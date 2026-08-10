La Saudi Pro League poursuit sa croissance spectaculaire, alors que le club nouvellement promu de Diriyah se prépare à accueillir le puissant Al-Ahli Saudi FC dans une affiche palpitante de l’élite. Soutenus par la Diriyah Company et le Public Investment Fund, les hôtes ambitieux sont impatients d’affirmer leur statut face à l’élite, tandis qu’Al-Ahli, riche en stars, s’appuie sur une immense base de supporters à travers le Royaume.

Si vous voulez assister en direct à ce spectacle de jour de match à Riyad, GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur la billetterie.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 1 13 août 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League ?

Obtenir des billets valides pour les grandes affiches de Saudi Pro League peut s’avérer compliqué, surtout lorsque des géants établis comme Al-Ahli se déplacent dans la capitale.

Les ventes principales de billets sont gérées via les portails officiels des clubs et les plateformes de billetterie de la Saudi Pro League. Cependant, les billets standards mis en vente au grand public partent souvent très rapidement une fois disponibles.

Pour les supporters qui manquent les premières mises en vente, les places de marché secondaires de confiance offrent une solution fluide. Des plateformes comme Ticombo permettent aux fans d’acheter et de vendre en toute sécurité des billets vérifiés pour les matches. Ticombo propose des prix transparents et une protection des acheteurs, garantissant que vos billets d’entrée sont authentiques et livrés à temps.

Combien coûtent les billets pour Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League ?

Le prix des billets pour les matches de Saudi Pro League dépend de l’emplacement des sièges, de la vue sur le terrain et de la demande globale.

Résumé des prix en riyals saoudiens (SAR) :

Catégorie 3 / tribune derrière le but standard : de 150 SAR à 250 SAR

Catégorie 2 / tribune latérale supérieure : de 250 SAR à 450 SAR

Catégorie 1 / tribune principale inférieure : de 450 SAR à 650 SAR

VIP / packages hospitalité : de 850 SAR à 1 500 SAR+

Acheter tôt vous garantit d’obtenir les billets les moins chers disponibles avant qu’une forte demande ne fasse grimper les prix à l’approche du match.

Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Diriyah et Al Ahli

Al Diriyah - Al Ahli : historique récent des confrontations directes

Classement de Al Diriyah et Al Ahli



