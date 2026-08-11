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Comment obtenir des billets pour Al Riyadh - Al Nassr FC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Riyadh affronte Al Nassr FC en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Al-Riyadh accueille le champion en titre Al-Nassr au stade Prince Faisal bin Fahd lors de la deuxième journée de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, dans une affiche aux enjeux très différents pour les deux équipes. Al-Riyadh a survécu à une campagne 2025/26 tendue, terminant 15e et n’évitant la relégation que de justesse, tandis qu’Al-Nassr se présente en tant que nouveau champion d’Arabie saoudite, après avoir mis fin à huit ans d’attente pour le titre sous Jorge Jesus avant de confier les rênes à Ange Postecoglou pour cet exercice.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC, notamment l’heure du coup d’envoi, le prix des places et les meilleurs sites où acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

crest
Saudi Pro League - Journée 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une fenêtre de vente générale.

Il s’agit de l’un des billets les plus demandés du premier mois de la saison de Saudi Pro League. Le stade Prince Faisal bin Fahd ne dispose que d’une fraction de la capacité de l’Al-Awwal Park d’Al-Nassr, et avec Ronaldo ainsi que les champions en ville, les contingents officiels mis en vente via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux d’Al-Riyadh devraient partir rapidement une fois disponibles, généralement seulement une à deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver tôt via Ticombo est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de manquer la vente officielle.

Combien coûtent les billets pour Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour cette rencontre devraient se situer au-dessus de la moyenne du championnat compte tenu de l’adversaire en déplacement.

  • Les billets d’entrée générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et les places le long de la touche varient généralement de 250 SAR à 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Compte tenu de l’adversaire en déplacement et de la capacité limitée du stade d’Al-Riyadh, les prix devraient augmenter rapidement à mesure que le match approche, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas.

Al Riyadh vs Al Nassr FC en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Riyadh et Al Nassr FC

ALR

ALR - Forme

ALQ
D0-4
ALF
D4-2
ALF
V1-0
ALT
N1-1
ALA
V1-0
But marqué (encaissé)
5/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ALN

ALN - Forme

ALQ
D3-1
ALS
V2-4
HIL
N1-1
GOS
D0-1
DHA
V4-1
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Al Riyadh vs Al Nassr FC : confrontations directes récentes

Face à face

Al RiyadhNulAl Nasr FC
1
0
4
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
FDM
Saudi Pro League
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
5
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FDM
Saudi Pro League
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FDM
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
FDM
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
FDM
4Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Al Riyadh vs Al Nassr FC

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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