Les huitièmesde finale de la Coupe du monde de laFIFA 2026 atteignent leur point d’orgue. Plus question de se tromper : le tableau est déjà plongé dans le chaos.

Les premiers matchs phares ont tenu leurs promesses. L’aventure s’est ouverte à Houston, où le Canada, pays coorganisateur, a été éliminé d’entrée par le Maroc (3-0).

Depuis, les cadors mondiaux sont sous pression : la France a peiné pour dominer le Paraguay 1-0, l’Angleterre a souffert mais l’a emporté 3-2 face au Mexique en infériorité numérique, tandis que la Norvège a créé la sensation en battant le Brésil 2-1.

Les dernières places pour les quarts de finale viennent d’être attribuées – avec, en tête d’affiche, les affiches Portugal-Espagne et États-Unis-Belgique –, et les matchs restants génèrent une demande de billets sans précédent et une flambée des prix dans toutes les villes hôtes.

Quels sont les matchs confirmés des huitièmes de finale ?

Date et heure du coup d’envoi Détails du match Lieu Billets 4 juillet, coup d’envoi à 12 h (CDT) Huitièmes de finale : Canada - Maroc Stade de Houston, États-Unis 0-3 4 juillet, coup d’envoi à 17 h EDT Huitièmes de finale : Paraguay - France Stade de Philadelphie, États-Unis 0-1 5 juillet, coup d’envoi à 16 h (heure de l’Est) Huitièmes de finale : Brésil - Norvège Stade de New York-New Jersey, États-Unis 1-2 5 juillet, coup d’envoi à 18 h CST Huitièmes de finale : Mexique - Angleterre Stade de Mexico, Mexique 2-3 6 juillet, coup d’envoi à 14 h CDT Huitièmes de finale : Portugal - Espagne Stade de Dallas, États-Unis 0-1 6 juillet, coup d’envoi à 17 h PDT Huitièmes de finale : États-Unis - Belgique Stade de Seattle, États-Unis 1-4 7 juillet, coup d’envoi à 12 h EDT Huitièmes de finale : Argentine - Égypte Stade d’Atlanta, États-Unis Acheter des billets 7 juillet, coup d’envoi à 16 h PDT Huitièmes de finale : Suisse - Colombie Stade de Vancouver, Canada Acheter des billets Du 9 au 11 juillet, horaires à confirmer Quarts de finale : France - Maroc / Angleterre - Norvège / À confirmer / À confirmer Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Acheter des billets Du 14 au 15 juillet, coup d’envoi à 15 h Demi-finales : à confirmer Stade de Dallas et stade d’Atlanta, États-Unis Réservez vos places 18 juillet, coup d’envoi à 15 h Match pour la 3^e place : à confirmer Stade de Miami, États-Unis Acheter des billets 19 juillet, coup d’envoi à 15 h Finale : à confirmer Stade de New York-New Jersey, États-Unis Acheter des billets

Quels sont les prochains matchs des 32es de finale ?

Date et horaire du coup d’envoi Détails du match Lieu Billets 29 juin, coup d’envoi à 12 h CDT 16^(es) de finale : Brésil - Japon Stade de Houston, États-Unis 2-1 29 juin, coup d’envoi à 16 h 30 (HE) 16^(es) de finale : Allemagne - Paraguay Stade de Boston, États-Unis 1-1 (victoire du Paraguay aux tirs au but) 29 juin, coup d’envoi à 19 h CST Seizièmes de finale : Pays-Bas - Maroc Stade de Monterrey, Mexique 1-1 (le Maroc s'est imposé aux tirs au but) 30 juin, coup d’envoi à 12 h CDT Seizièmes de finale : Côte d’Ivoire - Norvège Stade de Dallas, États-Unis 1-2 30 juin, coup d’envoi à 17 h EDT Seizièmes de finale : France - Suède Stade de New York-New Jersey, États-Unis 3-0 30 juin, coup d’envoi à 19 h CST 16^(es) de finale : Mexique - Équateur Stade de Mexico, Mexique 2-0 1^(er) juillet, coup d’envoi à 12 h EDT Seizièmes de finale : Angleterre - RD Congo Stade d’Atlanta, États-Unis 2-1 1^(er) juillet, coup d’envoi à 13 h PDT Seizièmes de finale : Belgique - Sénégal Stade de Seattle, États-Unis 3-2 1^(er) juillet, coup d’envoi à 17 h PDT Seizièmes de finale : États-Unis - Bosnie-Herzégovine Stade de la baie de San Francisco, États-Unis 2-0 2 juillet, coup d’envoi à 12 h PDT 16^(es) de finale : Espagne - Autriche Stade de Los Angeles, États-Unis 3-0 2 juillet, coup d’envoi à 19 h (heure de l’Est) Seizièmes de finale : Portugal - Croatie Stade de Toronto, Canada 2-1 2 juillet, coup d’envoi à 20 h PDT Seizièmes de finale : Suisse - Algérie Stade de Vancouver, Canada 2-0 3 juillet, coup d’envoi à 13 h CDT Seizièmes de finale : Australie - Égypte Stade de Dallas, États-Unis 1-1 (2-4 aux tirs au but) 3 juillet, coup d’envoi à 18 h EDT 16^(es) de finale : Argentine - Cap-Vert Stade de Miami, États-Unis 3-2 3 juillet, coup d’envoi à 20 h 30 CDT Seizièmes de finale : Colombie - Ghana Stade de Kansas City, États-Unis 1-0

Comment se procurer des places pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

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