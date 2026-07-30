Comment obtenir des billets pour Al Nassr FC - Abha : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Saudi Pro League poursuit son ascension irrésistible sur la scène mondiale du football, offrant aux supporters de toute l’Arabie saoudite une compétition de classe mondiale, un plateau de stars extraordinaire et des ambiances de stade inoubliables. Alors que la nouvelle campagne monte en intensité, Al-Nassr SC, champion à neuf reprises, reçoit Abha Club dans l’emblématique Al-Awwal Park de Riyad.

Les matches d’Al-Nassr font partie des billets les plus prisés du sport au Moyen-Orient. Depuis l’arrivée de l’icône mondiale Cristiano Ronaldo, aux côtés de stars internationales comme Sadio Mane, Aymeric Laporte et Otavio, l’ambiance dans les stades de la capitale a atteint des niveaux d’énergie sans précédent.

À GOAL, nous avons rassemblé toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour réserver vos places sans le moindre souci. Des dates de coup d’envoi et calendriers de mise en vente des billets jusqu’au détail des tarifs généraux et aux guides du stade, voici votre guide complet pour acheter dès maintenant des billets pour Al-Nassr SC contre Abha Club.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Al Nassr FC contre Abha en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 6 9 sept. 2026 - 14:00 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Nassr FC contre Abha en Saudi Pro League ?

Obtenir des billets de mise en vente générale directement via les portails officiels des clubs peut s’avérer extrêmement compliqué pour les matches à domicile d’Al-Nassr. En raison d’une énorme popularité mondiale et d’une base locale de supporters massive, les quotas officiels du club et les fenêtres de prévente affichent fréquemment complet quelques minutes seulement après leur mise en ligne pour les abonnés et les membres inscrits.

Heureusement, les plateformes de revente de billets constituent une solution sûre, pratique et fiable pour les supporters à la recherche de places garanties. Des plateformes secondaires comme Ticombo vous permettent d’obtenir votre place pour voir Cristiano Ronaldo à l’œuvre.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr FC contre Abha en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour les rencontres de Saudi Pro League varient selon l’emplacement du siège, la qualité de la vue et la présence éventuelle de prestations hospitality. La meilleure nouvelle pour les supporters, c’est que des options d’entrée à prix abordable sont largement disponibles, permettant aux fans de profiter d’un football d’élite sans trop dépenser.

Les billets les moins chers pour Al-Nassr SC contre Abha Club commencent à environ 75 SAR pour des places de catégorie 3 en admission générale dans les tribunes supérieures derrière les buts. Les options intermédiaires en bord de touche offrent une vue plus proche sur l’action à des tarifs raisonnables, tandis que les salons exécutifs premium proposent des services de restauration et de boissons de luxe.

Admission générale catégorie 3, tribune supérieure : 75 SAR à 120 SAR

Catégorie 2, tribune inférieure derrière les buts : 150 SAR à 250 SAR

Catégorie 1, bord de touche en tribune basse, vue au plus près du terrain : 300 SAR à 550 SAR

Salon VIP premium et loges exécutives avec hospitality : 700 SAR à 1 500+ SAR

Pour les supporters attentifs au rapport qualité-prix, les places de catégorie 3 représentent le point d’entrée idéal. Vous pouvez profiter de l’ambiance vocale du public local tout en bénéficiant d’une vue dégagée sur l’ensemble du terrain. Les supporters qui recherchent la proximité avec les joueurs vedettes et les célébrations de buts devraient se tourner vers les billets de catégorie 1 en bord de touche, en tribune basse, pour une expérience au plus près de l’action.

Al Nassr FC contre Abha en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et d’Abha

Al Nassr FC contre Abha : historique récent des confrontations directes

Tout ce qu’il faut savoir sur Al-Awwal Park

Situé au sein du campus de l’université King Saud, dans l’ouest de Riyad, Al-Awwal Park est l’un des principaux stades de football du Moyen-Orient. Inauguré en 2015 et largement modernisé pour répondre aux standards internationaux actuels, le site est le domicile permanent d’Al-Nassr SC.

Conçue spécifiquement pour le football, sans piste d’athlétisme, l’architecture du stade place les supporters remarquablement près de la pelouse. Cette configuration compacte amplifie le bruit de la foule, créant un environnement intimidant pour les équipes visiteuses et un spectacle électrique pour les supporters locaux.

Guide essentiel du stade pour les spectateurs le jour du match :

Capacité : 25 000 sièges modernes offrant une vue confortable depuis chaque tribune

Emplacement du stade : campus de l’université King Saud, Riyad, Arabie saoudite

Équipements sur place : coursives premium, stands de restauration variés, boutiques officielles de produits dérivés du club et salons VIP avec hospitality

Transport : facilement accessible via les réseaux de taxis, les applications de VTC et les principaux axes périphériques, avec des liaisons directes vers les stations voisines du métro de Riyad

Il est fortement recommandé aux spectateurs d’arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi. Les portes du stade ouvrent deux heures avant le match, laissant largement le temps aux supporters de passer les contrôles de sécurité, de visiter les fan zones, d’acheter des produits officiels du club et de rejoindre leurs places avant l’entrée des équipes sur le terrain pour l’échauffement.