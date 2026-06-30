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Comment obtenir des billets de dernière minute pour Mexique - Équateur : prix des places, informations sur le match des huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Mexique affrontera l’Équateur lors de son prochain match de la Coupe du monde. Voici comment vous procurer vos billets.

L’ambiance s’annonce électrique ce soir au mythique Estadio Azteca, où le Mexique, l’un des pays coorganisateurs, défie l’Équateur en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

« El Tri » aborde la phase à élimination directe en pleine confiance après avoir terminé en tête du groupe A avec un parcours sans faute, suscitant un immense élan d’optimisme dans tout le pays.

Elle défie une sélection équatorienne accrocheuse, qui a démontré sa solidité en sortant d’un groupe E relevé, notamment grâce à un succès surprise retentissant contre l’Allemagne.

À quelle heure commence le match Mexique - Équateur de la Coupe du monde ?

Le match Mexique - Équateur se jouera au stade historique de Mexico (Estadio Azteca), à Mexico, au Mexique.

Quel est le prochain match des huitièmes de finale ?

Date

Rencontre

Lieu

Billets

Lundi 6 juillet

Mexique/Équateur vs Angleterre/République démocratique du Congo

Stade Azteca, Mexique

Billets

Comment acheter des billets pour le match Mexique - Équateur de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel à retenir :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais de la principale plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Équateur de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale. Sur les plateformes de revente, les prix montent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

16es de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Coupe du monde : Mexique – Équateur : tout ce qu’il faut savoir

Mexique vs Équateur : forme récente

MEX
-Forme

Buts marqués (encaissés)
12/1
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

ECU
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/3
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Mexique – Équateur : bilans des confrontations récentes

MEX

Derniers matches

ECU

1

3

Nuls

1

6

Buts marqués

6
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Classement Mexique – Équateur

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