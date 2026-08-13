Al Hilal reçoit Al Ittihad au Kingdom Arena de Riyad pour l’une des affiches les plus attendues de la saison de Saudi Pro League, un duel entre deux des clubs les plus titrés du pays qui mérite son statut de Clasico. Al Hilal aborde ce choc avec l’ambition de rebondir après avoir terminé dauphin la saison dernière, tandis qu’Al Ittihad, le plus ancien club d’Arabie saoudite, se déplace à Riyad avec un nouvel entraîneur principal, Jens Wissing, dans l’optique de se reconstruire après une campagne décevante.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir vos billets pour Al Hilal contre Al Ittihad dès maintenant, notamment l’heure du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites pour acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Hilal vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 8 17 sept. 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Hilal vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par StubHub, qui propose des places vérifiées pour Al Hilal vs Al Ittihad avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de consulter les catégories disponibles et de réserver votre siège sans devoir dépendre des niveaux d’adhésion officiels des clubs ni attendre l’ouverture d’une vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Hilal, même si, pour une affiche de cette ampleur, impliquant deux des clubs les plus performants et les mieux soutenus du championnat, les quotas officiels ont tendance à s’épuiser extrêmement vite une fois mis en vente, en général une à deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver à l’avance sur le marché secondaire est fortement recommandé aux supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté.

Compte tenu de la qualité en présence, des recrues estivales d’Al Hilal à la dépendance persistante d’Al Ittihad envers Benzema, ce Clasico devrait être l’un des billets les plus recherchés de la saison, donc réserver tôt reste l’option la plus sûre.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Dans l’ensemble, les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de cette envergure devraient se situer bien au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets en admission générale pour les rencontres standard de Saudi Pro League commencent généralement autour de 50 SAR à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et en bord de terrain se situent en général entre 250 SAR et 1 500 SAR, tandis que les options VIP et hospitalité, incluant l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR pour des affiches de premier plan comme celle-ci.

Sur le marché secondaire, comme StubHub, les billets les moins chers disponibles pour cette rencontre représentent le meilleur point d’entrée pour les supporters qui veulent simplement être au Kingdom Arena pour voir deux des plus grands clubs du football saoudien s’affronter. Compte tenu du profil des deux équipes et de l’histoire de cette affiche, les prix devraient grimper rapidement à mesure que le match approche, donc réserver tôt est le meilleur moyen d’obtenir le tarif disponible le plus bas et le plus large choix de places.

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