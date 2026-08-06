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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

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Comment obtenir des billets de Manchester United pour 2026-2027 : prix, offres premium et informations sur les abonnements

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Manchester United
Premier League

Regardez Manchester United en direct pour la saison 2026/27 de Premier League

Manchester United aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Michael Carrick, qui a stabilisé le club jusqu’à une troisième place et un retour en Ligue des champions la saison dernière. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets à Old Trafford.

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Quels sont les matches de Manchester United pour la saison 2026/27 de Premier League ?

La saison 2026/27 de Manchester United débute à l’extérieur sur la pelouse de Hull City le 22 août.

Date & heureMatchLieuCompétitionBillets
sam. 22 août 2026, 12:30 BSTHull City vs Manchester UnitedMKM Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 29 août 2026, 15:00 BSTManchester United vs Ipswich TownOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 5 sept. 2026, 15:00 BSTEverton vs Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 12 sept. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Manchester CityOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 19 sept. 2026, 15:00 BSTFulham vs Manchester UnitedCraven Cottage (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 10 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 oct. 2026, 15:00 BSTLeeds United vs Manchester UnitedElland Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs BournemouthOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 31 oct. 2026, 15:00 GMTChelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 7 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Aston VillaOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 21 nov. 2026, 15:00 GMTLiverpool vs Manchester UnitedAnfield (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 28 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs BrentfordOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 2 déc. 2026, 20:00 GMTNewcastle United vs Manchester UnitedSt. James' Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 5 déc. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Coventry CityOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 12 déc. 2026, 15:00 GMTCrystal Palace vs Manchester UnitedSelhurst Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 19 déc. 2026, 15:00 GMTArsenal vs Manchester UnitedEmirates Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 26 déc. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Nottingham ForestOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 30 déc. 2026, 20:00 GMTManchester United vs SunderlandOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 2 janv. 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion vs Manchester UnitedAmerican Express Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 6 janv. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 16 janv. 2027, 15:00 GMTAston Villa vs Manchester UnitedVilla Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 23 janv. 2027, 15:00 GMTManchester United vs LiverpoolOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 30 janv. 2027, 15:00 GMTBrentford vs Manchester UnitedGtech Community Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 6 févr. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ChelseaOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 10 févr. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Brighton and Hove AlbionOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 févr. 2027, 15:00 GMTNottingham Forest vs Manchester UnitedThe City Ground (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 27 févr. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ArsenalOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 3 mars 2027, 20:00 GMTSunderland vs Manchester UnitedStadium of Light (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 13 mars 2027, 15:00 GMTManchester United vs EvertonOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 mars 2027, 15:00 GMTManchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 10 avr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Hull CityOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 avr. 2027, 15:00 BSTIpswich Town vs Manchester UnitedPortman Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 avr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Crystal PalaceOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 1 mai 2027, 15:00 BSTCoventry City vs Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 8 mai 2027, 15:00 BSTBournemouth vs Manchester UnitedVitality Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 15 mai 2027, 15:00 BSTManchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
dim. 23 mai 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
dim. 30 mai 2027, 16:00 BSTManchester United vs FulhamOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets

Seuls les horaires des coups d’envoi du mois d’août sont confirmés au moment de la rédaction ; tous les autres horaires restent susceptibles d’être modifiés en fonction de la sélection des diffuseurs TV. Le retour de United en Ligue des champions ajoutera également d’autres rencontres au calendrier une fois le tirage de la phase de ligue 2026/27 confirmé, ainsi que les affiches habituelles de FA Cup et de Carabao Cup une fois ces tirages effectués.

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester United ?

Manchester United propose plusieurs options de billetterie pour les matches de Premier League, allant des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality. La plupart des billets peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie du club sur son site internet.

Jeux d'amitié des clubs
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds crest
Leeds
LEE

Les principales façons d’obtenir un billet pour voir jouer Manchester United sont les suivantes :

  • Billets officiels via Manchester United : les billets pour les matches de Premier League sont vendus directement sur le site officiel du club. L’accès dépend souvent de votre niveau d’adhésion, les membres Red, Silver ou Gold bénéficiant généralement d’une priorité lors de la mise en vente. C’est la manière la plus sûre et la plus fiable d’acheter. 
  • Système de tirage au sort pour les billets : pour les affiches très demandées, comme les matches contre Liverpool, Arsenal ou Manchester City, Manchester United organise un tirage au sort pour les membres Red. Vous vous inscrivez au tirage et, en cas de succès, vous pouvez acheter des billets à leur valeur faciale. Cela garantit l’équité lorsque la demande dépasse l’offre. 
  • Ticket Exchange officiel : si vous manquez la vente initiale, Manchester United dispose d’un Ticket Exchange officiel où les abonnés peuvent mettre en vente les places qu’ils ne peuvent pas utiliser. Ces billets sont vérifiés par le club, ce qui garantit un achat en toute sécurité à leur valeur faciale. 
  • Billets sur le marché secondaire : des plateformes comme StubHub proposent aussi des billets de dernière minute, souvent à partir d’environ 80 £, même si les prix peuvent varier. Vérifiez les conditions générales de la plateforme sur laquelle vous achetez.

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Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United ?

Pour les supporters désireux de voir Manchester United en Premier League à Old Trafford, les prix des billets peuvent varier considérablement selon l’adversaire, l’emplacement du siège et le mode d’achat du billet.

Le moyen le plus simple d’acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie de Manchester United. Cependant, ceux-ci sont généralement réservés aux membres officiels du club, et la disponibilité est très limitée. United utilise également un système de tarification par paliers selon l’adversaire, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix habituels des billets officiels adultes via le tirage réservé aux membres ou le Ticket Exchange officiel du club se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

  • Matches de catégorie C (adversaires les moins demandés) : 35 £ - 55 £ 
  • Matches de catégorie B (adversaires de niveau intermédiaire) : 45 £ - 75 £ 
  • Matches de catégorie A (adversaires très demandés, par exemple Liverpool, Manchester City, Arsenal) : 65 £ - 120 £+

Les billets achetés via le Ticket Exchange officiel de Manchester United, la plateforme de revente vérifiée du club, sont toujours vendus à leur valeur faciale. Cela permet aux abonnés ou aux membres qui ne peuvent pas assister à un match de revendre leur place en toute sécurité à d’autres membres.

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Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Old Trafford

Manchester United joue à Old Trafford depuis 1910, et cela reste le plus grand stade de club en Angleterre, avec une capacité actuelle généralement estimée entre 74 000 et 76 000 places après sa dernière grande extension en 2006. Affectueusement surnommé le Theatre of Dreams, le stade a accueilli une finale de Coupe d’Europe, plusieurs demi-finales de FA Cup et d’innombrables grandes soirées européennes sous ses projecteurs.

Plus d’un siècle après son ouverture, Old Trafford entre toutefois dans une nouvelle ère. En mars 2025, le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe et le club ont dévoilé des plans, conçus par les architectes Foster + Partners, pour un nouveau stade de 100 000 places qui serait construit sur un terrain adjacent au site actuel, pour un coût estimé à environ 2 milliards de livres sterling. Baptisée New Trafford dans les documents de présentation, l’enceinte est pensée avec un toit distinctif en forme de parapluie destiné à capter l’énergie solaire et l’eau de pluie, ainsi qu’avec trois grands mâts qui la rendraient visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Si le projet se concrétise comme prévu, il deviendrait le plus grand stade de football du Royaume-Uni, dépassant Wembley, et la pièce maîtresse d’un projet plus vaste de régénération autour du secteur d’Old Trafford.

Le projet en est toujours au stade de la planification et de la consultation, le club visant une livraison à temps pour la saison 2030/31, même si l’ampleur de la construction signifie que le calendrier pourrait encore évoluer. En attendant un éventuel déménagement, Old Trafford continue de fonctionner normalement pour la saison 2026/27 et reste l’un des stades les plus emblématiques et les plus bruyants du football mondial les jours de match.

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