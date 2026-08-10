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Comment obtenir des billets pour Al Diriyah - Al Ahli : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Diriyah affronte Al Ahli en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

La Saudi Pro League poursuit sa croissance spectaculaire, alors que le club nouvellement promu de Diriyah se prépare à accueillir le puissant Al-Ahli Saudi FC dans une affiche palpitante de l’élite. Soutenus par la Diriyah Company et le Public Investment Fund, les hôtes ambitieux sont impatients d’affirmer leur statut face à l’élite, tandis qu’Al-Ahli, riche en stars, s’appuie sur une immense base de supporters à travers le Royaume.

Si vous voulez assister en direct à ce spectacle de jour de match à Riyad, GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur la billetterie.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League ?

Obtenir des billets valides pour les grandes affiches de Saudi Pro League peut s’avérer compliqué, surtout lorsque des géants établis comme Al-Ahli se déplacent dans la capitale.

Les ventes principales de billets sont gérées via les portails officiels des clubs et les plateformes de billetterie de la Saudi Pro League. Cependant, les billets standards mis en vente au grand public partent souvent très rapidement une fois disponibles.

Pour les supporters qui manquent les premières mises en vente, les places de marché secondaires de confiance offrent une solution fluide. Des plateformes comme Ticombo permettent aux fans d’acheter et de vendre en toute sécurité des billets vérifiés pour les matches. Ticombo propose des prix transparents et une protection des acheteurs, garantissant que vos billets d’entrée sont authentiques et livrés à temps.

Combien coûtent les billets pour Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League ?

Le prix des billets pour les matches de Saudi Pro League dépend de l’emplacement des sièges, de la vue sur le terrain et de la demande globale.

Résumé des prix en riyals saoudiens (SAR) :

  • Catégorie 3 / tribune derrière le but standard : de 150 SAR à 250 SAR
  • Catégorie 2 / tribune latérale supérieure : de 250 SAR à 450 SAR
  • Catégorie 1 / tribune principale inférieure : de 450 SAR à 650 SAR
  • VIP / packages hospitalité : de 850 SAR à 1 500 SAR+

Acheter tôt vous garantit d’obtenir les billets les moins chers disponibles avant qu’une forte demande ne fasse grimper les prix à l’approche du match.

Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Diriyah et Al Ahli

AHL

AHL - Forme

ALK
V3-0
ALK
V1-4
RA
N2-2
VSC
D1-3
FUL
N1-1
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Al Diriyah - Al Ahli : historique récent des confrontations directes

Classement de Al Diriyah et Al Ahli

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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