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Saudi Pro League
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Comment obtenir des billets pour Al Fateh FC - Al-Ettifaq : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Fateh FC affronte Al-Ettifaq en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Al-Fateh reçoit Al-Ettifaq au Maydan Tamweel Al Oula d’Al-Ahsa, pour une affiche qui avait donné lieu à deux matches prolifiques et très disputés lorsque les deux équipes s’étaient affrontées la saison dernière. Al-Fateh a terminé à une modeste neuvième place sous les ordres de José Gomes en 2025/26, tandis qu’Al-Ettifaq a réalisé la meilleure campagne des deux, en décrochant une qualification pour la Gulf Club Champions League sous la direction du sélectionneur saoudien Saad Al-Shehri.

GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, y compris l’heure du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une vente grand public.

Des billets officiels sont également généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et via les canaux propres à chaque club, même s’ils ne sont habituellement mis en vente qu’une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Compte tenu du caractère spectaculaire des récentes confrontations entre ces deux équipes, et de la réputation grandissante d’Al-Ettifaq après sa qualification continentale de la saison dernière, réserver tôt via Ticombo est une solution judicieuse pour éviter de passer à côté de la place de votre choix.

Combien coûtent les billets pour Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette rencontre ne fait pas exception.

  • Les billets d’admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et les places le long de la touche se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Fateh FC et Al-Ettifaq

ALF

ALF - Forme

NEO
N2-2
AHL
D3-1
ALR
D1-0
ANA
V2-0
ALK
N0-0
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ALI

ALI - Forme

ALA
V1-3
ANA
N0-0
ALK
V0-5
ITT
D1-3
NEO
N1-1
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq : bilan des confrontations récentes

Face à face

Al FathNulAl Ittifaq
3
0
2
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
4
Al Fath badge
Al Fath
ALF
3
FDM
Saudi Pro League
Al Fath badge
Al Fath
ALF
2
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
FDM
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Fath badge
Al Fath
ALF
2
FDM
Saudi Pro League
Al Fath badge
Al Fath
ALF
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
2
FDM
Saudi Pro League
Al Fath badge
Al Fath
ALF
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
FDM
9Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Al Fateh FC et Al-Ettifaq

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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