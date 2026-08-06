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Tottenham Europa League trophyGetty Images
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Comment obtenir des billets de Tottenham Hotspur pour la saison 2026-2027 : matchs à venir, prix des billets et informations sur les abonnements saisonniers

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Premier League

Ne manquez pas Tottenham Hotspur en direct cette saison

Tottenham aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui a assuré le maintien du club la saison dernière après une série mouvementée de trois entraîneurs différents. Sans football européen cette saison, l’accent est clairement mis sur la Premier League. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour acheter des billets pour le Tottenham Hotspur Stadium. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour acheter des billets pour le Tottenham Hotspur Stadium.

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Le calendrier complet de Tottenham Hotspur en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
sam. 22 août 2026, 17:30Brentford vs Tottenham HotspurGtech Community Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 29 août 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 5 septembre 2026, 15:00Nottingham Forest vs Tottenham HotspurThe City Ground (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 12 septembre 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs EvertonTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 19 septembre 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Aston VillaTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 10 octobre 2026, 15:00Manchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 17 octobre 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 24 octobre 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 31 octobre 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 7 novembre 2026, 15:00Leeds United vs Tottenham HotspurElland Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 21 novembre 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 28 novembre 2026, 15:00Sunderland vs Tottenham HotspurStadium of Light (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 2 décembre 2026, 20:00Tottenham Hotspur vs FulhamTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 5 décembre 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Arsenal (derby du nord de Londres)Tottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 12 décembre 2026, 15:00Hull City vs Tottenham HotspurMKM Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 19 décembre 2026, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 26 décembre 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs BournemouthTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 30 décembre 2026, 20:00Tottenham Hotspur vs Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 2 janvier 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 6 janvier 2027, 20:00Fulham vs Tottenham HotspurCraven Cottage (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 16 janvier 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 23 janvier 2027, 15:00Crystal Palace vs Tottenham HotspurSelhurst Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 30 janvier 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs SunderlandTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 6 février 2027, 15:00Ipswich Town vs Tottenham HotspurPortman Road (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 10 février 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 février 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 27 février 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 3 mars 2027, 20:00Bournemouth vs Tottenham HotspurVitality Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 13 mars 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 mars 2027, 15:00Everton vs Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 10 avril 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs BrentfordTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 avril 2027, 15:00Newcastle United vs Tottenham HotspurSt. James' Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 avril 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Hull CityTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 1 mai 2027, 15:00Arsenal vs Tottenham Hotspur (derby du nord de Londres)Emirates Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 8 mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 15 mai 2027, 15:00Coventry City vs Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (extérieur)Premier LeagueBillets
dim. 23 mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
dim. 30 mai 2027, 16:00Aston Villa vs Tottenham HotspurVilla Park (extérieur)Premier LeagueBillets

Seul le match d’ouverture a une heure de coup d’envoi confirmée au moment de la rédaction ; tous les autres sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la programmation télévisée. Tottenham entre également en lice en Carabao Cup au deuxième tour et en FA Cup au troisième tour, les adversaires étant confirmés après chaque tirage.

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur ?

Les billets sont vendus en trois étapes : d’abord aux abonnés, puis aux membres du club selon les points de fidélité, et enfin au grand public lors de la vente générale. L’adhésion One Hotspur (£45) est la formule d’entrée de gamme ouverte à tous ; One Hotspur+ (£55) ajoute une fenêtre de priorité de 24 heures et une place sur la liste d’attente pour les abonnements.

Si les canaux officiels sont en rupture de stock, des plateformes secondaires comme StubHub offrent une autre possibilité d’assister au match.

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Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur ?

Les tarifs adultes via le club varient généralement de £38 à £109, répartis en trois catégories :

Catégorie A (£71-109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Catégorie B (£49-96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Catégorie C (£38-81) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Des tarifs réduits s’appliquent pour les seniors (£19-54), les jeunes adultes de 18 à 21 ans (£28.50-81.50) et les juniors de moins de 18 ans (£19-54). Des plateformes secondaires comme StubHub constituent également une option une fois les billets officiels épuisés.

Le prix des abonnements varie de £856 à £2,147, avec les abonnements 1882 Season Tickets à £2,367. Des réductions s’appliquent pour les juniors (50 %), les jeunes adultes (25 %) et les seniors (50 %). La liste d’attente, ouverte uniquement aux membres One Hotspur+, compte environ 80,000 noms.

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Tout ce qu’il faut savoir sur le Tottenham Hotspur Stadium

Domicile du club depuis 2019, le Tottenham Hotspur Stadium a une capacité de 62,850 places, ce qui en fait le troisième plus grand stade de football d’Angleterre derrière Wembley et Old Trafford. Sa principale caractéristique est la South Stand à un seul niveau, d’une capacité de 17,500 places, avec une inclinaison de 34 degrés, la plus raide légalement autorisée au Royaume-Uni, ce qui place le premier rang à 4.9 mètres de la ligne de but. La pelouse rétractable du stade, la première du genre, dévoile en dessous une surface synthétique pour les NFL London Games, les concerts et d’autres événements.

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