Comment obtenir des billets pour Al Nassr FC contre Al Kholood : prix pour la Coupe du Roi, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Coupe du Roi entre dans le vif du sujet : Al Nassr, géant de Riyad, reçoit Al Kholood à l’Al-Awwal Park pour un huitième de finale prometteur. Cette prestigieuse compétition nationale à élimination directe promet un duel à fort enjeu, les deux équipes visant une place en quarts de finale.

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Quand débutera le match de Coupe du Roi entre Al Nassr FC et Al Kholood ?

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre de Coupe du Roi ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

Où acheter des billets pour Al Nassr contre Al Kholood ?

Les billets officiels pour les matches de Coupe du Roi d’Al Nassr sont principalement distribués sur les plateformes officielles de billetterie sportive saoudiennes, comme Webook, ainsi que par les canaux de billetterie du club. Les supporters doivent consulter ces plateformes en priorité lors des phases officielles de prévente et de vente générale pour obtenir des places standard au tarif initial.

GrintaHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Chercher le billet le moins cher sur les plateformes de revente offre aux supporters une solution accessible et pratique pour ne pas manquer le match une fois les contingents officiels écoulés.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr contre Al Kholood ?

Chez le vendeur officiel, les billets pour les places standard en tribune coûtent à partir d’environ 30 à 40 SAR, une option abordable pour assister à une rencontre de coupe à élimination directe.

Sur le marché secondaire, notamment sur GrintaHub, les prix débutent aux alentours de 75 SAR. Les supporters disposent ainsi d’une autre possibilité de trouver le billet le moins cher encore disponible si les contingents officiels sont épuisés.

Al Nassr FC contre Al Kholood en Coupe du Roi : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et d’Al Kholood

Al Nassr aborde cette rencontre après avoir remporté ses cinq derniers matches en Saudi Pro League et en Ligue des champions Élite de l’AFC. Son dernier résultat est une victoire 6-2 contre Pakhtakor Tashkent. Auparavant, le club avait battu Al Kholood 5-3 en championnat. Sur cette série de cinq matches, Al Nassr a inscrit 18 buts et en a encaissé huit, s’imposant également face à Al-Faisaly, Neom SC et Neftchi Fargona.

Al Kholood a perdu ses cinq derniers matches, sans enregistrer la moindre victoire. Sa défaite la plus récente, 3-0 contre Al-Ettifaq, a suivi un revers 5-3 face à Al Nassr en championnat. L’équipe a encaissé 13 buts et n’en a marqué que cinq sur ces cinq rencontres, avec également des défaites contre Al-Faisaly, Al Qadsiah et Al Riyadh.

Al Nassr FC contre Al Kholood : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois le 29 octobre 2026, en Saudi Pro League. Al Nassr l’avait emporté 5-3 à l’Al-Awwal Park. Sur leurs cinq dernières confrontations, Al Nassr compte quatre victoires et un match nul, pour un total de 13 buts marqués et six encaissés. Le seul match qu’Al Nassr n’a pas remporté s’est achevé sur un score de 3-3 sur le terrain d’Al Kholood, en octobre 2024.