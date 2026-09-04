Si vous cherchez à acheter des billets pour Liverpool pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des packages.

Le calendrier complet de Liverpool en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heure Match Lieu Billets sam. 5 sept. 2026, 15:00 Ipswich Town vs Liverpool Portman Road (extérieur) Billets sam. 12 sept. 2026, 15:00 Liverpool vs Fulham Anfield (domicile) Billets sam. 19 sept. 2026, 15:00 Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium (extérieur) Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (domicile) Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium (extérieur) Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Brighton and Hove Albion Anfield (domicile) Billets sam. 31 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Arsenal Anfield (domicile) Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park (extérieur) Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester United Anfield (domicile) Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 Everton vs Liverpool Hill Dickinson Stadium (extérieur) Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 Liverpool vs Sunderland Anfield (domicile) Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (extérieur) Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (domicile) Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (domicile) Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 Hull City vs Liverpool MKM Stadium (extérieur) Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 Aston Villa vs Liverpool Villa Park (extérieur) Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 Liverpool vs Coventry City Anfield (domicile) Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 Sunderland vs Liverpool Stadium of Light (extérieur) Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 Liverpool vs Crystal Palace Anfield (domicile) Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 Manchester United vs Liverpool Old Trafford (extérieur) Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 Liverpool vs Everton Anfield (domicile) Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (extérieur) Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 Coventry City vs Liverpool Coventry Building Society Arena (extérieur) Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 Liverpool vs Hull City Anfield (domicile) Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Liverpool vs Aston Villa Anfield (domicile) Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Liverpool vs Ipswich Town Anfield (domicile) Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 Fulham vs Liverpool Craven Cottage (extérieur) Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 Liverpool vs Newcastle United Anfield (domicile) Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 Nottingham Forest vs Liverpool The City Ground (extérieur) Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (extérieur) Billets sam. 1 mai 2027, 20:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (domicile) Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (extérieur) Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Liverpool vs Brentford Anfield (domicile) Billets sam. 23 mai 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Liverpool American Express Stadium (extérieur) Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Liverpool vs Bournemouth Anfield (domicile) Billets

Les horaires des coups d'envoi sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la sélection des diffuseurs TV. Liverpool retrouve également la Ligue des champions cette saison, avec des matches confirmés après le tirage au sort de la phase de ligue.

Combien coûtent les billets pour Liverpool ?

Les prix varient selon l'adversaire et l'emplacement des sièges, les affiches les plus prestigieuses étant proposées à des tarifs plus élevés. Les billets grand public hors abonnements sont mis en vente en deux vagues via All Red Ticket Sales, avec des billets au prix facial allant de 30 £ à 61 £. Les plateformes secondaires telles que StubHub peuvent coûter plus cher que le prix facial.

Comment puis-je obtenir des billets pour les matches de Liverpool à l'extérieur ?

Devenir membre de Liverpool FC est la première étape, la priorité étant donnée à ceux qui ont déjà assisté à des matches à l'extérieur, sur la base d'un système de points de fidélité.

Enregistrez votre intérêt pour des matches à l'extérieur spécifiques via le site du club ou sa billetterie ; si votre demande aboutit, vous serez informé des instructions d'achat.

Combien de temps à l'avance les billets de Liverpool sont-ils mis en vente ?

Les billets sont généralement mis en vente quatre à six semaines avant les matches de Premier League, même si les rencontres les plus populaires peuvent être mises en vente plus tôt. Les dates de mise en vente pour les compétitions de coupe varient et sont annoncées sur les canaux officiels du club.

Les abonnements sont disponibles via le site de Liverpool avant le début de la saison, même si la liste d'attente compte actuellement plusieurs milliers de personnes et n'accepte pas de nouvelles demandes. Les détenteurs actuels renouvellent tôt dans l'année jusqu'en mai. L'abonnement le moins cher coûte environ 713 £, le plus cher environ 904 £.

L'initiative « Every Seat, Every Game » de Liverpool permet aux supporters de rendre les billets non utilisés à la Ticket Exchange officielle du club, accessible aux membres All Red, les billets trouvant rapidement preneur à l'approche du jour du match.

Tout ce qu'il faut savoir sur le stade d'Anfield

Liverpool joue à Anfield depuis 1892, ce qui en fait l'un des stades les plus anciens et les plus emblématiques du football anglais. Réputé pour son atmosphère, notamment autour du Kop, le stade a été développé par étapes plutôt que remplacé, ce qui a permis de préserver son caractère tout en augmentant progressivement sa capacité.

Un réaménagement de la Main Stand en 2016 a porté la capacité à un peu plus de 53 000 places, et l'agrandissement plus récent de l'Anfield Road Stand a ajouté un nouveau niveau supérieur, portant le total à environ 61 276 places, soit la plus grande capacité de l'histoire du stade et suffisamment pour faire d'Anfield le cinquième plus grand stade de Premier League. Le projet, approuvé pour la première fois dès 2021, a été mené par étapes et officiellement validé après que le Liverpool City Council a délivré un General Safety Certificate. À ce jour, le club n'a pas d'autres projets d'extension sur la table, les investissements récents étant plutôt concentrés sur des projets de régénération dans la communauté environnante.