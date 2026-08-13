Comment obtenir des billets pour Al Qadsiah - Al-Ettifaq : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Les fans de football du Moyen-Orient s’enthousiasment déjà à l’idée du prochain derby de l’Est. Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah est l’une des affiches phares de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, et vous pouvez réaliser votre rêve de football saoudien en réservant vos places dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah, notamment où les acheter et combien ils coûteront.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Qadsiah vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 7 10 sept. 2026 - 14:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets de match de Saudi Pro League, la méthode la plus fiable consiste à vous rendre sur le site officiel de la ligue, où vous pouvez aller dans la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ». Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles.

Les journées de championnat se disputent généralement sur trois jours, la majorité ayant lieu du jeudi au samedi afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi), et les billets sont habituellement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

Les supporters peuvent également réserver leurs billets via la plateforme WeBook.com, partenaire officiel de billetterie de la Saudi Pro League.

Si le portail officiel de la ligue est le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets d’Al-Ettifaq, ceux qui souhaitent assister à un match peuvent aussi envisager des sites de revente secondaires comme Ticombo, qui propose des options de places vérifiées et un processus de réservation en ligne simple pour cette affiche.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Vous pouvez généralement obtenir un billet standard pour un match de Saudi Pro League entre 50 et 100 SAR, ce qui rend l’expérience abordable pour les voyageurs en solo, les groupes de supporters ou les familles passionnées de football.

Les grands rendez-vous, comme le derby de l’Est ou quand Al-Ettifaq reçoit Al-Hilal ou Al-Nassr, coûtent toutefois plus cher, surtout dans les zones offrant la meilleure vue.

Il existe également des options de revente secondaires pour acheter des billets de Saudi Pro League, comme Ticombo, où les billets les moins chers disponibles pour cette affiche représentent le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour les supporters souhaitant y assister. Les prix peuvent y fluctuer, au-dessus comme en dessous du tarif initial d’un billet, selon l’affiche et la proximité de sa date.

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Qadsiah et Al-Ettifaq

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq : historique récent des confrontations directes

Classement de Al Qadsiah et Al-Ettifaq



