Al-Qadsiah reçoit Al-Ittihad au Prince Mohammed bin Fahd Stadium dans une affiche qui en dit long sur l’équilibre actuel des forces dans le football saoudien. Al-Qadsiah, qui ne dispute que sa deuxième saison de Pro League, a terminé à une remarquable quatrième place la saison dernière sous les ordres de Brendan Rodgers, a décroché sa qualification pour l’AFC Champions League Elite et a même battu le futur champion Al-Nassr 3-1 au passage. Al-Ittihad, en revanche, a vécu une campagne difficile, conclue à la cinquième place et marquée par le départ de Sergio Conceicao, laissant au nouvel entraîneur principal Jens Wissing la mission de ramener le club au niveau qu’exige son histoire.

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Quand a lieu le coup d’envoi de Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 21 août 2026 - 14:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette affiche est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture de la vente générale.

Avec la cote d’Al-Qadsiah en forte hausse après sa quatrième place de la saison dernière, et Al-Ittihad restant l’une des équipes qui se déplacent le mieux soutenues du championnat, la demande pour cette affiche devrait être plus forte que pour un match classique de début de saison entre deux clubs de milieu de tableau. Les billets officiels sont généralement mis en vente sur le site de la Saudi Pro League et sur les canaux propres à chaque club entre 10 et 14 jours avant le coup d’envoi ; réserver tôt via Ticombo est donc une manière judicieuse de garantir votre place.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

Les billets en admission générale pour les rencontres standard de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, avec notamment accès au salon et restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour toute affiche impliquant l’un des grands clubs traditionnels du football saoudien, les prix peuvent augmenter à mesure que le match approche ; réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

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