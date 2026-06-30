Comment obtenir des billets de dernière minute pour Mexique - Équateur : prix des places, informations sur le match des huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

L’ambiance s’annonce électrique ce soir au mythique Estadio Azteca, où le Mexique, l’un des pays coorganisateurs, défie l’Équateur en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

« El Tri » aborde la phase à élimination directe en pleine confiance après avoir terminé en tête du groupe A avec un parcours sans faute, suscitant un immense élan d’optimisme dans tout le pays.

Elle défie une sélection équatorienne accrocheuse, qui a démontré sa solidité en sortant d’un groupe E relevé, notamment grâce à un succès surprise retentissant contre l’Allemagne.

À quelle heure commence le match Mexique - Équateur de la Coupe du monde ?

Le match Mexique - Équateur se jouera au stade historique de Mexico (Estadio Azteca), à Mexico, au Mexique.

Coupe du monde - Phase Finale Mexico City Stadium

Quel est le prochain match des huitièmes de finale ?

Date Rencontre Lieu Billets Lundi 6 juillet Mexique/Équateur vs Angleterre/République démocratique du Congo Stade Azteca, Mexique Billets

Comment acheter des billets pour le match Mexique - Équateur de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais de la principale plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Équateur de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale. Sur les plateformes de revente, les prix montent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet 16es de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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