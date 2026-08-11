Comment obtenir des billets pour Al-Ettifaq - Al Riyadh : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Ettifaq reçoit Al-Riyadh sur sa pelouse de Dammam alors que les deux clubs lancent leur campagne 2026/27 de Saudi Pro League, et les billets sont déjà en vente pour les supporters qui veulent assister au match en direct. Al-Ettifaq aborde cette nouvelle saison après une solide campagne 2025/26 qui lui a permis d’assurer une qualification continentale, tandis qu’Al-Riyadh se déplace dans l’est du pays avec l’espoir de prendre rapidement de l’élan dans ce qui s’annonce comme une saison très disputée dans l’élite.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter dès maintenant des billets pour Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC, notamment l’heure du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al-Ettifaq vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 1 14 août 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al-Ettifaq vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette affiche est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre place sans avoir à compter sur une adhésion officielle au club ni à attendre l’ouverture de la vente grand public.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et via l’application WeBook, même s’ils ne sont habituellement mis en vente qu’une ou deux semaines avant le coup d’envoi et peuvent être limités pour les supporters qui ne disposent pas déjà d’une adhésion au club. Comme il s’agit d’un match d’ouverture de saison, la demande devrait être soutenue dans les deux camps, donc réserver à l’avance via Ticombo est un bon moyen d’éviter de passer à côté.

Combien coûtent les billets pour Al-Ettifaq vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette rencontre ne fait pas exception.

Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places le long de la ligne de touche se situent généralement entre 250 et 600 SAR.

Les offres VIP et hospitalité, comprenant l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des matches d’ouverture de saison, les prix peuvent grimper à l’approche de la rencontre, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le tarif disponible le plus bas et le plus large choix de places.

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