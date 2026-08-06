Liverpool aborde la saison 2026/27 avec un nouvel entraîneur, Andoni Iraola, nommé après une défense de titre désastreuse qui a conduit au licenciement d'Arne Slot après une cinquième place. GOAL a tout ce qu'il vous faut pour obtenir des billets à Anfield.

Le calendrier complet de Liverpool en Premier League pour 2026/27

Date & heure Match Lieu Compétition Billets dim. 23 août 2026, 16:30 Newcastle United vs Liverpool St. James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 29 août 2026, 15:00 Liverpool vs Nottingham Forest Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 5 septembre 2026, 15:00 Ipswich Town vs Liverpool Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 12 septembre 2026, 15:00 Liverpool vs Fulham Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 19 septembre 2026, 15:00 Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 octobre 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 17 octobre 2026, 15:00 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 24 octobre 2026, 15:00 Liverpool vs Brighton and Hove Albion Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 31 octobre 2026, 15:00 Liverpool vs Arsenal Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 7 novembre 2026, 15:00 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 21 novembre 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester United Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 28 novembre 2026, 15:00 Everton vs Liverpool Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 2 décembre 2026, 20:00 Liverpool vs Sunderland Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 5 décembre 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets sam. 12 décembre 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 19 décembre 2026, 15:00 Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 26 décembre 2026, 15:00 Hull City vs Liverpool MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 30 décembre 2026, 20:00 Aston Villa vs Liverpool Villa Park (extérieur) Premier League Billets sam. 2 janvier 2027, 15:00 Liverpool vs Coventry City Anfield (domicile) Premier League Billets mer. 6 janvier 2027, 20:00 Sunderland vs Liverpool Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 16 janvier 2027, 15:00 Liverpool vs Crystal Palace Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 23 janvier 2027, 15:00 Manchester United vs Liverpool Old Trafford (extérieur) Premier League Billets sam. 30 janvier 2027, 15:00 Liverpool vs Everton Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 6 février 2027, 15:00 Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 10 février 2027, 20:00 Coventry City vs Liverpool Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets sam. 20 février 2027, 15:00 Liverpool vs Hull City Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 27 février 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Liverpool vs Aston Villa Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Liverpool vs Ipswich Town Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 Fulham vs Liverpool Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 10 avril 2027, 15:00 Liverpool vs Newcastle United Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 17 avril 2027, 15:00 Nottingham Forest vs Liverpool The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 24 avril 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 20:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Liverpool vs Brentford Anfield (domicile) Premier League Billets sam. 23 mai 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Liverpool American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Liverpool vs Bournemouth Anfield (domicile) Premier League Billets

Les heures de coup d'envoi sont susceptibles de changer en fonction des choix de diffusion télévisée. Liverpool retrouve également la Ligue des champions cette saison, avec des rencontres confirmées après le tirage au sort de la phase de ligue.

Combien coûtent les billets pour Liverpool ?

Les prix varient selon l'adversaire et l'emplacement du siège, les affiches de gala affichant des tarifs plus élevés. Les billets grand public hors abonnements sont vendus en deux vagues via All Red Ticket Sales, avec des billets au prix facial allant de 30 £ à 61 £. Des plateformes secondaires comme StubHub peuvent coûter plus cher que le prix facial.

Comment puis-je obtenir des billets pour les matches de Liverpool à l'extérieur ?

Devenir membre du Liverpool FC est la première étape, la priorité étant donnée à ceux qui ont déjà assisté à des matches à l'extérieur, sur la base d'un système de points de fidélité. Enregistrez votre intérêt pour des matches extérieurs spécifiques via le site du club ou la billetterie ; si votre demande aboutit, vous recevrez des instructions pour l'achat.

Combien de temps à l'avance les billets de Liverpool sont-ils mis en vente ?

Les billets sont généralement mis en vente quatre à six semaines avant les matches de Premier League, même si les affiches les plus populaires peuvent être proposées plus tôt. Les dates de mise en vente pour les compétitions de coupe varient et sont annoncées sur les canaux officiels du club.

Les abonnements sont disponibles via le site de Liverpool avant le début de la saison, même si la liste d'attente s'étend actuellement à plusieurs milliers de personnes et n'accepte pas de nouvelles demandes. Les détenteurs actuels renouvellent tôt dans l'année jusqu'en mai. L'abonnement le moins cher coûte environ 713 £, le plus cher environ 904 £.

L'initiative « Every Seat, Every Game » de Liverpool permet aux supporters de retourner les billets non utilisés sur le Ticket Exchange officiel du club, accessible aux membres All Red, avec des billets qui partent rapidement à l'approche du jour du match.

Tout ce qu'il faut savoir sur le stade d'Anfield

Liverpool joue à Anfield depuis 1892, ce qui en fait l'un des stades les plus anciens et les plus chargés d'histoire du football anglais. Réputé pour son ambiance, en particulier du côté du Kop, le stade a été développé par étapes plutôt que remplacé, ce qui a préservé son caractère tout en augmentant progressivement sa capacité.

Un réaménagement de la Main Stand en 2016 a porté la capacité à un peu plus de 53 000 places, et l'agrandissement plus récent de l'Anfield Road Stand a ajouté un nouveau niveau supérieur, portant le total à environ 61 276, soit la plus grande capacité de l'histoire du stade et suffisamment pour faire d'Anfield le cinquième plus grand stade de Premier League. Le projet, approuvé pour la première fois en 2021, a été achevé par étapes et officiellement validé après que le Liverpool City Council a délivré un General Safety Certificate. À ce jour, le club n'a pas d'autres projets d'agrandissement sur la table, les investissements récents étant plutôt axés sur des projets de régénération dans la communauté environnante.