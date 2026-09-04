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Le calendrier complet de Liverpool en Premier League pour la saison 2026/27
|Date et heure
|Match
|Lieu
|Billets
|sam. 5 sept. 2026, 15:00
|Ipswich Town vs Liverpool
|Portman Road (extérieur)
|Billets
|sam. 12 sept. 2026, 15:00
|Liverpool vs Fulham
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 19 sept. 2026, 15:00
|Bournemouth vs Liverpool
|Vitality Stadium (extérieur)
|Billets
|sam. 10 oct. 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 17 oct. 2026, 15:00
|Brentford vs Liverpool
|Gtech Community Stadium (extérieur)
|Billets
|sam. 24 oct. 2026, 15:00
|Liverpool vs Brighton and Hove Albion
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 31 oct. 2026, 15:00
|Liverpool vs Arsenal
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 7 nov. 2026, 15:00
|Crystal Palace vs Liverpool
|Selhurst Park (extérieur)
|Billets
|sam. 21 nov. 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester United
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 28 nov. 2026, 15:00
|Everton vs Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (extérieur)
|Billets
|mer. 2 déc. 2026, 20:00
|Liverpool vs Sunderland
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 5 déc. 2026, 15:00
|Chelsea vs Liverpool
|Stamford Bridge (extérieur)
|Billets
|sam. 12 déc. 2026, 15:00
|Liverpool vs Leeds United
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 19 déc. 2026, 15:00
|Liverpool vs Tottenham Hotspur
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 26 déc. 2026, 15:00
|Hull City vs Liverpool
|MKM Stadium (extérieur)
|Billets
|mer. 30 déc. 2026, 20:00
|Aston Villa vs Liverpool
|Villa Park (extérieur)
|Billets
|sam. 2 janv. 2027, 15:00
|Liverpool vs Coventry City
|Anfield (domicile)
|Billets
|mer. 6 janv. 2027, 20:00
|Sunderland vs Liverpool
|Stadium of Light (extérieur)
|Billets
|sam. 16 janv. 2027, 15:00
|Liverpool vs Crystal Palace
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 23 janv. 2027, 15:00
|Manchester United vs Liverpool
|Old Trafford (extérieur)
|Billets
|sam. 30 janv. 2027, 15:00
|Liverpool vs Everton
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 6 févr. 2027, 15:00
|Arsenal vs Liverpool
|Emirates Stadium (extérieur)
|Billets
|mer. 10 févr. 2027, 20:00
|Coventry City vs Liverpool
|Coventry Building Society Arena (extérieur)
|Billets
|sam. 20 févr. 2027, 15:00
|Liverpool vs Hull City
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 27 févr. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (extérieur)
|Billets
|mer. 3 mars 2027, 20:00
|Liverpool vs Aston Villa
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 13 mars 2027, 15:00
|Liverpool vs Ipswich Town
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 20 mars 2027, 15:00
|Fulham vs Liverpool
|Craven Cottage (extérieur)
|Billets
|sam. 10 avr. 2027, 15:00
|Liverpool vs Newcastle United
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 17 avr. 2027, 15:00
|Nottingham Forest vs Liverpool
|The City Ground (extérieur)
|Billets
|sam. 24 avr. 2027, 15:00
|Leeds United vs Liverpool
|Elland Road (extérieur)
|Billets
|sam. 1 mai 2027, 20:00
|Liverpool vs Chelsea
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 8 mai 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Etihad Stadium (extérieur)
|Billets
|sam. 15 mai 2027, 15:00
|Liverpool vs Brentford
|Anfield (domicile)
|Billets
|sam. 23 mai 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Liverpool
|American Express Stadium (extérieur)
|Billets
|dim. 30 mai 2027, 16:00
|Liverpool vs Bournemouth
|Anfield (domicile)
|Billets
Les horaires des coups d'envoi sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la sélection des diffuseurs TV. Liverpool retrouve également la Ligue des champions cette saison, avec des matches confirmés après le tirage au sort de la phase de ligue.
Combien coûtent les billets pour Liverpool ?
Les prix varient selon l'adversaire et l'emplacement des sièges, les affiches les plus prestigieuses étant proposées à des tarifs plus élevés. Les billets grand public hors abonnements sont mis en vente en deux vagues via All Red Ticket Sales, avec des billets au prix facial allant de 30 £ à 61 £. Les plateformes secondaires telles que StubHub peuvent coûter plus cher que le prix facial.
Comment puis-je obtenir des billets pour les matches de Liverpool à l'extérieur ?
Devenir membre de Liverpool FC est la première étape, la priorité étant donnée à ceux qui ont déjà assisté à des matches à l'extérieur, sur la base d'un système de points de fidélité.
Enregistrez votre intérêt pour des matches à l'extérieur spécifiques via le site du club ou sa billetterie ; si votre demande aboutit, vous serez informé des instructions d'achat.
Combien de temps à l'avance les billets de Liverpool sont-ils mis en vente ?
Les billets sont généralement mis en vente quatre à six semaines avant les matches de Premier League, même si les rencontres les plus populaires peuvent être mises en vente plus tôt. Les dates de mise en vente pour les compétitions de coupe varient et sont annoncées sur les canaux officiels du club.
Les abonnements sont disponibles via le site de Liverpool avant le début de la saison, même si la liste d'attente compte actuellement plusieurs milliers de personnes et n'accepte pas de nouvelles demandes. Les détenteurs actuels renouvellent tôt dans l'année jusqu'en mai. L'abonnement le moins cher coûte environ 713 £, le plus cher environ 904 £.
L'initiative « Every Seat, Every Game » de Liverpool permet aux supporters de rendre les billets non utilisés à la Ticket Exchange officielle du club, accessible aux membres All Red, les billets trouvant rapidement preneur à l'approche du jour du match.
Tout ce qu'il faut savoir sur le stade d'Anfield
Liverpool joue à Anfield depuis 1892, ce qui en fait l'un des stades les plus anciens et les plus emblématiques du football anglais. Réputé pour son atmosphère, notamment autour du Kop, le stade a été développé par étapes plutôt que remplacé, ce qui a permis de préserver son caractère tout en augmentant progressivement sa capacité.
Un réaménagement de la Main Stand en 2016 a porté la capacité à un peu plus de 53 000 places, et l'agrandissement plus récent de l'Anfield Road Stand a ajouté un nouveau niveau supérieur, portant le total à environ 61 276 places, soit la plus grande capacité de l'histoire du stade et suffisamment pour faire d'Anfield le cinquième plus grand stade de Premier League. Le projet, approuvé pour la première fois dès 2021, a été mené par étapes et officiellement validé après que le Liverpool City Council a délivré un General Safety Certificate. À ce jour, le club n'a pas d'autres projets d'extension sur la table, les investissements récents étant plutôt concentrés sur des projets de régénération dans la communauté environnante.