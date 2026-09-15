Réservez vos billets pour le derby della Madonnina : AC Milan vs Inter Milan

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Qu'est-ce que le derby della Madonnina : AC Milan vs Inter Milan ?

Le derby della Madonnina est la féroce rivalité de football entre voisins entre l'AC Milan et le FC Internazionale Milano, nommée d'après la statue dorée de la Madonnina au sommet du Duomo di Milano.

L'une des affiches les plus célébrées du sport mondial, elle oppose deux des clubs les plus titrés d'Europe dans exactement le même stade.

Les deux équipes partagent l'emblématique San Siro, officiellement nommé Stadio Giuseppe Meazza, un stade de 75 000 places dont l'identité change selon l'équipe qui a officiellement le statut de club à domicile.

Les jours de derby, les ultras les plus fervents de l'AC Milan occupent la Curva Sud, tandis que les supporters de l'Inter s'emparent de la Curva Nord, remplissant l'enceinte d'immenses chorégraphies, avec des tifosi et des fumigènes.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de AC Milan vs Inter en Serie A ?

AC Milan vs Inter débute à San Siro, à Milano.

Serie A - Journée 10 31 oct. 2026 - 15:45 San Siro

AC Milan vs Inter en Serie A : tout ce qu'il faut savoir

Forme de l'AC Milan et de l'Inter

Milan a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 2-2 à domicile contre la Lazio en Serie A, après un précédent match nul 1-1 contre la Juventus. Avant ces deux partages des points, Milan avait enchaîné deux succès en championnat contre Venezia (2-0) et Torino (1-2 à l'extérieur). Sur ces cinq matches, Milan a marqué dix buts et en a encaissé cinq, sa seule défaite étant intervenue contre Manchester United lors d'un match amical de pré-saison.

L'Inter a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 contre Napoli en Serie A le 5 septembre, un match remporté après avoir été mené 2-0. L'équipe a également battu Cagliari (1-0) et Monza (4-1) en championnat. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 2-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions le 8 septembre. L'Inter a marqué onze buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

AC Milan vs Inter : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est terminée sur une victoire 1-0 de Milan à San Siro en Serie A le 8 mars 2026. Avant cela, l'Inter avait battu Milan 1-0 à San Siro en novembre 2025. Lors des cinq dernières confrontations recensées, qui comprennent deux matches de Coppa Italia et un match amical de pré-saison, Milan en a gagné deux, l'Inter une, et deux rencontres se sont terminées à égalité.