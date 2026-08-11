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Saudi Pro League
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Comment obtenir des billets pour Al-Taawoun - Al Khaleej : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al-Taawoun affronte Al Khaleej en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Taawoun reçoit Al-Khaleej sur sa pelouse de Buraidah, alors que les deux clubs lancent leur campagne 2026/27 de Saudi Pro League, et les billets sont déjà en vente pour les supporters qui veulent suivre l’action en direct. Les deux clubs abordent cette nouvelle saison avec l’ambition de s’appuyer sur de solides campagnes récentes, avec un historique de confrontations directes bien établi qui a souvent donné lieu à des matches serrés et disputés entre les deux équipes.

GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club, y compris l’heure du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites pour acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al-Taawoun vs Al Khaleej en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 1
Al-Taawoun Club Stadium

Comment acheter des billets pour Al-Taawoun vs Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture de la vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et via l’application WeBook, même s’ils ne sont en général mis en vente qu’une à deux semaines avant le coup d’envoi et peuvent être limités pour les supporters ne disposant pas déjà d’une adhésion à l’un des deux clubs. Comme il s’agit d’un match de la journée d’ouverture, la demande devrait progressivement augmenter, donc réserver à l’avance viaTicomboest une solution intelligente pour éviter de passer à côté de la place de votre choix.

Combien coûtent les billets pour Al-Taawoun vs Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

  • Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et les places en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des ouvertures de saison, les prix peuvent évoluer à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le tarif disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al-Taawoun vs Al Khaleej en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al-Taawoun et Al Khaleej

ALT

ALT - Forme

ITT
D0-2
ALS
V1-5
AHL
D1-2
ALR
N1-1
ALH
D2-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ALK

ALK - Forme

DHA
V0-2
HIL
D1-2
ALI
D0-5
ALA
D3-1
AHL
D1-4
But marqué (encaissé)
5/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Al-Taawoun vs Al Khaleej : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al-TaawounNulAl Khaleej
3
1
1
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
FDM
King Cup
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FDM
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FDM
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FDM
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
FDM
5Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Classement de Al-Taawoun et Al Khaleej

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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