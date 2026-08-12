Al-Ahli reçoit le promu Abha au King Abdullah Sports City dans une affiche qui oppose le double tenant consécutif de l’AFC Champions League Elite à un club qui fait son retour immédiat dans l’élite. Al-Ahli aborde la nouvelle saison sous les ordres de Marino Pusic, nommé cet été après le départ surprise de Matthias Jaissle pour devenir l’entraîneur principal de Newcastle United, tandis qu’Abha arrive à Djeddah après avoir remporté le titre de First Division pour remonter directement après deux saisons d’absence de la Pro League.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al-Ahli Saudi FC contre Abha Club, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Ahli - Abha en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 22 août 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ahli - Abha en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Ahli Saudi FC contre Abha Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une fenêtre de vente générale.

Les billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et sur l’application de billetterie dédiée d’Al-Ahli, WeBook, même s’ils ne sont habituellement mis en vente que 7 à 10 jours avant le coup d’envoi et peuvent partir très vite pour un club qui affiche l’une des plus fortes affluences moyennes du championnat. Réserver tôt via Ticombo est une solution judicieuse pour garantir votre place plutôt que de risquer de passer à côté à l’approche du jour du match.

Combien coûtent les billets pour Al Ahli - Abha en Saudi Pro League ?

Les prix des billets d’Al-Ahli varient selon la catégorie de place et la demande, même s’il existe des options adaptées à différents budgets pour cette rencontre.

Les billets en admission générale coûtent généralement entre 30 et 90 SAR.

Les places des catégories Gold et Silver, offrant une vue premium le long de la ligne de touche, coûtent généralement entre 250 et 600 SAR.

Les offres VIP et VVIP, avec accès au salon et restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres impliquant l’un des grands clubs traditionnels du football saoudien, les prix peuvent augmenter à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est la meilleure façon d’obtenir le tarif disponible le plus bas.

Al Ahli - Abha en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ahli et d’Abha

Al Ahli - Abha : historique récent des confrontations directes

Classement : Al Ahli vs Abha



