Comment obtenir des billets pour Al Ittihad - Al Kholood : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Ittihad reçoit Al-Kholood à l’Alinma Stadium de Djeddah lors du week-end d’ouverture de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, et c’est une affiche qui revêt une signification très différente pour chaque club. Pour Al-Ittihad, il s’agit du premier match d’un projet de reconstruction : Sergio Conceicao est parti d’un commun accord après une cinquième place et une saison sans trophée, et le club s’est tourné vers l’entraîneur allemand Jens Wissing, âgé de 38 ans, qui arrive avec à peine sept mois d’expérience à la tête d’une équipe première mais une véritable référence, après avoir tout juste conduit Gamba Osaka au titre en AFC Champions League Two, en battant Al-Nassr au passage.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Ittihad - Al Kholood en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 1 15 août 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ittihad - Al Kholood en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique de réserver des billets pour cette affiche est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir à dépendre des niveaux d’adhésion officiels du club ni à attendre l’ouverture de la vente générale.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad - Al Kholood en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette rencontre ne fait pas exception.

L’entrée standard via les canaux officiels varie généralement entre 50 et 125 SAR.

Les catégories de places premium se situent généralement entre 300 et 700 SAR.

Les salons VIP et Gold, avec hospitalité et restauration, démarrent aux alentours de 1 800 SAR.

Comme pour la plupart des matches d’ouverture de saison, les prix peuvent augmenter à mesure que la rencontre approche, donc réserver tôt avec Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Ittihad - Al Kholood en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Ittihad et Al Kholood

Al Ittihad - Al Kholood : historique récent des confrontations directes

Classement de Al Ittihad et Al Kholood



