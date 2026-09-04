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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images

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Comment obtenir des billets de Liverpool FC pour la saison 2026-2027 : calendrier, prix et informations sur les abonnements saisonniers

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Tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets de Liverpool FC

Si vous cherchez à acheter des billets pour Liverpool pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des packages.

Réserver des billets LiverpoolAcheter maintenant

Le calendrier complet de Liverpool en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heureMatchLieuBillets
sam. 5 sept. 2026, 15:00Ipswich Town vs LiverpoolPortman Road (extérieur)Billets
sam. 12 sept. 2026, 15:00Liverpool vs FulhamAnfield (domicile)Billets
sam. 19 sept. 2026, 15:00Bournemouth vs LiverpoolVitality Stadium (extérieur)Billets
sam. 10 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (domicile)Billets
sam. 17 oct. 2026, 15:00Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium (extérieur)Billets
sam. 24 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Brighton and Hove AlbionAnfield (domicile)Billets
sam. 31 oct. 2026, 15:00Liverpool vs ArsenalAnfield (domicile)Billets
sam. 7 nov. 2026, 15:00Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park (extérieur)Billets
sam. 21 nov. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester UnitedAnfield (domicile)Billets
sam. 28 nov. 2026, 15:00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium (extérieur)Billets
mer. 2 déc. 2026, 20:00Liverpool vs SunderlandAnfield (domicile)Billets
sam. 5 déc. 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (extérieur)Billets
sam. 12 déc. 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (domicile)Billets
sam. 19 déc. 2026, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (domicile)Billets
sam. 26 déc. 2026, 15:00Hull City vs LiverpoolMKM Stadium (extérieur)Billets
mer. 30 déc. 2026, 20:00Aston Villa vs LiverpoolVilla Park (extérieur)Billets
sam. 2 janv. 2027, 15:00Liverpool vs Coventry CityAnfield (domicile)Billets
mer. 6 janv. 2027, 20:00Sunderland vs LiverpoolStadium of Light (extérieur)Billets
sam. 16 janv. 2027, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceAnfield (domicile)Billets
sam. 23 janv. 2027, 15:00Manchester United vs LiverpoolOld Trafford (extérieur)Billets
sam. 30 janv. 2027, 15:00Liverpool vs EvertonAnfield (domicile)Billets
sam. 6 févr. 2027, 15:00Arsenal vs LiverpoolEmirates Stadium (extérieur)Billets
mer. 10 févr. 2027, 20:00Coventry City vs LiverpoolCoventry Building Society Arena (extérieur)Billets
sam. 20 févr. 2027, 15:00Liverpool vs Hull CityAnfield (domicile)Billets
sam. 27 févr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Billets
mer. 3 mars 2027, 20:00Liverpool vs Aston VillaAnfield (domicile)Billets
sam. 13 mars 2027, 15:00Liverpool vs Ipswich TownAnfield (domicile)Billets
sam. 20 mars 2027, 15:00Fulham vs LiverpoolCraven Cottage (extérieur)Billets
sam. 10 avr. 2027, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (domicile)Billets
sam. 17 avr. 2027, 15:00Nottingham Forest vs LiverpoolThe City Ground (extérieur)Billets
sam. 24 avr. 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (extérieur)Billets
sam. 1 mai 2027, 20:00Liverpool vs ChelseaAnfield (domicile)Billets
sam. 8 mai 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (extérieur)Billets
sam. 15 mai 2027, 15:00Liverpool vs BrentfordAnfield (domicile)Billets
sam. 23 mai 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs LiverpoolAmerican Express Stadium (extérieur)Billets
dim. 30 mai 2027, 16:00Liverpool vs BournemouthAnfield (domicile)Billets

Les horaires des coups d'envoi sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la sélection des diffuseurs TV. Liverpool retrouve également la Ligue des champions cette saison, avec des matches confirmés après le tirage au sort de la phase de ligue.

Combien coûtent les billets pour Liverpool ?

Les prix varient selon l'adversaire et l'emplacement des sièges, les affiches les plus prestigieuses étant proposées à des tarifs plus élevés. Les billets grand public hors abonnements sont mis en vente en deux vagues via All Red Ticket Sales, avec des billets au prix facial allant de 30 £ à 61 £. Les plateformes secondaires telles que StubHub peuvent coûter plus cher que le prix facial.

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Premier League
Ipswich crest
Ipswich
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Liverpool
LIV

Comment puis-je obtenir des billets pour les matches de Liverpool à l'extérieur ?

Devenir membre de Liverpool FC est la première étape, la priorité étant donnée à ceux qui ont déjà assisté à des matches à l'extérieur, sur la base d'un système de points de fidélité. 

Enregistrez votre intérêt pour des matches à l'extérieur spécifiques via le site du club ou sa billetterie ; si votre demande aboutit, vous serez informé des instructions d'achat.

Combien de temps à l'avance les billets de Liverpool sont-ils mis en vente ?

Les billets sont généralement mis en vente quatre à six semaines avant les matches de Premier League, même si les rencontres les plus populaires peuvent être mises en vente plus tôt. Les dates de mise en vente pour les compétitions de coupe varient et sont annoncées sur les canaux officiels du club.

Les abonnements sont disponibles via le site de Liverpool avant le début de la saison, même si la liste d'attente compte actuellement plusieurs milliers de personnes et n'accepte pas de nouvelles demandes. Les détenteurs actuels renouvellent tôt dans l'année jusqu'en mai. L'abonnement le moins cher coûte environ 713 £, le plus cher environ 904 £.

L'initiative « Every Seat, Every Game » de Liverpool permet aux supporters de rendre les billets non utilisés à la Ticket Exchange officielle du club, accessible aux membres All Red, les billets trouvant rapidement preneur à l'approche du jour du match.

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Tout ce qu'il faut savoir sur le stade d'Anfield

Liverpool joue à Anfield depuis 1892, ce qui en fait l'un des stades les plus anciens et les plus emblématiques du football anglais. Réputé pour son atmosphère, notamment autour du Kop, le stade a été développé par étapes plutôt que remplacé, ce qui a permis de préserver son caractère tout en augmentant progressivement sa capacité.

Un réaménagement de la Main Stand en 2016 a porté la capacité à un peu plus de 53 000 places, et l'agrandissement plus récent de l'Anfield Road Stand a ajouté un nouveau niveau supérieur, portant le total à environ 61 276 places, soit la plus grande capacité de l'histoire du stade et suffisamment pour faire d'Anfield le cinquième plus grand stade de Premier League. Le projet, approuvé pour la première fois dès 2021, a été mené par étapes et officiellement validé après que le Liverpool City Council a délivré un General Safety Certificate. À ce jour, le club n'a pas d'autres projets d'extension sur la table, les investissements récents étant plutôt concentrés sur des projets de régénération dans la communauté environnante.

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