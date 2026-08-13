Al Nassr reçoit Al Ittihad à Al-Awwal Park, à Riyad, dans l’une des plus grandes affiches du calendrier de la Saudi Pro League, qui met aux prises deux des clubs les plus titrés et les plus riches en stars du pays. Al Nassr aborde la saison en tant que champion en titre sous les ordres d’Ange Postecoglou, avec Cristiano Ronaldo toujours à la pointe de l’attaque, tandis qu’Al Ittihad, le plus ancien club d’Arabie saoudite, se présente avec un nouvel entraîneur principal, Jens Wissing, alors qu’il cherche à se reconstruire après une campagne décevante.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al Ittihad vs Al Nassr, y compris les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Nassr FC vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 22 11 mars 2027 - 14:00 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Nassr FC vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par StubHub, qui propose des options de places vérifiées pour Al Ittihad vs Al Nassr avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre siège sans devoir compter sur les différents niveaux d’adhésion officielle au club ni attendre l’ouverture d’une vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Nassr, même si, pour une affiche de cette ampleur, impliquant deux des clubs les plus décorés du championnat, les contingents officiels ont tendance à se vendre extrêmement vite une fois mis en vente, généralement une à deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver à l’avance via le marché secondaire comme StubHub est fortement recommandé aux supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté.

Compte tenu des stars présentes, notamment Ronaldo pour les hôtes et Benzema pour les visiteurs, cette rencontre devrait être l’un des billets les plus demandés de la saison, donc réserver tôt reste l’option la plus sûre.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr FC vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Dans l’ensemble, les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de cette envergure devraient se situer bien au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et les places en bord de terrain vont en général de 250 SAR à 600 SAR, tandis que les options VIP et hospitalité, comprenant notamment l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Sur le marché secondaire comme StubHub, les billets les moins chers disponibles pour cette affiche offrent le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour les supporters qui veulent simplement être à Al-Awwal Park pour voir s’affronter deux des plus grands clubs du football saoudien. Compte tenu de l’adversaire en déplacement et du profil des joueurs impliqués des deux côtés, les prix devraient augmenter rapidement à mesure que le match approchera, donc réserver tôt est la meilleure façon d’obtenir le prix le plus bas disponible et le plus large choix de places.

Al Nassr FC vs Al Ittihad en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Nassr FC et Al Ittihad

Al Nassr FC vs Al Ittihad : historique récent des confrontations directes

Classement de Al Nassr FC et Al Ittihad



