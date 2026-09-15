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Comment obtenir des billets pour AC Milan-Inter Milan : prix du Derby della Madonnina, informations sur le match et plus encore

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L’AC Milan affronte l’Inter en Serie A. Voici comment réserver vos billets

Réservez vos billets pour le derby della Madonnina : AC Milan vs Inter Milan

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Qu'est-ce que le derby della Madonnina : AC Milan vs Inter Milan ?

Le derby della Madonnina est la féroce rivalité de football entre voisins entre l'AC Milan et le FC Internazionale Milano, nommée d'après la statue dorée de la Madonnina au sommet du Duomo di Milano.

L'une des affiches les plus célébrées du sport mondial, elle oppose deux des clubs les plus titrés d'Europe dans exactement le même stade.

Les deux équipes partagent l'emblématique San Siro, officiellement nommé Stadio Giuseppe Meazza, un stade de 75 000 places dont l'identité change selon l'équipe qui a officiellement le statut de club à domicile.

Les jours de derby, les ultras les plus fervents de l'AC Milan occupent la Curva Sud, tandis que les supporters de l'Inter s'emparent de la Curva Nord, remplissant l'enceinte d'immenses chorégraphies, avec des tifosi et des fumigènes.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de AC Milan vs Inter en Serie A ?

AC Milan vs Inter débute à San Siro, à Milano.

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Serie A - Journée 10
San Siro

AC Milan vs Inter en Serie A : tout ce qu'il faut savoir

Forme de l'AC Milan et de l'Inter

Milan a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 2-2 à domicile contre la Lazio en Serie A, après un précédent match nul 1-1 contre la Juventus. Avant ces deux partages des points, Milan avait enchaîné deux succès en championnat contre Venezia (2-0) et Torino (1-2 à l'extérieur). Sur ces cinq matches, Milan a marqué dix buts et en a encaissé cinq, sa seule défaite étant intervenue contre Manchester United lors d'un match amical de pré-saison.

L'Inter a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 contre Napoli en Serie A le 5 septembre, un match remporté après avoir été mené 2-0. L'équipe a également battu Cagliari (1-0) et Monza (4-1) en championnat. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 2-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions le 8 septembre. L'Inter a marqué onze buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

MIL

MIL - Forme

MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
JUV
N1-1
LAZ
N2-2
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
INT

INT - Forme

MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
D2-1
UDI
V5-3
But marqué (encaissé)
14/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

AC Milan vs Inter : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est terminée sur une victoire 1-0 de Milan à San Siro en Serie A le 8 mars 2026. Avant cela, l'Inter avait battu Milan 1-0 à San Siro en novembre 2025. Lors des cinq dernières confrontations recensées, qui comprennent deux matches de Coppa Italia et un match amical de pré-saison, Milan en a gagné deux, l'Inter une, et deux rencontres se sont terminées à égalité.

Face à face

Milan ACNulInter
3
2
0
Jeux d'amitié des clubs
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
FDM
Italie Coupe
Inter badge
Inter
INT
0
Milan AC badge
Milan AC
MIL
3
FDM
Italie Coupe
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
7Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de l'AC Milan et de l'Inter

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RomaRomaROM
4400121+1112
V
V
V
V
2
InterInterINT
4400136+712
V
V
V
V
3
ComoComoCOM
431094+510
V
V
V
N
4
Lazio RomeLazio RomeLAZ
431063+310
N
V
V
V
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
D
V
6
Milan ACMilan ACMIL
422074+38
N
N
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
N
V
V
D
8
Juventus FCJuventus FCJUV
421164+27
D
N
V
V
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
V
N
V
D
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
420265+16
V
D
D
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
42025506
D
D
V
V
12
LecceLecceLEC
420257-26
V
D
D
V
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
D
D
V
N
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
D
V
D
D
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
D
D
D
16
BologneBologneBOL
401325-31
D
N
D
D
17
ParmeParmePAR
401326-41
D
N
D
D
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
D
N
D
D
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
N
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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