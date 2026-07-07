Les huitièmesde finale de la Coupe du monde de laFIFA 2026 atteignent leur point d’orgue. Plus question de se tromper : le tableau est déjà plongé dans le chaos.
Les premiers matchs phares ont tenu leurs promesses. L’aventure s’est ouverte à Houston, où le Canada, pays coorganisateur, a été éliminé d’entrée par le Maroc (3-0).
Depuis, les cadors mondiaux sont sous pression : la France a peiné pour dominer le Paraguay 1-0, l’Angleterre a souffert mais l’a emporté 3-2 face au Mexique en infériorité numérique, tandis que la Norvège a créé la sensation en battant le Brésil 2-1.
Les dernières places pour les quarts de finale viennent d’être attribuées – avec, en tête d’affiche, les affiches Portugal-Espagne et États-Unis-Belgique –, et les matchs restants génèrent une demande de billets sans précédent et une flambée des prix dans toutes les villes hôtes.
Quels sont les matchs confirmés des huitièmes de finale ?
|Date et heure du coup d’envoi
|Détails du match
|Lieu
|Billets
|4 juillet, coup d’envoi à 12 h (CDT)
|Huitièmes de finale : Canada - Maroc
|Stade de Houston, États-Unis
|0-3
|4 juillet, coup d’envoi à 17 h EDT
|Huitièmes de finale : Paraguay - France
|Stade de Philadelphie, États-Unis
|0-1
|5 juillet, coup d’envoi à 16 h (heure de l’Est)
|Huitièmes de finale : Brésil - Norvège
|Stade de New York-New Jersey, États-Unis
|1-2
|5 juillet, coup d’envoi à 18 h CST
|Huitièmes de finale : Mexique - Angleterre
|Stade de Mexico, Mexique
|2-3
|6 juillet, coup d’envoi à 14 h CDT
|Huitièmes de finale : Portugal - Espagne
|Stade de Dallas, États-Unis
|0-1
|6 juillet, coup d’envoi à 17 h PDT
|Huitièmes de finale : États-Unis - Belgique
|Stade de Seattle, États-Unis
|1-4
|7 juillet, coup d’envoi à 12 h EDT
|Huitièmes de finale : Argentine - Égypte
|Stade d’Atlanta, États-Unis
|Acheter des billets
|7 juillet, coup d’envoi à 16 h PDT
|Huitièmes de finale : Suisse - Colombie
|Stade de Vancouver, Canada
|Acheter des billets
|Du 9 au 11 juillet, horaires à confirmer
|Quarts de finale : France - Maroc / Angleterre - Norvège / À confirmer / À confirmer
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
|Acheter des billets
|Du 14 au 15 juillet, coup d’envoi à 15 h
|Demi-finales : à confirmer
|Stade de Dallas et stade d’Atlanta, États-Unis
|Réservez vos places
|18 juillet, coup d’envoi à 15 h
|Match pour la 3^e place : à confirmer
|Stade de Miami, États-Unis
|Acheter des billets
|19 juillet, coup d’envoi à 15 h
|Finale : à confirmer
|Stade de New York-New Jersey, États-Unis
|Acheter des billets
Quels sont les prochains matchs des 32es de finale ?
Comment se procurer des places pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ?
À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.
Voici l’essentiel en bref :
- La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.
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