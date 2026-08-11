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Comment obtenir des billets pour Al Ittihad - Al Kholood : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Ittihad affronte Al Kholood en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Ittihad reçoit Al-Kholood à l’Alinma Stadium de Djeddah lors du week-end d’ouverture de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, et c’est une affiche qui revêt une signification très différente pour chaque club. Pour Al-Ittihad, il s’agit du premier match d’un projet de reconstruction : Sergio Conceicao est parti d’un commun accord après une cinquième place et une saison sans trophée, et le club s’est tourné vers l’entraîneur allemand Jens Wissing, âgé de 38 ans, qui arrive avec à peine sept mois d’expérience à la tête d’une équipe première mais une véritable référence, après avoir tout juste conduit Gamba Osaka au titre en AFC Champions League Two, en battant Al-Nassr au passage.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club, y compris les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Ittihad - Al Kholood en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 1
King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ittihad - Al Kholood en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique de réserver des billets pour cette affiche est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir à dépendre des niveaux d’adhésion officiels du club ni à attendre l’ouverture de la vente générale.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad - Al Kholood en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette rencontre ne fait pas exception.

  • L’entrée standard via les canaux officiels varie généralement entre 50 et 125 SAR.
  • Les catégories de places premium se situent généralement entre 300 et 700 SAR.
  • Les salons VIP et Gold, avec hospitalité et restauration, démarrent aux alentours de 1 800 SAR.
  • Comme pour la plupart des matches d’ouverture de saison, les prix peuvent augmenter à mesure que la rencontre approche, donc réserver tôt avec Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Ittihad - Al Kholood en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Ittihad et Al Kholood

ITT

ITT - Forme

ALI
V1-3
ALS
D3-2
ALQ
D1-5
MAL
N2-2
ALJ
V1-4
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
ALK

ALK - Forme

ITT
N0-0
HIL
D1-2
ALA
N0-0
AHL
D3-0
ALF
N0-0
But marqué (encaissé)
1/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Al Ittihad - Al Kholood : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al IttihadNulAl Kholood
3
1
1
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
FDM
King Cup
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FDM
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
FDM
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
FDM
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FDM
10Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Al Ittihad et Al Kholood

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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