Al Nasr Dubaï lance sa campagne de UAE Pro League 2026/27 à domicile contre Ittihad Kalba le vendredi 14 août 2026, et les billets sont déjà en vente pour ce lever de rideau de la saison à l’Al Maktoum Stadium. Il s’agit du premier match officiel de la nouvelle saison pour les deux équipes, et d’une occasion pour les supporters de voir Al Nasr, le plus ancien club des Émirats arabes unis, entamer sa campagne à domicile.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Nasr-Kalba, notamment l’heure du coup d’envoi, les prix des billets et la meilleure façon d’acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba en Arabian Gulf League ?

Division 1 - Journée 1 14 août 2026 - 10:10

Comment acheter des billets pour Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba en Arabian Gulf League ?

Les billets pour Al Nasr-Kalba sont disponibles dès maintenant à l’achat en ligne via Platinumlist, la plateforme officielle de billetterie chargée des ventes pour cette rencontre. Acheter en ligne à l’avance est le moyen le plus simple et le plus fiable de garantir votre place.

Platinumlist propose une confirmation instantanée et un choix de catégories de places, dont l’option d’admission générale Casual Ticket Office.

Les billets peuvent également être achetés au guichet de l’Al Maktoum Stadium le jour du match, sous réserve de disponibilité.

Comme il s’agit du match d’ouverture de la nouvelle saison, la demande devrait être soutenue, il est donc recommandé d’acheter avant le jour du match afin d’obtenir la place de votre choix.

Combien coûtent les billets pour Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba en Arabian Gulf League ?

Les billets pour Al Nasr-Kalba figurent parmi les options les plus abordables pour voir du football en direct à Dubaï, avec des prix dans la tribune locale à partir de seulement 20 AED, ce qui en fait un choix facile pour une sortie le jour du match.

Al Nasr Blues (catégorie 3) : à partir de 20 AED , l’option d’admission générale la moins chère dans la tribune locale.

Al Nasr Victory (catégorie 2) : 30 AED , couvrant les sections 14, 15 et 16.

Premium A : 50 AED , pour des places surélevées plus proches de la ligne médiane.

Al Nasr Loyals : 250 AED , le niveau le plus élevé côté domicile, offrant les meilleures lignes de vue du stade.

Les supporters visiteurs en catégorie 3 (section 19) peuvent s’attendre à des billets à partir de 20 AED .

Plusieurs catégories se vendaient déjà rapidement sur la page officielle de réservation, il est donc recommandé d’acheter tôt pour les supporters qui veulent une place précise. Pour l’option la moins chère possible, Al Nasr Blues (catégorie 3) à 20 AED représente le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour cette rencontre.

Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba en Arabian Gulf League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al-Nasr SC et Al Ittihad Kalba

Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba : bilan récent des confrontations directes

Classement de Al-Nasr SC et Al Ittihad Kalba



