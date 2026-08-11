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Saudi Pro League
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Comment obtenir des billets pour Al Qadsiah vs Al Ittihad : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Qadsiah affronte Al Ittihad en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Qadsiah reçoit Al-Ittihad au Prince Mohammed bin Fahd Stadium dans une affiche qui en dit long sur l’équilibre actuel des forces dans le football saoudien. Al-Qadsiah, qui ne dispute que sa deuxième saison de Pro League, a terminé à une remarquable quatrième place la saison dernière sous les ordres de Brendan Rodgers, a décroché sa qualification pour l’AFC Champions League Elite et a même battu le futur champion Al-Nassr 3-1 au passage. Al-Ittihad, en revanche, a vécu une campagne difficile, conclue à la cinquième place et marquée par le départ de Sergio Conceicao, laissant au nouvel entraîneur principal Jens Wissing la mission de ramener le club au niveau qu’exige son histoire.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites pour acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette affiche est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture de la vente générale.

Avec la cote d’Al-Qadsiah en forte hausse après sa quatrième place de la saison dernière, et Al-Ittihad restant l’une des équipes qui se déplacent le mieux soutenues du championnat, la demande pour cette affiche devrait être plus forte que pour un match classique de début de saison entre deux clubs de milieu de tableau. Les billets officiels sont généralement mis en vente sur le site de la Saudi Pro League et sur les canaux propres à chaque club entre 10 et 14 jours avant le coup d’envoi ; réserver tôt via Ticombo est donc une manière judicieuse de garantir votre place.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

  • Les billets en admission générale pour les rencontres standard de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, avec notamment accès au salon et restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour toute affiche impliquant l’un des grands clubs traditionnels du football saoudien, les prix peuvent augmenter à mesure que le match approche ; réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Qadsiah et Al Ittihad

ALQ

ALQ - Forme

ALN
V3-1
ALF
V1-2
ALH
V2-0
ITT
V1-5
LEV
D1-0
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ITT

ITT - Forme

ALI
V1-3
ALS
D3-2
ALQ
D1-5
MAL
N2-2
ALJ
V1-4
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Al Qadsiah - Al Ittihad : bilan récent des confrontations directes

Face à face

Al QuadisiyaNulAl Ittihad
2
1
2
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
5
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FDM
King Cup
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FDM
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
FDM
10Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

Classement de Al Qadsiah et Al Ittihad

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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