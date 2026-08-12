Al-Fateh reçoit Al-Ettifaq au Maydan Tamweel Al Oula d’Al-Ahsa, pour une affiche qui avait donné lieu à deux matches prolifiques et très disputés lorsque les deux équipes s’étaient affrontées la saison dernière. Al-Fateh a terminé à une modeste neuvième place sous les ordres de José Gomes en 2025/26, tandis qu’Al-Ettifaq a réalisé la meilleure campagne des deux, en décrochant une qualification pour la Gulf Club Champions League sous la direction du sélectionneur saoudien Saad Al-Shehri.

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Quand a lieu le coup d’envoi de Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 22 août 2026 - 11:45 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une vente grand public.

Des billets officiels sont également généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et via les canaux propres à chaque club, même s’ils ne sont habituellement mis en vente qu’une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Compte tenu du caractère spectaculaire des récentes confrontations entre ces deux équipes, et de la réputation grandissante d’Al-Ettifaq après sa qualification continentale de la saison dernière, réserver tôt via Ticombo est une solution judicieuse pour éviter de passer à côté de la place de votre choix.

Combien coûtent les billets pour Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette rencontre ne fait pas exception.

Les billets d’admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places le long de la touche se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Fateh FC et Al-Ettifaq

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq : bilan des confrontations récentes

Classement de Al Fateh FC et Al-Ettifaq



