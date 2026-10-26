Le plus grand rendez-vous du baseball fait son retour en octobre, avec les World Series 2026, qui doivent s’achever cette semaine.

Les Milwaukee Brewers affrontent les Tampa Bay Rays, ce qui garantit qu’une équipe remportera les World Series pour la première fois. Que vous cherchiez à assister à un troisième match décisif ou à obtenir une place pour un éventuel match du sacre ce week-end, il reste peu de temps pour vivre ce moment historique du baseball sur place.

Les billets proposés par les canaux officiels sont épuisés depuis des semaines, et la demande locale bat des records pour les deux franchises. Voici comment obtenir les dernières places, particulièrement convoitées.

Quand se déroulent les World Series 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets Lun. 26 oct. World Series, match 3 : Milwaukee Brewers chez les Tampa Bay Rays Tropicana Field, Floride Billets Mar. 27 oct. World Series, match 4 : Milwaukee Brewers chez les Tampa Bay Rays Tropicana Field, Floride Billets Mer. 28 oct.* World Series, match 5 : Milwaukee Brewers chez les Tampa Bay Rays Tropicana Field, Floride Billets Ven. 30 oct.* World Series, match 6 : Tampa Bay Rays chez les Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Billets Sam. 31 oct.* World Series, match 7 : Tampa Bay Rays chez les Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Billets

*Uniquement si nécessaire. La série suit un format 2-3-2 : l’équipe qui a obtenu le meilleur bilan en saison régulière 2026 accueille les matchs 1, 2, 6 et 7.

Où acheter des billets pour les World Series 2026 ?

À ce stade, il est presque impossible d’obtenir des billets pour les World Series par les canaux officiels.

Les formules de billets pour les phases finales ont été en grande partie réservées par les détenteurs d’abonnements il y a plusieurs semaines, et le marché de la revente évolue désormais rapidement à mesure que les matchs se déroulent cette semaine.

Billets pour les matchs à domicile de Milwaukee : les annonces pour les matchs 6 et 7 à l’American Family Field sont toutes en ligne.

Billets pour les matchs à domicile de Tampa Bay : les annonces pour les matchs 3, 4 et 5 au Tropicana Field sont en ligne depuis la victoire des Rays contre Cleveland en finale de la Ligue américaine.

Si vous cherchez des places à la dernière minute alors que la série se poursuit, votre meilleure option reste les plateformes de revente vérifiées. Vérifiez attentivement les modalités de transfert des billets ainsi que les conditions générales avant de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour les World Series 2026 ?

Sur le marché de la revente, le prix des billets pour les World Series dépend fortement de la taille du marché local et du temps écoulé depuis le dernier titre.

Milwaukee participant aux World Series pour la première fois en 44 ans, la demande locale dans le Wisconsin bat déjà des records pour la franchise.

Les dernières années donnent un point de repère :

2023 : pour deux équipes issues de marchés plus modestes, le prix moyen était d’environ 685 $ par billet.

2024 : l’affiche historique entre les Dodgers et les Yankees, deux équipes de grands marchés, a fait grimper les prix d’entrée au-delà de 1 300 $ pour le match 1, et le prix moyen sur l’ensemble de la série à plus de 1 400 $.

2025 : des confrontations plus équilibrées ont ramené les prix d’entrée entre 650 et 900 $.

Fourchettes de prix attendues pour 2026 :

Places debout et sièges dans les tribunes supérieures : environ 650 à 950 $ pour les premiers matchs.

Matchs à fort enjeu ou disputés le week-end : les prix d’entrée devraient dépasser la fourchette de 1 200 à 1 800 $, notamment pour les matchs 1 et 2 à Milwaukee.

Places en tribune club et près des abris des joueurs : elles atteignent régulièrement des montants à quatre ou cinq chiffres, en particulier pour les matchs 6 et 7, qui pourraient être ceux du sacre.

Tout savoir sur les World Series

Les World Series sont la série qui désigne le champion de la Major League Baseball. Elles opposent les vainqueurs de la Ligue américaine et de la Ligue nationale. Disputées pour la première fois en 1903, elles constituent le plus ancien championnat organisé sans interruption dans le sport professionnel majeur nord-américain. Le vainqueur reçoit le trophée du commissaire. Les New York Yankees détiennent le record avec 27 titres.

L’édition 2026 suit le format habituel, au meilleur des sept matchs et selon une répartition 2-3-2 : l’équipe qui a obtenu le meilleur bilan en saison régulière accueille les matchs 1 et 2 ainsi que, si nécessaire, les matchs 6 et 7. L’autre équipe accueille les matchs 3 et 4, ainsi qu’un éventuel match 5. Cette année, le calendrier des phases finales est concentré sur le mois d’octobre : le tour de wild card débute le 29 septembre, les séries de division commencent le 3 octobre et les finales de ligue le 11 octobre, avant le coup d’envoi des World Series le 23 octobre. Chaque match est diffusé sur FOX aux États-Unis, ainsi que sur FOX Deportes pour la couverture en espagnol et sur FOX One en streaming.