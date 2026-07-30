Comment obtenir des billets pour Al Nassr FC - Al Fateh FC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Saudi Pro League s'est rapidement imposée comme l'une des compétitions les plus attrayantes du football mondial, attirant des superstars venues du monde entier, un soutien passionné et des expériences de match électrisantes. Alors que la saison entre dans une phase intense, le géant de la capitale Al-Nassr SC s'apprête à recevoir Al Fateh SC dans l'emblématique Al-Awwal Park, à Riyad.

Les matches d'Al-Nassr figurent parmi les billets les plus recherchés du sport au Moyen-Orient. Depuis que le club a signé le légendaire buteur Cristiano Ronaldo aux côtés de talents internationaux de premier plan comme Joao Felix et Otavio, l'ambiance dans les stades de Riyad a atteint des sommets.

GOAL a réuni tous les détails essentiels du match, la présentation du stade et les différentes gammes de prix. Lisez la suite pour découvrir les meilleures options de billets disponibles et cliquez pour réserver vos places dès maintenant avant qu'il n'y en ait plus.

À quelle heure débute le match Al Nassr FC vs Al Fateh FC en Saudi Pro League ?

Le prochain choc de Saudi Pro League entre Al-Nassr SC et Al Fateh SC est programmé pour le samedi 15 août 2026, avec un coup d'envoi fixé à 21 h 00 AST à l'Al-Awwal Park de Riyad.

Saudi Pro League - Journée 1 15 août 2026 - 14:00 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Nassr FC vs Al Fateh FC en Saudi Pro League ?

Trouver des billets de première main directement via les portails officiels des clubs peut être un vrai défi pour les affiches de Saudi Pro League les plus demandées. Les quotas officiels pour les matches à domicile d'Al-Nassr sont régulièrement épuisés en quelques minutes après leur mise en vente au public, en raison de la forte demande des membres du club, des abonnés et des groupes de supporters locaux.

Pour les supporters qui ne parviennent pas à obtenir des billets lors de la vente générale officielle, les plateformes de revente vérifiées représentent la solution la plus simple, la plus sûre et la plus fiable pour garantir votre entrée. Des places de marché en ligne comme Ticombo sont la meilleure option, permettant aux fans de comparer en temps réel les disponibilités selon les différentes catégories de places.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr FC vs Al Fateh FC en Saudi Pro League ?

Le prix des billets pour les matches à domicile d'Al-Nassr SC varie en fonction de l'emplacement du siège, de la proximité avec la pelouse et de l'inclusion ou non de prestations d'hospitalité. Le principal argument pour les supporters est que les places standard en tribune supérieure commencent à des tarifs d'entrée très accessibles, ce qui rend le football de haut niveau abordable en direct pour les familles comme pour les spectateurs neutres.

Les billets les moins chers commencent aux alentours de 120 SAR pour les places grand public de catégorie 3 derrière les buts. Les options intermédiaires le long de la touche offrent des angles de vue privilégiés sur le terrain à des prix modérés, tandis que les loges premium avec hospitalité proposent une expérience de luxe supérieure.

Catégorie 3, tribune supérieure, admission générale : 120 SAR à 180 SAR

Catégorie 2, tribune inférieure derrière le but : 200 SAR à 300 SAR

Catégorie 1, tribune inférieure latérale avec vue au bord du terrain : 350 SAR à 600 SAR

Salon VIP premium et suites hospitalité : 750 SAR à 1 800+ SAR

Les supporters soucieux de leur budget trouveront le meilleur rapport qualité-prix dans les places de catégorie 3, où il est possible de profiter de l'ambiance vibrante des fans locaux tout en bénéficiant d'une vue dégagée sur l'ensemble du terrain. Si vous préférez être au plus près de l'action sur la pelouse et des célébrations de buts des superstars, les billets de catégorie 1 en tribune latérale basse sont vivement recommandés.

Al Nassr FC vs Al Fateh FC en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Al Nassr FC et Al Fateh FC

Al Nassr FC vs Al Fateh FC : récents face-à-face

Tout ce qu'il faut savoir sur l'Al-Awwal Park

L'Al-Awwal Park, officiellement connu sous le nom de King Saud University Stadium, est l'enceinte moderne d'Al-Nassr SC. Construit à l'origine en 2015 et largement rénové pour répondre aux standards modernes des stades européens, le site offre un environnement de classe mondiale conçu spécifiquement pour le football.

Contrairement aux anciennes enceintes ovales d'athlétisme avec piste entourant la pelouse, l'Al-Awwal Park présente une conception compacte, entièrement dédiée au football. Les spectateurs se retrouvent ainsi extraordinairement proches de l'aire de jeu, ce qui crée un chaudron acoustique intense dès que les supporters locaux entonnent leurs chants.

Guide essentiel du stade pour les visiteurs les jours de match :

Capacité : 25 000 places assises, garantissant une excellente vue depuis chaque rangée

Emplacement : Situé au sein du campus de la King Saud University dans l'ouest de Riyad, en Arabie saoudite

Installations : Espaces de restauration modernes, fan zones interactives, boutiques officielles du club et salons privés d'hospitalité luxueux

Trajets et accès : Situé à proximité des principaux périphériques de Riyad, accessible en taxi, via les services de VTC et depuis les stations voisines du métro de Riyad avec des liaisons directes en navette vers le stade

Pour garantir une entrée fluide, il est conseillé aux spectateurs d'arriver au moins 90 minutes avant le coup d'envoi. Les portes ouvrent deux heures avant le début du match, laissant largement le temps de passer les contrôles de sécurité, d'acheter des produits officiels et de profiter des animations d'avant-match à l'extérieur des tourniquets.







