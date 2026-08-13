Al Hilal reçoit Al Ahli à la Kingdom Arena de Riyad pour l’un des premiers vrais chocs de la saison, une affiche régulièrement présentée comme un Clasico entre deux des clubs les plus titrés et les plus riches en stars du football saoudien. Al Hilal aborde ce match avec l’ambition de rebondir après avoir terminé dauphin la saison dernière, tandis qu’Al Ahli arrive à Riyad en tant que double champion en titre de l’AFC Champions League Elite sous les ordres de son nouvel entraîneur principal Marino Pusic.

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À quelle heure débute Al Hilal vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 3 1 sept. 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Hilal vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique de réserver des billets pour cette rencontre est de passer par StubHub, qui propose des places vérifiées pour Al Hilal vs Al Ahli avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre siège sans avoir à dépendre des niveaux d’adhésion officiels des clubs ni attendre l’ouverture d’une vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Hilal, même si, pour une affiche entre deux des clubs les plus importants et les plus suivis du championnat, les quotas officiels ont tendance à partir très vite une fois mis en vente, généralement une à deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver à l’avance via le marché secondaire est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté.

Compte tenu de la qualité en présence, de l’attaque reconstruite d’Al Hilal au statut d’Al Ahli comme champion continental en titre, cette affiche devrait être l’un des billets les plus demandés des premières semaines de la saison, donc réserver tôt reste l’option la plus sûre.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent globalement parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de cette envergure devraient se situer au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement aux alentours de 50 SAR à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et les places le long de la touche se situent en général entre 250 SAR et 600 SAR, tandis que les options VIP et hospitalité, incluant l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR pour des affiches de premier plan comme celle-ci.

Sur le marché secondaire comme StubHub, les billets les moins chers disponibles pour cette rencontre offrent le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour les supporters qui veulent simplement être à la Kingdom Arena pour voir s’affronter deux des plus grands clubs du football saoudien. Compte tenu du profil des deux équipes, les prix devraient grimper à mesure que le match approche, donc réserver tôt est le meilleur moyen d’obtenir le tarif le plus bas disponible et le plus large choix de places.

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