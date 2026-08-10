La Saudi Pro League poursuit son ascension fulgurante parmi les compétitions les plus excitantes du football mondial, et ce choc à fort enjeu entre Al-Shabab FC, sextuple champion, et Al Qadsiah FC, ambitieux et riche en stars, promet une ambiance intense et immanquable à Riyad.

Pour garantir votre place au stade, GOAL vous recommande d’acheter vos billets bien à l’avance.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Shabab - Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 1 13 août 2026 - 14:00 SHG Arena

Comment acheter des billets pour Al Shabab - Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Trouver des billets authentiques pour les grandes affiches de Saudi Pro League peut parfois sembler compliqué en raison du fort intérêt des supporters et des ventes très rapides sur les plateformes officielles des clubs. Cependant, les fans disposent de plusieurs options pour rechercher des places valides.

La vente primaire des billets est généralement gérée directement via les portails officiels de billetterie de la Saudi Pro League et les canaux de distribution des clubs. Al-Shabab FC met d’abord en vente les billets à l’unité pour ses membres et les supporters enregistrés avant d’ouvrir la vente au grand public. Cependant, les allocations de billets en vente primaire pour les grandes affiches contre des adversaires ambitieux comme Al Qadsiah FC sont souvent épuisées en quelques minutes après leur mise en vente.

Lorsque les ventes primaires sont épuisées, les plateformes de revente de billets représentent l’option la plus pratique pour les supporters qui cherchent à acheter des billets pour le match. Des plateformes comme Ticombo sont spécialisées dans les échanges de billets de football entre supporters, offrant aux fans l’accès à des billets vérifiés même pour les événements à guichets fermés.

Combien coûtent les billets pour Al Shabab - Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour les matches de Saudi Pro League varient en fonction de l’emplacement des sièges, de la visibilité dans le stade et de la demande pour le match. Heureusement, il existe des options adaptées à tous les budgets, des places les plus abordables en tribune aux salons d’hospitalité d’entreprise de luxe.

Voici un aperçu rapide des fourchettes de prix attendues en riyals saoudiens (SAR) :

Catégorie 3 / Tribune derrière le but standard : de 150 SAR à 250 SAR

Catégorie 2 / Tribune latérale supérieure : de 250 SAR à 400 SAR

Catégorie 1 / Tribune principale inférieure : de 400 SAR à 650 SAR

Premium / Hospitalité VIP : de 900 SAR à 1 600 SAR+

Comme les prix des billets sont soumis à l’offre et à la demande, les tarifs sur les plateformes secondaires peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver vos billets tôt vous garantit d’obtenir le meilleur tarif disponible pour la zone de placement de votre choix.

Al Shabab - Al Qadsiah en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

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Al Shabab - Al Qadsiah : historique récent des confrontations directes

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