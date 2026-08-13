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Comment obtenir des billets pour Al Nassr FC - Al Ittihad : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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C. Ronaldo

Al Nassr FC affronte Al Ittihad en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al Nassr reçoit Al Ittihad à Al-Awwal Park, à Riyad, dans l’une des plus grandes affiches du calendrier de la Saudi Pro League, qui met aux prises deux des clubs les plus titrés et les plus riches en stars du pays. Al Nassr aborde la saison en tant que champion en titre sous les ordres d’Ange Postecoglou, avec Cristiano Ronaldo toujours à la pointe de l’attaque, tandis qu’Al Ittihad, le plus ancien club d’Arabie saoudite, se présente avec un nouvel entraîneur principal, Jens Wissing, alors qu’il cherche à se reconstruire après une campagne décevante.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al Ittihad vs Al Nassr, y compris les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Nassr FC vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

crest
Saudi Pro League - Journée 22
Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Nassr FC vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par StubHub, qui propose des options de places vérifiées pour Al Ittihad vs Al Nassr avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre siège sans devoir compter sur les différents niveaux d’adhésion officielle au club ni attendre l’ouverture d’une vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Nassr, même si, pour une affiche de cette ampleur, impliquant deux des clubs les plus décorés du championnat, les contingents officiels ont tendance à se vendre extrêmement vite une fois mis en vente, généralement une à deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver à l’avance via le marché secondaire comme StubHub est fortement recommandé aux supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté.

Compte tenu des stars présentes, notamment Ronaldo pour les hôtes et Benzema pour les visiteurs, cette rencontre devrait être l’un des billets les plus demandés de la saison, donc réserver tôt reste l’option la plus sûre.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr FC vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Dans l’ensemble, les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de cette envergure devraient se situer bien au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et les places en bord de terrain vont en général de 250 SAR à 600 SAR, tandis que les options VIP et hospitalité, comprenant notamment l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Sur le marché secondaire comme StubHub, les billets les moins chers disponibles pour cette affiche offrent le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour les supporters qui veulent simplement être à Al-Awwal Park pour voir s’affronter deux des plus grands clubs du football saoudien. Compte tenu de l’adversaire en déplacement et du profil des joueurs impliqués des deux côtés, les prix devraient augmenter rapidement à mesure que le match approchera, donc réserver tôt est la meilleure façon d’obtenir le prix le plus bas disponible et le plus large choix de places.

Al Nassr FC vs Al Ittihad en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Nassr FC et Al Ittihad

ALN

ALN - Forme

ALQ
D3-1
ALS
V2-4
HIL
N1-1
GOS
D0-1
DHA
V4-1
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ITT

ITT - Forme

ALI
V1-3
ALS
D3-2
ALQ
D1-5
MAL
N2-2
ALJ
V1-4
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Al Nassr FC vs Al Ittihad : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al Nasr FCNulAl Ittihad
3
0
2
Saudi Pro League
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
FDM
King Cup
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FDM
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
FDM
Super Coupe
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FDM
Saudi Pro League
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
FDM
9Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Al Nassr FC et Al Ittihad

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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