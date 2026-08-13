Comment obtenir des billets pour Al Ittihad - Al Nassr FC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Nassr reçoit Al Ittihad à Al-Awwal Park, à Riyad, pour l’une des plus grandes affiches du calendrier de la Saudi Pro League, opposant deux des clubs les plus titrés et les plus riches en stars du pays. Al Nassr aborde la saison en tant que champion en titre sous les ordres d’Ange Postecoglou, avec Cristiano Ronaldo toujours à la pointe de l’attaque, tandis qu’Al Ittihad, le plus ancien club d’Arabie saoudite, se présente avec son nouvel entraîneur principal Jens Wissing en cherchant à se reconstruire après une campagne décevante.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Ittihad vs Al Nassr, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où acheter en ligne.

À quand le coup d’envoi de Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 5 5 sept. 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des options de places vérifiées pour Al Ittihad vs Al Nassr, avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de consulter les catégories disponibles et de réserver votre siège sans devoir dépendre des niveaux d’adhésion officiels des clubs ni attendre l’ouverture d’une fenêtre de vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Nassr, même si, pour une affiche de cette ampleur, impliquant deux des clubs les plus titrés du championnat, les contingents officiels ont tendance à partir extrêmement vite une fois mis en vente, généralement une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver à l’avance via le marché secondaire comme Ticombo est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté.

Compte tenu des stars présentes, notamment Ronaldo pour les locaux et Benzema pour les visiteurs, cette affiche devrait être l’un des billets les plus demandés de la saison, donc réserver tôt reste l’option la plus sûre.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Dans l’ensemble, les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de ce calibre devraient se situer bien au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets grand public pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR, tandis que les offres VIP et hospitalité, incluant l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Sur le marché secondaire comme Ticombo, les billets les moins chers actuellement disponibles pour cette rencontre offrent le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour les supporters qui veulent simplement être à Al-Awwal Park pour voir s’affronter deux des plus grands clubs du football saoudien. Compte tenu de l’adversaire en déplacement et du profil des joueurs impliqués dans les deux camps, les prix devraient grimper rapidement à mesure que le match approche, donc réserver tôt est le meilleur moyen d’obtenir le tarif le plus bas disponible et le plus large choix de places.

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