Alors que West Ham United entame sa saison 2026/27 d'EFL Championship, l'enthousiasme est palpable dans l'est de Londres chez les supporters qui cherchent à obtenir des billets pour West Ham.

Avec l'entraîneur principal Nuno Espírito Santo à la barre dans une campagne intense visant à assurer un retour immédiat en Premier League, chaque journée de match au London Stadium revêt un enjeu énorme.

Vous pourriez y être en personne pour soutenir West Ham dans sa quête de montée. GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter des billets de West Ham pour la saison 2026/27.

Prochains matchs de West Ham en 2026/27

Comment acheter des billets de West Ham pour 2026/27 ?

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de West Ham, allant des billets à l'unité aux renouvellements d'abonnement et aux offres hospitalité.

Vous pouvez acheter des billets officiels via le portail officiel eTicketing du club sur eticketing.co.uk/whufc.

Voici ce qu'il faut savoir :

Priorité Claret Membership : Les billets mis directement en vente générale par le club sans adhésion sont rares en raison de la forte demande. La plupart des contingents pour chaque match sont rapidement écoulés par les membres Claret pendant leur fenêtre de vente prioritaire exclusive.

Les billets mis directement en vente générale par le club sans adhésion sont rares en raison de la forte demande. La plupart des contingents pour chaque match sont rapidement écoulés par les membres Claret pendant leur fenêtre de vente prioritaire exclusive. Avantages membres : Une adhésion adulte Claret Membership coûte environ 45 £ par saison et comprend des fenêtres de réservation prioritaires, des réductions sur les billets, des bons d'achat en boutique et l'accès à des concours exclusifs.

Une adhésion adulte Claret Membership coûte environ 45 £ par saison et comprend des fenêtres de réservation prioritaires, des réductions sur les billets, des bons d'achat en boutique et l'accès à des concours exclusifs. Marchés secondaires : Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets de West Ham en 2026/27 ?

Les prix des billets varient en fonction de la catégorie de l'adversaire et de l'emplacement dans le stade :

Catégories de match : Les rencontres sont classées en catégories A, B ou C. Les affiches à forte demande ou les derbies locaux (catégorie A) se situent dans la fourchette haute des prix.

Places économiques : Les sièges les plus abordables se trouvent dans les tribunes supérieures derrière les buts, dans les Bobby Moore Stand et Sir Trevor Brooking Stand, avec des prix compris entre 30 £ et 55 £.

Places premium : Les sièges dans la tribune Billy Bonds (est) et la tribune ouest offrent une vue latérale privilégiée. Les places centrales sur la ligne médiane, comme les prestigieuses places 1966, correspondent au tarif le plus élevé (de 55 £ à plus de 110 £).

Comment obtenir des billets et offres hospitalité de West Ham ?

West Ham propose une vaste gamme d'options premium pour ceux qui aiment vivre le football dans un cadre plus raffiné et plus confortable.

Les prix vont d'environ 100 £ à 700 et varient en fonction de l'adversaire et de l'offre spécifique.

Des bars sportifs animés qui offrent une version plus exclusive de l'admission générale aux expériences de restauration haut de gamme, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets au London Stadium. En voici quelques exemples :

Boleyn : Hommage à l'ancien stade de West Ham, le Boleyn propose une ambiance de sports bar avec sièges VIP rembourrés, programme officiel offert et boisson à la mi-temps, le tout imprégné de l'histoire du club.

Hommage à l'ancien stade de West Ham, le Boleyn propose une ambiance de sports bar avec sièges VIP rembourrés, programme officiel offert et boisson à la mi-temps, le tout imprégné de l'histoire du club. Royal East : Avec vue sur la pelouse et élégant, le Royal East propose un repas raffiné en trois services, des boissons incluses et des places de milieu de gamme. Vous avez également la possibilité de rencontrer une légende de West Ham.

D'autres espaces/sections hospitalité incluent « Londoner », « Great Briton », « Forge » et « Arnold Hills ».

Gardez toutefois à l'esprit que les rencontres les plus populaires risquent de voir leurs options se vendre rapidement. Le plus simple pour garantir votre place est de garder un œil sur la section hospitalité du site du club afin de connaître les options disponibles.

Où séjourner autour du London Stadium

Si vous vous déplacez pour un match, vous pouvez consulter des hébergements autour du stade grâce à la carte interactive ci-dessous.

Histoire du London Stadium

Le London Stadium, anciennement et également connu sous le nom d'Olympic Stadium, est un stade extérieur polyvalent situé dans le Queen Elizabeth Olympic Park, dans le quartier de Stratford à Londres.

Le stade a été construit spécifiquement pour les Jeux olympiques d'été de 2012, servant de site pour les épreuves d'athlétisme ainsi que pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Après les Jeux, il a été reconstruit pour un usage polyvalent et sert désormais principalement de domicile à West Ham United, devenu locataire à partir de la saison 2016.

UK Athletics est l'autre locataire du stade et y organise chaque année une manche de l'IAAF Diamond League, connue sous le nom de London Grand Prix. Le stade pouvait accueillir 80 000 personnes pour les Jeux olympiques, mais il a été remodelé après les Jeux, et la capacité pour les matches de football est désormais limitée à 62 500 places en vertu des termes du bail.

Depuis qu'il est devenu le London Stadium, le site a également accueilli la Coupe du monde de rugby 2015, la London Series 2019 de Major League Baseball, ainsi que des artistes comme les Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses et Red Hot Chilli Peppers.