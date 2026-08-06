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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
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Comment obtenir des billets de Liverpool FC pour 2026-2027 : calendrier, prix et informations sur les abonnements saisonniers

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Tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets de Liverpool FC

Liverpool aborde la saison 2026/27 avec un nouvel entraîneur, Andoni Iraola, nommé après une défense de titre désastreuse qui a conduit au licenciement d'Arne Slot après une cinquième place. GOAL a tout ce qu'il vous faut pour obtenir des billets à Anfield.

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Le calendrier complet de Liverpool en Premier League pour 2026/27

Date & heureMatchLieuCompétitionBillets
dim. 23 août 2026, 16:30Newcastle United vs LiverpoolSt. James' Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 29 août 2026, 15:00Liverpool vs Nottingham ForestAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 5 septembre 2026, 15:00Ipswich Town vs LiverpoolPortman Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 12 septembre 2026, 15:00Liverpool vs FulhamAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 19 septembre 2026, 15:00Bournemouth vs LiverpoolVitality Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 10 octobre 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 octobre 2026, 15:00Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 octobre 2026, 15:00Liverpool vs Brighton and Hove AlbionAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 31 octobre 2026, 15:00Liverpool vs ArsenalAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 7 novembre 2026, 15:00Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 21 novembre 2026, 15:00Liverpool vs Manchester UnitedAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 28 novembre 2026, 15:00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 2 décembre 2026, 20:00Liverpool vs SunderlandAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 5 décembre 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 12 décembre 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 19 décembre 2026, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 26 décembre 2026, 15:00Hull City vs LiverpoolMKM Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 30 décembre 2026, 20:00Aston Villa vs LiverpoolVilla Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 2 janvier 2027, 15:00Liverpool vs Coventry CityAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 6 janvier 2027, 20:00Sunderland vs LiverpoolStadium of Light (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 16 janvier 2027, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 23 janvier 2027, 15:00Manchester United vs LiverpoolOld Trafford (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 30 janvier 2027, 15:00Liverpool vs EvertonAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 6 février 2027, 15:00Arsenal vs LiverpoolEmirates Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 10 février 2027, 20:00Coventry City vs LiverpoolCoventry Building Society Arena (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 20 février 2027, 15:00Liverpool vs Hull CityAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 27 février 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 3 mars 2027, 20:00Liverpool vs Aston VillaAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 13 mars 2027, 15:00Liverpool vs Ipswich TownAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 mars 2027, 15:00Fulham vs LiverpoolCraven Cottage (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 10 avril 2027, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 avril 2027, 15:00Nottingham Forest vs LiverpoolThe City Ground (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 avril 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 1 mai 2027, 20:00Liverpool vs ChelseaAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 8 mai 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 15 mai 2027, 15:00Liverpool vs BrentfordAnfield (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 23 mai 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs LiverpoolAmerican Express Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
dim. 30 mai 2027, 16:00Liverpool vs BournemouthAnfield (domicile)Premier LeagueBillets

Les heures de coup d'envoi sont susceptibles de changer en fonction des choix de diffusion télévisée. Liverpool retrouve également la Ligue des champions cette saison, avec des rencontres confirmées après le tirage au sort de la phase de ligue.

Combien coûtent les billets pour Liverpool ?

Les prix varient selon l'adversaire et l'emplacement du siège, les affiches de gala affichant des tarifs plus élevés. Les billets grand public hors abonnements sont vendus en deux vagues via All Red Ticket Sales, avec des billets au prix facial allant de 30 £ à 61 £. Des plateformes secondaires comme StubHub peuvent coûter plus cher que le prix facial.

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Comment puis-je obtenir des billets pour les matches de Liverpool à l'extérieur ?

Devenir membre du Liverpool FC est la première étape, la priorité étant donnée à ceux qui ont déjà assisté à des matches à l'extérieur, sur la base d'un système de points de fidélité. Enregistrez votre intérêt pour des matches extérieurs spécifiques via le site du club ou la billetterie ; si votre demande aboutit, vous recevrez des instructions pour l'achat.

Combien de temps à l'avance les billets de Liverpool sont-ils mis en vente ?

Les billets sont généralement mis en vente quatre à six semaines avant les matches de Premier League, même si les affiches les plus populaires peuvent être proposées plus tôt. Les dates de mise en vente pour les compétitions de coupe varient et sont annoncées sur les canaux officiels du club.

Les abonnements sont disponibles via le site de Liverpool avant le début de la saison, même si la liste d'attente s'étend actuellement à plusieurs milliers de personnes et n'accepte pas de nouvelles demandes. Les détenteurs actuels renouvellent tôt dans l'année jusqu'en mai. L'abonnement le moins cher coûte environ 713 £, le plus cher environ 904 £.

L'initiative « Every Seat, Every Game » de Liverpool permet aux supporters de retourner les billets non utilisés sur le Ticket Exchange officiel du club, accessible aux membres All Red, avec des billets qui partent rapidement à l'approche du jour du match.

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Tout ce qu'il faut savoir sur le stade d'Anfield

Liverpool joue à Anfield depuis 1892, ce qui en fait l'un des stades les plus anciens et les plus chargés d'histoire du football anglais. Réputé pour son ambiance, en particulier du côté du Kop, le stade a été développé par étapes plutôt que remplacé, ce qui a préservé son caractère tout en augmentant progressivement sa capacité.

Un réaménagement de la Main Stand en 2016 a porté la capacité à un peu plus de 53 000 places, et l'agrandissement plus récent de l'Anfield Road Stand a ajouté un nouveau niveau supérieur, portant le total à environ 61 276, soit la plus grande capacité de l'histoire du stade et suffisamment pour faire d'Anfield le cinquième plus grand stade de Premier League. Le projet, approuvé pour la première fois en 2021, a été achevé par étapes et officiellement validé après que le Liverpool City Council a délivré un General Safety Certificate. À ce jour, le club n'a pas d'autres projets d'agrandissement sur la table, les investissements récents étant plutôt axés sur des projets de régénération dans la communauté environnante.

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