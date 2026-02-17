Al Hilal reçoit Al Ittihad à la Kingdom Arena de Riyad pour l’une des affiches les plus attendues de la saison de Saudi Pro League, un duel entre deux des clubs les plus titrés du pays qui a tout d’un Clasico. Al Hilal aborde cette rencontre avec l’objectif de rebondir après avoir terminé dauphin la saison dernière, tandis qu’Al Ittihad, le plus ancien club d’Arabie saoudite, se déplace à Riyad avec son nouvel entraîneur principal Jens Wissing dans l’optique de se reconstruire après une campagne décevante.

Al Hilal et Al Ittihad ont disputé certains des matches les plus mémorables du football saoudien au fil des années, et les deux équipes possèdent des effectifs capables de faire le spectacle. Avec Al Hilal renforcé par l’arrivée estivale de Crysencio Summerville et Al Ittihad toujours en mesure de s’appuyer sur Karim Benzema, cette affiche promet des stars des deux côtés du terrain.

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Quand a lieu Al Hilal - Al Ittihad ?

Date et heure Match Lieu Billets jeu. 17 sept. 2026 Al Hilal vs Al Ittihad Kingdom Arena, Riyad, Arabie saoudite Billets

Ce Clasico de Saudi Pro League se dispute dans le stade d’Al Hilal à Riyad. Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, l’heure exacte du coup d’envoi peut être ajustée à l’approche du match pour des raisons de diffusion, alors consultez le lien de billetterie ci-dessus pour connaître les derniers détails confirmés avant de vous déplacer.

Où acheter des billets pour Al Hilal - Al Ittihad ?

Le moyen le plus pratique pour obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par StubHub, qui propose des places vérifiées pour Al Hilal contre Al Ittihad avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de parcourir les catégories disponibles et de garantir votre place sans avoir à dépendre des niveaux d’adhésion officiels du club ni à attendre l’ouverture d’une vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Hilal, même si, pour une affiche de cette ampleur impliquant deux des clubs les plus titrés et les plus soutenus du championnat, les contingents officiels ont tendance à se vendre extrêmement vite une fois mis en vente, généralement une à deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver à l’avance via le marché secondaire est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir une place plutôt que risquer de passer à côté.

Compte tenu de la qualité en présence, des recrues estivales d’Al Hilal à la dépendance persistante d’Al Ittihad à Benzema, ce Clasico devrait être l’un des billets les plus demandés de la saison, donc réserver tôt reste l’option la plus sûre.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal - Al Ittihad ?

Dans l’ensemble, les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de ce standing devraient se situer bien au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets d’entrée générale pour les rencontres standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 50 à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et en bord de terrain se situent en général entre 250 et 1 500 SAR, tandis que les options VIP et hospitalité, incluant l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR pour des affiches de premier plan comme celle-ci.

Sur le marché secondaire, les billets les moins chers disponibles pour cette rencontre offrent le meilleur point d’entrée pour les supporters qui veulent simplement être dans la Kingdom Arena afin de voir s’affronter deux des plus grands clubs du football saoudien. Compte tenu du profil des deux équipes et de l’histoire de cette affiche, les prix devraient grimper rapidement à mesure que le match approche, donc réserver tôt est la meilleure façon d’obtenir le prix le plus bas disponible et le plus large choix de places.

Tout ce qu’il faut savoir sur Al Hilal - Al Ittihad

Al Hilal, le club le plus titré d’Asie avec 70 trophées majeurs à son palmarès, a terminé dauphin de la Saudi Pro League la saison dernière malgré une remarquable série de 24 matches sans défaite dans le championnat. Simone Inzaghi poursuit comme entraîneur principal cette saison, le club s’étant encore renforcé durant l’été avec la signature de Crysencio Summerville en provenance de West Ham, au sein d’un effectif qui comprend déjà Darwin Nunez, Theo Hernandez et Joao Cancelo.

Al Ittihad, fondé en 1927, est le plus ancien club sportif d’Arabie saoudite et un double vainqueur de l’AFC Champions League, avec une longue histoire de grands honneurs sur la scène nationale. Après une saison agitée qui a vu le club connaître plus d’un changement sur son banc, Al Ittihad s’est tourné vers Jens Wissing, un jeune entraîneur tout juste sacré en AFC Champions League Two avec Gamba Osaka, pour mener la reconstruction avant cet exercice. Karim Benzema reste le talisman du club, et un déplacement à la Kingdom Arena offre à Al Ittihad une première occasion de prouver que sa reconstruction est sur la bonne voie face à l’un des adversaires les plus difficiles de la division.

Compétition : Saudi Pro League Équipe à domicile : Al Hilal Équipe à l’extérieur : Al Ittihad Stade : Kingdom Arena, Riyad

Attendez-vous à une rencontre âprement disputée entre deux places fortes traditionnelles du football saoudien, devant un stade comble dans l’une des enceintes les plus modernes du championnat.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Kingdom Arena

La Kingdom Arena est le stade d’Al Hilal depuis février 2024, et l’une des enceintes les plus modernes et les plus avancées technologiquement d’Arabie saoudite. Situé à Boulevard City, dans le nord-ouest de Riyad, le stade peut accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs dans sa configuration football et dispose d’un toit rétractable ainsi que d’un écran vidéo à quatre faces suspendu au-dessus du rond central.

Nom du stade : Kingdom Arena Lieu : Boulevard City, Riyad, Arabie saoudite Club résident : Al Hilal Capacité : Environ 30 000 Surface : Gazon

La construction de la Kingdom Arena a débuté à la mi-2023, avec un investissement de Kingdom Holding Company dans le site en échange des droits de naming, et l’accord d’Al Hilal pour en faire son domicile permanent. Au-delà du football, le stade constitue également un point central du calendrier de divertissement hivernal de la Riyadh Season, accueillant des concerts et d’autres grands événements tout au long de l’année. Les supporters qui assistent aux matches à la Kingdom Arena peuvent s’attendre à une expérience de jour de match ultramoderne, avec une excellente visibilité et des installations modernes dans toute l’enceinte.