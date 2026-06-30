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Comment obtenir des billets de dernière minute pour Mexique - Équateur : prix de la Coupe du monde, informations sur le match des huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Mexique affrontera ensuite l’Équateur lors de la Coupe du monde. Voici comment obtenir vos billets.

Une ambiance électrique est garantie ce soir dans le légendaire Estadio Azteca, où le Mexique, co-organisateur, affronte l’Équateur dans un seizième de finale à fort enjeu de la Coupe du monde 2026.

El Tri aborde la phase à élimination directe avec une énorme confiance après avoir terminé en tête du groupe A avec un bilan parfait, de quoi faire naître un immense espoir à travers le pays.

En face se présente une équipe d’Équateur solide, qui a prouvé sa valeur en sortant d’un groupe E relevé, notamment grâce à un exploit retentissant contre l’Allemagne.

Obtenir des places pour des affiches intercontinentales de haute intensité garantit une atmosphère électrique dans le stade, portée par des supporters passionnés. Si vous préférez analyser les statistiques du match et placer des paris en direct depuis votre téléphone, il est fortement recommandé de disposer d’une bankroll renforcée. Consultez notre guide promo pour découvrir dès aujourd’hui le dernier code promo 1xbet actif.

À quelle heure commence Mexique - Équateur en Coupe du monde ?

Mexique - Équateur se jouera au mythique Mexico City Stadium (Estadio Azteca), à Mexico, au Mexique.

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Coupe du monde - 1/16
Estadio Banorte

Quel est le prochain match des huitièmes de finale ?

Date

Affiche

Lieu

Billets

lun. 6 juil.

Mexique/Équateur vs Angleterre /RD Congo

Estadio Azteca, Mexique

Billets

Comment acheter des billets pour Mexique - Équateur en Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, y compris la Visa Presale, l’Early Ticket Draw et le Random Selection Draw post-tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité sur le marché principal est désormais à un niveau historiquement bas.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

  • La phase de vente de dernière minute a été lancée le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
  • Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes secondaires comme StubHub pour des billets de dernière minute. N’oubliez pas de consulter les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

Combien coûtent les billets pour Mexique - Équateur en Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les billets pour la phase de groupes démarraient à seulement 60 $ (pour certaines catégories supporters), tandis que les prix pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $, sans même parler des plateformes secondaires et de la revente, où les tarifs grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA :

Dates

Tour / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin - 3 juillet

Seizièmes de finale (stades à forte demande)

225 $ – 540 $

550 $ – 3 200 $ (1 250 $)

28 juin - 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standards)

225 $ – 540 $

400 $ – 2 800 $ (1 134 $)

4 juillet – 7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640 $

650 $ – 4 200 $ (1 518 $)

9 juillet – 11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 $ – 5 500 $ (2 348 $)

14 juillet – 15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800 $

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Mexique - Équateur en Coupe du monde : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Mexique - Équateur

MEX

MEX - Forme

AUS
V1-0
SER
V5-1
RSA
V2-0
CDS
V1-0
CZE
V0-3
But marqué (encaissé)
12/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ECU

ECU - Forme

KSA
V2-1
GTM
V3-0
CIV
D1-0
CUW
N0-0
ALM
V2-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Mexique - Équateur : historique récent des confrontations directes

Face à face

MexicoNulÉquateur
1
3
1
Matchs Amicaux
Mexico badge
Mexico
MEX
1
Équateur badge
Équateur
ECU
1
FDM
Copa America
Mexico badge
Mexico
MEX
0
Équateur badge
Équateur
ECU
0
FDM
Matchs Amicaux
Mexico badge
Mexico
MEX
0
Équateur badge
Équateur
ECU
0
FDM
Matchs Amicaux
Mexico badge
Mexico
MEX
2
Équateur badge
Équateur
ECU
3
FDM
Matchs Amicaux
Mexico badge
Mexico
MEX
3
Équateur badge
Équateur
ECU
2
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Mexique - Équateur

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