billets pour Al-Wahda - Ajman en Arabian Gulf League ?

Assister à un match d'UAE Pro League est l'une des expériences sportives en direct les plus accessibles et abordables de la région. Pour cette rencontre, les prix en admission générale restent fixes et très abordables dans les tribunes des locaux comme des visiteurs :

  • Supporters à domicile (sections S11–S14) : 20,00 AED
  • Supporters visiteurs (section S18) : 20,00 AED

Avec tous les billets en admission générale fixés à 20,00 AED, les supporters en ont pour leur argent, quel que soit l'endroit où ils choisissent de s'asseoir. Les sections se remplissent vite, il est donc recommandé de réserver vos places tôt sur Platinumlist afin de garantir votre place en tribune.

Al-Wahda - Ajman en Arabian Gulf League : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Al-Wahda et Ajman

ALW

ALW - Forme

ITT
D1-0
ALS
V0-2
ALW
D2-3
ALK
N1-1
ALD
D1-0
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AJM

AJM - Forme

ALD
V0-1
ALJ
N1-1
DAL
V0-2
ALN
N2-2
AKH
D1-0
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Al-Wahda - Ajman : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al-WahdaNulAjman
3
0
2
Division 1
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
Ajman badge
Ajman
AJM
0
FDM
Division 1
Ajman badge
Ajman
AJM
0
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
FDM
Division 1
Ajman badge
Ajman
AJM
4
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
3
FDM
Division 1
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
0
FDM
Division 1
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
2
FDM
9Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Al-Wahda et Ajman

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AjmanAjmanAJM
00000000
2
Al Ittihad KalbaAl Ittihad KalbaALI
00000000
3
Al-AinAl-AinALA
00000000
4
Al-DhafraAl-DhafraALD
00000000
5
Al-JaziraAl-JaziraALJ
00000000
6
Al-NasrAl-NasrALN
00000000
7
Al-WahdaAl-WahdaALW
00000000
8
Al-WaslAl-WaslALW
00000000
9
BaniyasBaniyasBAY
00000000
10
HattaHattaHAT
00000000
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
00000000
12
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
00000000
13
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
00000000
14
United FCUnited FCUFC
00000000
AFC Champions League
Coupe d'Asie
Relégation


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