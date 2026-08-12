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Saudi Pro League
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King Abdullah Stadium, Buraydah
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Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets

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Comment obtenir des billets pour Al Kholood vs Al-Taawoun : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Kholood affronte Al-Taawoun en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Kholood reçoit Al-Taawoun au stade Al-Hazem Club, à Ar Rass, pour des retrouvailles pimentées par un élément supplémentaire : Hattan Bahebri, qui a rejoint Al-Kholood en provenance d’Al-Taawoun l’été dernier, avant d’offrir la passe décisive sur le but de la victoire contre son ancien club lorsque les deux équipes se sont affrontées en avril. Al-Kholood a vécu une saison 2025/26 mémorable, terminant 13e du classement tout en atteignant la finale de la Coupe du Roi, tandis qu’Al-Taawoun a décroché une belle sixième place ainsi qu’une qualification continentale via l’AFC Champions League Two.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al-Kholood Club contre Al-Taawoun FC, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites où en acheter en ligne.

À quelle heure le coup d’envoi d’Al Kholood contre Al-Taawoun en Saudi Pro League sera-t-il donné ?

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Saudi Pro League - Journée 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

Comment acheter des billets pour Al Kholood contre Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette affiche est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Kholood Club contre Al-Taawoun FC, avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de consulter les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture de la vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et sur l’application WeBook, même si ceux-ci ne sont en général mis en vente qu’une à deux semaines avant le coup d’envoi. Alors que les deux clubs restent sur des campagnes encourageantes et qu’il existe un véritable sous-intrigue avec le retour de Bahebri face à son ancienne équipe, réserver tôt via Ticombo est un moyen judicieux de garantir votre place.

Combien coûtent les billets pour Al Kholood contre Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette rencontre ne fait pas exception.

  • Les billets d’entrée générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et les places en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.
  • Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à mesure que le match approche, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Kholood contre Al-Taawoun en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

Forme d’Al Kholood et d’Al-Taawoun

ALK

ALK - Forme

ITT
N0-0
HIL
D1-2
ALA
N0-0
AHL
D3-0
ALF
N0-0
But marqué (encaissé)
1/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ALT

ALT - Forme

ITT
D0-2
ALS
V1-5
AHL
D1-2
ALR
N1-1
ALH
D2-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Al Kholood contre Al-Taawoun : bilan des confrontations récentes

Face à face

Al KholoodNulAl-Taawoun
1
1
2
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
FDM
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FDM
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FDM
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
FDM
3Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

Classement d’Al Kholood et d’Al-Taawoun

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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