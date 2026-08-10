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Comment obtenir des billets pour Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba : prix en ADNOC Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al-Nasr SC affronte Al Ittihad Kalba en Ligue du Golfe arabe. Voici comment obtenir vos billets

Al Nasr Dubaï lance sa campagne de UAE Pro League 2026/27 à domicile contre Ittihad Kalba le vendredi 14 août 2026, et les billets sont déjà en vente pour ce lever de rideau de la saison à l’Al Maktoum Stadium. Il s’agit du premier match officiel de la nouvelle saison pour les deux équipes, et d’une occasion pour les supporters de voir Al Nasr, le plus ancien club des Émirats arabes unis, entamer sa campagne à domicile.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Nasr-Kalba, notamment l’heure du coup d’envoi, les prix des billets et la meilleure façon d’acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba en Arabian Gulf League ?

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Division 1 - Journée 1

Comment acheter des billets pour Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba en Arabian Gulf League ?

Les billets pour Al Nasr-Kalba sont disponibles dès maintenant à l’achat en ligne via Platinumlist, la plateforme officielle de billetterie chargée des ventes pour cette rencontre. Acheter en ligne à l’avance est le moyen le plus simple et le plus fiable de garantir votre place.

  • Platinumlist propose une confirmation instantanée et un choix de catégories de places, dont l’option d’admission générale Casual Ticket Office.
  • Les billets peuvent également être achetés au guichet de l’Al Maktoum Stadium le jour du match, sous réserve de disponibilité.
  • Comme il s’agit du match d’ouverture de la nouvelle saison, la demande devrait être soutenue, il est donc recommandé d’acheter avant le jour du match afin d’obtenir la place de votre choix.

Combien coûtent les billets pour Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba en Arabian Gulf League ?

Les billets pour Al Nasr-Kalba figurent parmi les options les plus abordables pour voir du football en direct à Dubaï, avec des prix dans la tribune locale à partir de seulement 20 AED, ce qui en fait un choix facile pour une sortie le jour du match.

  • Al Nasr Blues (catégorie 3) : à partir de 20 AED, l’option d’admission générale la moins chère dans la tribune locale.
  • Al Nasr Victory (catégorie 2) : 30 AED, couvrant les sections 14, 15 et 16.
  • Premium A : 50 AED, pour des places surélevées plus proches de la ligne médiane.
  • Al Nasr Loyals :250 AED, le niveau le plus élevé côté domicile, offrant les meilleures lignes de vue du stade.
  • Les supporters visiteurs en catégorie 3 (section 19) peuvent s’attendre à des billets à partir de 20 AED.

Plusieurs catégories se vendaient déjà rapidement sur la page officielle de réservation, il est donc recommandé d’acheter tôt pour les supporters qui veulent une place précise. Pour l’option la moins chère possible, Al Nasr Blues (catégorie 3) à 20 AED représente le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour cette rencontre.

Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba en Arabian Gulf League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al-Nasr SC et Al Ittihad Kalba

ALN

ALN - Forme

ALD
V0-1
ALJ
V3-2
ALA
D2-1
ALI
V2-1
AJM
N2-2
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ALI

ALI - Forme

ALW
N2-2
BAY
D1-2
ALK
N0-0
ALN
D2-1
ALW
D2-1
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba : bilan récent des confrontations directes

Face à face

Al-NasrNulAl Ittihad Kalba
4
1
0
Division 1
Al-Nasr badge
Al-Nasr
ALN
2
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
1
FDM
Division 1
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
0
Al-Nasr badge
Al-Nasr
ALN
1
FDM
Division 1
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
Al-Nasr badge
Al-Nasr
ALN
3
FDM
Division 1
Al-Nasr badge
Al-Nasr
ALN
3
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
FDM
Division 1
Al-Nasr badge
Al-Nasr
ALN
2
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
FDM
11Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Al-Nasr SC et Al Ittihad Kalba

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AjmanAjmanAJM
00000000
2
Al Ittihad KalbaAl Ittihad KalbaALI
00000000
3
Al-AinAl-AinALA
00000000
4
Al-DhafraAl-DhafraALD
00000000
5
Al-JaziraAl-JaziraALJ
00000000
6
Al-NasrAl-NasrALN
00000000
7
Al-WahdaAl-WahdaALW
00000000
8
Al-WaslAl-WaslALW
00000000
9
BaniyasBaniyasBAY
00000000
10
HattaHattaHAT
00000000
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
00000000
12
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
00000000
13
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
00000000
14
United FCUnited FCUFC
00000000
AFC Champions League
Coupe d'Asie
Relégation


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