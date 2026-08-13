Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Saudi Pro League
team-logoAl Quadisiya
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl Ittifaq
Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets

Traduit par

Comment obtenir des billets pour Al Qadsiah - Al-Ettifaq : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Saudi Pro League
Al Quadisiya
Al Ittifaq

Al Qadsiah affronte Al-Ettifaq en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Les fans de football du Moyen-Orient s’enthousiasment déjà à l’idée du prochain derby de l’Est. Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah est l’une des affiches phares de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, et vous pouvez réaliser votre rêve de football saoudien en réservant vos places dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah, notamment où les acheter et combien ils coûteront.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Qadsiah vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

crest
Saudi Pro League - Journée 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets de match de Saudi Pro League, la méthode la plus fiable consiste à vous rendre sur le site officiel de la ligue, où vous pouvez aller dans la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ». Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles.

Les journées de championnat se disputent généralement sur trois jours, la majorité ayant lieu du jeudi au samedi afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi), et les billets sont habituellement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

Les supporters peuvent également réserver leurs billets via la plateforme WeBook.com, partenaire officiel de billetterie de la Saudi Pro League.

Si le portail officiel de la ligue est le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets d’Al-Ettifaq, ceux qui souhaitent assister à un match peuvent aussi envisager des sites de revente secondaires comme Ticombo, qui propose des options de places vérifiées et un processus de réservation en ligne simple pour cette affiche.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Vous pouvez généralement obtenir un billet standard pour un match de Saudi Pro League entre 50 et 100 SAR, ce qui rend l’expérience abordable pour les voyageurs en solo, les groupes de supporters ou les familles passionnées de football.

Les grands rendez-vous, comme le derby de l’Est ou quand Al-Ettifaq reçoit Al-Hilal ou Al-Nassr, coûtent toutefois plus cher, surtout dans les zones offrant la meilleure vue.

Il existe également des options de revente secondaires pour acheter des billets de Saudi Pro League, comme Ticombo, où les billets les moins chers disponibles pour cette affiche représentent le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour les supporters souhaitant y assister. Les prix peuvent y fluctuer, au-dessus comme en dessous du tarif initial d’un billet, selon l’affiche et la proximité de sa date.

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Qadsiah et Al-Ettifaq

ALQ

ALQ - Forme

ALN
V3-1
ALF
V1-2
ALH
V2-0
ITT
V1-5
LEV
D1-0
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ALI

ALI - Forme

ALA
V1-3
ANA
N0-0
ALK
V0-5
ITT
D1-3
NEO
N1-1
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al QuadisiyaNulAl Ittifaq
3
1
1
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
4
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
FDM
Saudi Pro League
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
FDM
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
FDM
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
FDM
12Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Al Qadsiah et Al-Ettifaq

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google