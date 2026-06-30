Comment obtenir des billets de dernière minute pour Mexique - Équateur : prix des places, informations sur le match des huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

L’ambiance s’annonce électrique ce soir au mythique Estadio Azteca, où le Mexique, l’un des pays coorganisateurs, défie l’Équateur en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.
« El Tri » aborde la phase à élimination directe en pleine confiance après avoir terminé en tête du groupe A avec un parcours sans faute, suscitant un immense élan d’optimisme dans tout le pays.
Elle défie une sélection équatorienne accrocheuse, qui a démontré sa solidité en sortant d’un groupe E relevé, notamment grâce à un succès surprise retentissant contre l’Allemagne.
À quelle heure commence le match Mexique - Équateur de la Coupe du monde ?
Le match Mexique - Équateur se jouera au stade historique de Mexico (Estadio Azteca), à Mexico, au Mexique.
Quel est le prochain match des huitièmes de finale ?
Date
Rencontre
Lieu
Billets
Lundi 6 juillet
Mexique/Équateur vs Angleterre/République démocratique du Congo
Stade Azteca, Mexique
Comment acheter des billets pour le match Mexique - Équateur de la Coupe du monde ?
À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.
Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.
Voici l’essentiel à retenir :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais de la principale plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Équateur de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale. Sur les plateformes de revente, les prix montent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
16es de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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