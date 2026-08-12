Al-Kholood reçoit Al-Taawoun au stade Al-Hazem Club, à Ar Rass, pour des retrouvailles pimentées par un élément supplémentaire : Hattan Bahebri, qui a rejoint Al-Kholood en provenance d’Al-Taawoun l’été dernier, avant d’offrir la passe décisive sur le but de la victoire contre son ancien club lorsque les deux équipes se sont affrontées en avril. Al-Kholood a vécu une saison 2025/26 mémorable, terminant 13e du classement tout en atteignant la finale de la Coupe du Roi, tandis qu’Al-Taawoun a décroché une belle sixième place ainsi qu’une qualification continentale via l’AFC Champions League Two.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al-Kholood Club contre Al-Taawoun FC, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites où en acheter en ligne.

À quelle heure le coup d’envoi d’Al Kholood contre Al-Taawoun en Saudi Pro League sera-t-il donné ?

Saudi Pro League - Journée 2 22 août 2026 - 12:10 King Abdullah Stadium, Buraydah

Comment acheter des billets pour Al Kholood contre Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette affiche est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Kholood Club contre Al-Taawoun FC, avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de consulter les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture de la vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et sur l’application WeBook, même si ceux-ci ne sont en général mis en vente qu’une à deux semaines avant le coup d’envoi. Alors que les deux clubs restent sur des campagnes encourageantes et qu’il existe un véritable sous-intrigue avec le retour de Bahebri face à son ancienne équipe, réserver tôt via Ticombo est un moyen judicieux de garantir votre place.

Combien coûtent les billets pour Al Kholood contre Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette rencontre ne fait pas exception.

Les billets d’entrée générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à mesure que le match approche, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Kholood contre Al-Taawoun en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

Forme d’Al Kholood et d’Al-Taawoun

Al Kholood contre Al-Taawoun : bilan des confrontations récentes

Classement d’Al Kholood et d’Al-Taawoun



