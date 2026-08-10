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Comment obtenir des billets pour Al Shabab - Al Qadsiah : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Shabab affronte Al Qadsiah en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

La Saudi Pro League poursuit son ascension fulgurante parmi les compétitions les plus excitantes du football mondial, et ce choc à fort enjeu entre Al-Shabab FC, sextuple champion, et Al Qadsiah FC, ambitieux et riche en stars, promet une ambiance intense et immanquable à Riyad.

Pour garantir votre place au stade, GOAL vous recommande d’acheter vos billets bien à l’avance.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Shabab - Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 1
SHG Arena

Comment acheter des billets pour Al Shabab - Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Trouver des billets authentiques pour les grandes affiches de Saudi Pro League peut parfois sembler compliqué en raison du fort intérêt des supporters et des ventes très rapides sur les plateformes officielles des clubs. Cependant, les fans disposent de plusieurs options pour rechercher des places valides.

La vente primaire des billets est généralement gérée directement via les portails officiels de billetterie de la Saudi Pro League et les canaux de distribution des clubs. Al-Shabab FC met d’abord en vente les billets à l’unité pour ses membres et les supporters enregistrés avant d’ouvrir la vente au grand public. Cependant, les allocations de billets en vente primaire pour les grandes affiches contre des adversaires ambitieux comme Al Qadsiah FC sont souvent épuisées en quelques minutes après leur mise en vente.

Lorsque les ventes primaires sont épuisées, les plateformes de revente de billets représentent l’option la plus pratique pour les supporters qui cherchent à acheter des billets pour le match. Des plateformes comme Ticombo sont spécialisées dans les échanges de billets de football entre supporters, offrant aux fans l’accès à des billets vérifiés même pour les événements à guichets fermés.

Combien coûtent les billets pour Al Shabab - Al Qadsiah en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour les matches de Saudi Pro League varient en fonction de l’emplacement des sièges, de la visibilité dans le stade et de la demande pour le match. Heureusement, il existe des options adaptées à tous les budgets, des places les plus abordables en tribune aux salons d’hospitalité d’entreprise de luxe.

Voici un aperçu rapide des fourchettes de prix attendues en riyals saoudiens (SAR) :

  • Catégorie 3 / Tribune derrière le but standard : de 150 SAR à 250 SAR
  • Catégorie 2 / Tribune latérale supérieure : de 250 SAR à 400 SAR
  • Catégorie 1 / Tribune principale inférieure : de 400 SAR à 650 SAR
  • Premium / Hospitalité VIP : de 900 SAR à 1 600 SAR+

Comme les prix des billets sont soumis à l’offre et à la demande, les tarifs sur les plateformes secondaires peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver vos billets tôt vous garantit d’obtenir le meilleur tarif disponible pour la zone de placement de votre choix.

Al Shabab - Al Qadsiah en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Shabab et Al Qadsiah

ALS

ALS - Forme

ALT
D1-5
ALN
D2-4
NEO
D2-1
ITT
V3-2
ANA
D1-0
But marqué (encaissé)
7/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ALQ

ALQ - Forme

ALN
V3-1
ALF
V1-2
ALH
V2-0
ITT
V1-5
LEV
D1-0
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Al Shabab - Al Qadsiah : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al ShababNulAl Quadisiya
1
2
2
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
FDM
Saudi Pro League
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
FDM
Saudi Pro League
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
FDM
Saudi Pro League
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
FDM
8Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Al Shabab et Al Qadsiah

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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