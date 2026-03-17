Comment obtenir des billets pour AEW : All In London 2026 : dates de l'All Elite Wrestling au Royaume-Uni, informations sur la prévente, tarifs et plus encore

Les passionnés de catch au Royaume-Uni sont impatients de voir les plus grandes stars du ring revenir s'affronter dans la capitale anglaise. « All In », l'un des événements phares de l'All Elite Wrestling, revient à Londres le 30 août.

Ce sera la troisième édition d’« All In London », après les événements exceptionnels de 2023 et 2024. Plus de 100 000 fans avaient rempli le stade de Wembley, et une nouvelle affluence record est attendue cette fois-ci pour ce week-end férié.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations et détails essentiels dont vous avez besoin pour l’événement All-In London de l’AEW, y compris où acheter vos billets et combien ils coûteront.

Quand a lieu l'AEW : All In London 2026 ?

Date Événement (BST) Lieu Billets Dimanche 30 août AEW All In : Londres (17 h) Stade de Wembley (Londres, Angleterre) Billets

Comment obtenir des billets pour AEW : All In Londres 2026

La prévente Live Nation pour l'événement AEW « All In : London 2026 », qui se tiendra au stade de Wembley, débutera le jeudi 19 mars à 10 h.

Cette période de prévente restera ouverte jusqu'à 9 h le vendredi 20 mars, juste avant le début de la vente au grand public.

Pour participer à la prévente Live Nation, vous devez généralement :

S'inscrire/Se connecter : Créez ou connectez-vous à votre compte sur le site de Live Nation.

Créez ou connectez-vous à votre compte sur le site de Live Nation. Trouver l'événement : rendez-vous sur la page de l'événement AEW : All In London.

rendez-vous sur la page de l'événement AEW : All In London. Lien de prévente : une fois la prévente lancée, un bouton ou un lien « Acheter des billets » dédié à la prévente sera accessible aux membres connectés.

Si vous manquez la période de prévente ou si vous rencontrez des difficultés pour acheter des billets via les canaux officiels, vous pouvez également envisager des sites secondaires tels que StubHub, qui peuvent offrir aux fans la meilleure chance d'obtenir des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour AEW : All In London 2026 ?

Bien que les informations complètes sur les billets pour AEW : All In London 2026 restent à confirmer, le prix des places devrait varier en fonction de leur emplacement au sein du stade de Wembley, comme suit :

Places dans les rangées les plus basses : à partir de 30 £

à partir de 30 £ Places de catégorie intermédiaire : à partir de 55 £

à partir de 55 £ Places premium (niveau inférieur et places au parterre) : à partir de 150 £

N'oubliez pas de consulter régulièrement les sites d'AEW et de Live Nation pour obtenir plus d'informations, ainsi que des sites de revente tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi s'attendre pour AEW : All In London 2026

La première édition de « All In » en 2018, organisée et promue par les légendes du catch Cody Rhodes et The Young Bucks (Matt Jackson et Nick Jackson), a connu un tel succès qu’elle a ouvert la voie à la création de la promotion All Elite Wrestling l’année suivante.

Malgré la croissance et l'expansion de l'AEW, « All In » n'a été intégré au calendrier annuel de la promotion qu'en 2023. L'événement a fait un retour en force au Royaume-Uni, avec plus de 72 000 fans passionnés qui se sont pressés au stade de Wembley pour voir MJF défendre sa ceinture de champion du monde AEW contre Adam Cole lors du combat principal.

All In : Londres a fait son retour au calendrier de l'AEW l'année suivante (2024) et a une nouvelle fois coïncidé avec le week-end férié du mois d'août au Royaume-Uni. Bryan Danielson (alias Daniel Bryan de la WWE) s'est révélé être le héros du moment en battant Swerve Strickland, sauvant ainsi sa carrière et remportant le titre.

Dans un revirement de situation l'année dernière, « All In » s'est déroulé aux États-Unis, tandis que « Forbidden Door » a pris la place d'AEW au mois d'août au Royaume-Uni. Cependant, ce dernier s'est tenu à l'O2 Arena devant 18 000 fans, et la communauté britannique du catch accueillera donc avec joie le retour de « All In », qui se tiendra une nouvelle fois au stade historique de Wembley.

Bien que les matchs d’« All In : London » ne soient confirmés que peu avant l’événement, on peut s’attendre à y voir toutes les grandes figures de l’AEW, telles que Jon Moxley, MJF, « Hangman » Adam Page et « Timeless » Toni Storm. Will Ospreay, né à Londres, fera certainement une apparition lui aussi. Il est sorti vainqueur des deux précédents événements « All In » organisés dans la capitale anglaise.