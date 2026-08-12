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Comment obtenir des billets pour Al Khaleej - Al Shabab : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Khaleej affronte Al Shabab en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Khaleej reçoit Al-Shabab au Prince Mohammed Bin Fahd Stadium de Dammam, pour une affiche qu’Al-Khaleej a remportée 1-0 la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, en janvier. Al-Khaleej a réalisé une solide campagne 2025/26 sous les ordres de Georgios Donis, terminant huitième avec Joshua King comme artisan d’une place dans la première moitié de tableau, tandis qu’Al-Shabab a connu une saison contrastée sous Imanol Alguacil, atteignant la finale de la Gulf Club Champions League et terminant vice-champion malgré une place en milieu de tableau sur le plan national.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter dès maintenant des billets pour Al-Khaleej Club contre Al-Shabab FC, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Khaleej - Al Shabab en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 2
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Khaleej - Al Shabab en Saudi Pro League ?

La manière la plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Khaleej Club contre Al-Shabab FC avec réservation immédiate en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une mise en vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et via les canaux propres à chaque club, même s’ils ne sont habituellement mis en vente qu’une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Compte tenu de la réputation grandissante d’Al-Shabab sous les ordres d’Alguacil et de la progression régulière d’Al-Khaleej, réserver tôt via Ticomboest un moyen judicieux d’obtenir la place de votre choix.

Combien coûtent les billets pour Al Khaleej - Al Shabab en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

  • Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et les places le long de la touche se situent généralement entre 250 et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, comprenant notamment l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à mesure que le match approche, donc réserver tôt via Ticomboest la meilleure façon d’obtenir le prix le plus bas disponible et le plus large choix de places.

Al Khaleej - Al Shabab en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Khaleej et Al Shabab

ALK

ALK - Forme

DHA
V0-2
HIL
D1-2
ALI
D0-5
ALA
D3-1
AHL
D1-4
But marqué (encaissé)
5/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ALS

ALS - Forme

ALT
D1-5
ALN
D2-4
NEO
D2-1
ITT
V3-2
ANA
D1-0
But marqué (encaissé)
7/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Al Khaleej - Al Shabab : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al KhaleejNulAl Shabab
1
2
2
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
FDM
Saudi Pro League
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
4
FDM
Saudi Pro League
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
5
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
FDM
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
FDM
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
FDM
5Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Al Khaleej et Al Shabab

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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