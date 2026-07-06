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Comment obtenir des billets de dernière minute pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde : phase à élimination directe, Argentine - Égypte et plus encore

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Coupe du monde

Les huitièmes de finale approchent à grands pas, avec notamment des rencontres déjà confirmées entre le Brésil, le Paraguay et le Canada face au Maroc.

Les huitièmesde finale de la Coupe du monde de laFIFA 2026 atteignent leur point d’orgue. Plus question de se tromper : le tableau est déjà plongé dans le chaos.

Les premiers matchs phares ont tenu leurs promesses. L’aventure s’est ouverte à Houston, où le Canada, pays coorganisateur, a été éliminé d’entrée par le Maroc (0-3). 

Depuis, les cadors mondiaux ont dû sortir les griffes : la France a renversé le Paraguay 1-0, l’Angleterre a arraché une victoire 3-2 face au Mexique (à dix contre onze) et la Norvège a créé la sensation en battant le Brésil 2-1.  

Les dernières places pour les quarts de finale viennent d’être attribuées – avec, en tête d’affiche, les affiches Portugal-Espagne et États-Unis-Belgique –, et les matchs restants dopent une demande de billets déjà historique, entraînant une flambée des prix dans toutes les villes hôtes.

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Quels sont les matchs confirmés des huitièmes de finale ?

Date et heure du coup d’envoiDétails du matchLieuBillets
4 juillet, coup d’envoi à 12 h (CDT)Huitièmes de finale : Canada - MarocStade de Houston, États-Unis0-3
4 juillet, coup d’envoi à 17 h EDTHuitièmes de finale : Paraguay - FranceStade de Philadelphie, États-Unis0-1
5 juillet, coup d’envoi à 16 h (heure de l’Est)Huitièmes de finale : Brésil - NorvègeStade de New York-New Jersey, États-Unis1-2
5 juillet, coup d’envoi à 18 h CSTHuitièmes de finale : Mexique - AngleterreStade de Mexico, Mexique2-3
6 juillet, coup d’envoi à 14 h CDTHuitièmes de finale : Portugal - Espagne Stade de Dallas, États-UnisRéservez vos places
6 juillet, coup d’envoi à 17 h PDTHuitièmes de finale : États-Unis - Belgique Stade de Seattle, États-UnisAcheter des billets
7 juillet, coup d’envoi à 12 h (HE)Huitièmes de finale : Argentine - ÉgypteStade d’Atlanta, États-UnisAcheter des billets
7 juillet, coup d’envoi à 16 h PDTHuitièmes de finale : Suisse - ColombieStade de Vancouver, CanadaAcheter des billets
Du 9 au 11 juillet, horaires à confirmerQuarts de finale : France - Maroc / Angleterre - Norvège / À confirmer / À confirmerBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityAcheter des billets
Du 14 au 15 juillet, coup d’envoi à 15 hDemi-finales : à confirmerStade de Dallas et stade d’Atlanta, États-UnisRéservez vos places
18 juillet, coup d’envoi à 15 hMatch pour la 3^e place : à confirmerStade de Miami, États-UnisAcheter des billets
19 juillet, coup d’envoi à 15 hFinale : à confirmerStade de New York-New Jersey, États-UnisAcheter des billets

Quels sont les prochains matchs des 32es de finale ?

Date et horaire du coup d’envoiDétails du matchLieuBillets
29 juin, coup d’envoi à 12 h CDT16^(es) de finale : Brésil - JaponStade de Houston, États-Unis2-1
29 juin, coup d’envoi à 16 h 30 (HE)16es de finale : Allemagne - ParaguayStade de Boston, États-Unis1-1 (victoire du Paraguay aux tirs au but)
29 juin, coup d’envoi à 19 h CSTSeizièmes de finale : Pays-Bas - MarocStade de Monterrey, Mexique1-1 (le Maroc s’est imposé aux tirs au but)
30 juin, coup d’envoi à 12 h CDTSeizièmes de finale : Côte d’Ivoire - NorvègeStade de Dallas, États-Unis1-2
30 juin, coup d’envoi à 17 h EDTSeizièmes de finale : France - SuèdeStade de New York-New Jersey, États-Unis3-0
30 juin, coup d’envoi à 19 h CST16^(es) de finale : Mexique - ÉquateurStade de Mexico, Mexique2-0
1^(er) juillet, coup d’envoi à 12 h EDTSeizièmes de finale : Angleterre - RD CongoStade d’Atlanta, États-Unis2-1
1^(er) juillet, coup d’envoi à 13 h PDTSeizièmes de finale : Belgique - SénégalStade de Seattle, États-Unis3-2
1^(er) juillet, coup d’envoi à 17 h PDTSeizièmes de finale : États-Unis - Bosnie-HerzégovineStade de la baie de San Francisco, États-Unis2-0
2 juillet, coup d’envoi à 12 h PDT16^(es) de finale : Espagne - AutricheStade de Los Angeles, États-Unis3-0
2 juillet, coup d’envoi à 19 h (heure de l’Est)Seizièmes de finale : Portugal - CroatieStade de Toronto, Canada2-1
2 juillet, coup d’envoi à 20 h PDTSeizièmes de finale : Suisse - AlgérieStade de Vancouver, Canada2-0
3 juillet, coup d’envoi à 13 h CDTSeizièmes de finale : Australie - ÉgypteStade de Dallas, États-Unis1-1 (2-4 aux tirs au but)
3 juillet, coup d’envoi à 18 h EDT16^(es) de finale : Argentine - Cap-VertStade de Miami, États-Unis3-2
3 juillet, coup d’envoi à 20 h 30 CDTSeizièmes de finale : Colombie - GhanaStade de Kansas City, États-Unis1-0

Comment acheter des billets pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à savoir :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme de revente officielle de la FIFA est également accessible ; elle constitue le seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’effectuer votre achat.

EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets de seconde main pour la Coupe du monde 2026 : revente officielle de la FIFA, revente au Mexique, informations et plus encore

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