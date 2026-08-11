Comment obtenir des billets pour Al Riyadh - Al Nassr FC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Riyadh accueille le champion en titre Al-Nassr au stade Prince Faisal bin Fahd lors de la deuxième journée de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, dans une affiche aux enjeux très différents pour les deux équipes. Al-Riyadh a survécu à une campagne 2025/26 tendue, terminant 15e et n’évitant la relégation que de justesse, tandis qu’Al-Nassr se présente en tant que nouveau champion d’Arabie saoudite, après avoir mis fin à huit ans d’attente pour le titre sous Jorge Jesus avant de confier les rênes à Ange Postecoglou pour cet exercice.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 21 août 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une fenêtre de vente générale.

Il s’agit de l’un des billets les plus demandés du premier mois de la saison de Saudi Pro League. Le stade Prince Faisal bin Fahd ne dispose que d’une fraction de la capacité de l’Al-Awwal Park d’Al-Nassr, et avec Ronaldo ainsi que les champions en ville, les contingents officiels mis en vente via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux d’Al-Riyadh devraient partir rapidement une fois disponibles, généralement seulement une à deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver tôt via Ticombo est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de manquer la vente officielle.

Combien coûtent les billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour cette rencontre devraient se situer au-dessus de la moyenne du championnat compte tenu de l’adversaire en déplacement.

Les billets d’entrée générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places le long de la touche varient généralement de 250 SAR à 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Compte tenu de l’adversaire en déplacement et de la capacité limitée du stade d’Al-Riyadh, les prix devraient augmenter rapidement à mesure que le match approche, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas.

Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Riyadh et Al Nassr FC

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Classement de Al Riyadh vs Al Nassr FC



