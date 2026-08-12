Comment obtenir des billets pour Al Khaleej - Al Shabab : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Khaleej reçoit Al-Shabab au Prince Mohammed Bin Fahd Stadium de Dammam, pour une affiche qu’Al-Khaleej a remportée 1-0 la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, en janvier. Al-Khaleej a réalisé une solide campagne 2025/26 sous les ordres de Georgios Donis, terminant huitième avec Joshua King comme artisan d’une place dans la première moitié de tableau, tandis qu’Al-Shabab a connu une saison contrastée sous Imanol Alguacil, atteignant la finale de la Gulf Club Champions League et terminant vice-champion malgré une place en milieu de tableau sur le plan national.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter dès maintenant des billets pour Al-Khaleej Club contre Al-Shabab FC, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Khaleej - Al Shabab en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 22 août 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Khaleej - Al Shabab en Saudi Pro League ?

La manière la plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Khaleej Club contre Al-Shabab FC avec réservation immédiate en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une mise en vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et via les canaux propres à chaque club, même s’ils ne sont habituellement mis en vente qu’une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Compte tenu de la réputation grandissante d’Al-Shabab sous les ordres d’Alguacil et de la progression régulière d’Al-Khaleej, réserver tôt via Ticomboest un moyen judicieux d’obtenir la place de votre choix.

Combien coûtent les billets pour Al Khaleej - Al Shabab en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places le long de la touche se situent généralement entre 250 et 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, comprenant notamment l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à mesure que le match approche, donc réserver tôt via Ticomboest la meilleure façon d’obtenir le prix le plus bas disponible et le plus large choix de places.

Al Khaleej - Al Shabab en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

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