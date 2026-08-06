Tottenham aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui a assuré le maintien du club la saison dernière après une série mouvementée de trois entraîneurs différents. Sans football européen cette saison, l’accent est clairement mis sur la Premier League. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour acheter des billets pour le Tottenham Hotspur Stadium. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour acheter des billets pour le Tottenham Hotspur Stadium.

Le calendrier complet de Tottenham Hotspur en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets sam. 22 août 2026, 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 29 août 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 5 septembre 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 12 septembre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Everton Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 19 septembre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Aston Villa Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 10 octobre 2026, 15:00 Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (extérieur) Premier League Billets sam. 17 octobre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 24 octobre 2026, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets sam. 31 octobre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 7 novembre 2026, 15:00 Leeds United vs Tottenham Hotspur Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 21 novembre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 28 novembre 2026, 15:00 Sunderland vs Tottenham Hotspur Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets mer. 2 décembre 2026, 20:00 Tottenham Hotspur vs Fulham Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 5 décembre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Arsenal (derby du nord de Londres) Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 12 décembre 2026, 15:00 Hull City vs Tottenham Hotspur MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 19 décembre 2026, 15:00 Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 26 décembre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 30 décembre 2026, 20:00 Tottenham Hotspur vs Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 2 janvier 2027, 15:00 Manchester City vs Tottenham Hotspur Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 6 janvier 2027, 20:00 Fulham vs Tottenham Hotspur Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 16 janvier 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 23 janvier 2027, 15:00 Crystal Palace vs Tottenham Hotspur Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 30 janvier 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 6 février 2027, 15:00 Ipswich Town vs Tottenham Hotspur Portman Road (extérieur) Premier League Billets mer. 10 février 2027, 20:00 Tottenham Hotspur vs Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 20 février 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Tottenham Hotspur American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 27 février 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Bournemouth vs Tottenham Hotspur Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 Everton vs Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 avril 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Brentford Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 17 avril 2027, 15:00 Newcastle United vs Tottenham Hotspur St. James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 24 avril 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Hull City Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 Arsenal vs Tottenham Hotspur (derby du nord de Londres) Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Coventry City vs Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Aston Villa vs Tottenham Hotspur Villa Park (extérieur) Premier League Billets

Seul le match d’ouverture a une heure de coup d’envoi confirmée au moment de la rédaction ; tous les autres sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la programmation télévisée. Tottenham entre également en lice en Carabao Cup au deuxième tour et en FA Cup au troisième tour, les adversaires étant confirmés après chaque tirage.

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur ?

Les billets sont vendus en trois étapes : d’abord aux abonnés, puis aux membres du club selon les points de fidélité, et enfin au grand public lors de la vente générale. L’adhésion One Hotspur (£45) est la formule d’entrée de gamme ouverte à tous ; One Hotspur+ (£55) ajoute une fenêtre de priorité de 24 heures et une place sur la liste d’attente pour les abonnements.

Si les canaux officiels sont en rupture de stock, des plateformes secondaires comme StubHub offrent une autre possibilité d’assister au match.

Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur ?

Les tarifs adultes via le club varient généralement de £38 à £109, répartis en trois catégories :

Catégorie A (£71-109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Catégorie B (£49-96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Catégorie C (£38-81) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Des tarifs réduits s’appliquent pour les seniors (£19-54), les jeunes adultes de 18 à 21 ans (£28.50-81.50) et les juniors de moins de 18 ans (£19-54). Des plateformes secondaires comme StubHub constituent également une option une fois les billets officiels épuisés.

Le prix des abonnements varie de £856 à £2,147, avec les abonnements 1882 Season Tickets à £2,367. Des réductions s’appliquent pour les juniors (50 %), les jeunes adultes (25 %) et les seniors (50 %). La liste d’attente, ouverte uniquement aux membres One Hotspur+, compte environ 80,000 noms.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Tottenham Hotspur Stadium

Domicile du club depuis 2019, le Tottenham Hotspur Stadium a une capacité de 62,850 places, ce qui en fait le troisième plus grand stade de football d’Angleterre derrière Wembley et Old Trafford. Sa principale caractéristique est la South Stand à un seul niveau, d’une capacité de 17,500 places, avec une inclinaison de 34 degrés, la plus raide légalement autorisée au Royaume-Uni, ce qui place le premier rang à 4.9 mètres de la ligne de but. La pelouse rétractable du stade, la première du genre, dévoile en dessous une surface synthétique pour les NFL London Games, les concerts et d’autres événements.