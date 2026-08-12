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Comment obtenir des billets pour Al Ahli - Abha : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Ahli affronte Abha en Saudi Pro League. Voici comment réserver vos billets

Al-Ahli reçoit le promu Abha au King Abdullah Sports City dans une affiche qui oppose le double tenant consécutif de l’AFC Champions League Elite à un club qui fait son retour immédiat dans l’élite. Al-Ahli aborde la nouvelle saison sous les ordres de Marino Pusic, nommé cet été après le départ surprise de Matthias Jaissle pour devenir l’entraîneur principal de Newcastle United, tandis qu’Abha arrive à Djeddah après avoir remporté le titre de First Division pour remonter directement après deux saisons d’absence de la Pro League.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al-Ahli Saudi FC contre Abha Club, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Ahli - Abha en Saudi Pro League ?

crest
Saudi Pro League - Journée 2
King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ahli - Abha en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Ahli Saudi FC contre Abha Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une fenêtre de vente générale.

Les billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et sur l’application de billetterie dédiée d’Al-Ahli, WeBook, même s’ils ne sont habituellement mis en vente que 7 à 10 jours avant le coup d’envoi et peuvent partir très vite pour un club qui affiche l’une des plus fortes affluences moyennes du championnat. Réserver tôt via Ticombo est une solution judicieuse pour garantir votre place plutôt que de risquer de passer à côté à l’approche du jour du match.

Combien coûtent les billets pour Al Ahli - Abha en Saudi Pro League ?

Les prix des billets d’Al-Ahli varient selon la catégorie de place et la demande, même s’il existe des options adaptées à différents budgets pour cette rencontre.

  • Les billets en admission générale coûtent généralement entre 30 et 90 SAR.
  • Les places des catégories Gold et Silver, offrant une vue premium le long de la ligne de touche, coûtent généralement entre 250 et 600 SAR.
  • Les offres VIP et VVIP, avec accès au salon et restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres impliquant l’un des grands clubs traditionnels du football saoudien, les prix peuvent augmenter à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est la meilleure façon d’obtenir le tarif disponible le plus bas.

Al Ahli - Abha en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ahli et d’Abha

AHL

AHL - Forme

ALK
V3-0
ALK
V1-4
RA
N2-2
VSC
D1-3
FUL
N1-1
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ABH

ABH - Forme

AHL
D5-1
ALK
V2-1
ALH
D2-1
ALT
D2-3
ALS
D2-2
But marqué (encaissé)
8/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Al Ahli - Abha : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al AhliNulAbha
2
1
2
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
Abha badge
Abha
ABH
1
FDM
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
6
FDM
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
2
FDM
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
1
FDM
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
FDM
13Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement : Al Ahli vs Abha

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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