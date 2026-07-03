Les supporters de football sont impatients d’apercevoir Cristiano Ronaldo et le reste du groupe de la Selecao das Quinas en Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026 cet été.

Le Portugal a été l’une des équipes les plus en vue sur la scène internationale au cours de la dernière décennie environ. En plus d’avoir remporté le Championnat d’Europe 2016, il a aussi été sacré champion de l’UEFA Nations League en 2019 et en 2025.

Décrocher des places pour voir le Portugal sur la scène mondiale est un rêve pour les supporters en quête de talent de classe mondiale et d’un rythme élevé. Pour les fans à distance qui cherchent à transformer leurs analyses tactiques en paris en direct sur les matches, commencer avec des crédits promotionnels offre un avantage majeur. Découvrez comment réclamer votre bonus d’inscription en saisissant notre code promo Megapari valide.

Quel est le calendrier du Portugal à la Coupe du monde 2026 ?

Comment acheter des billets du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, y compris la prévente Visa, le tirage anticipé des billets et le tirage au sort après le tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées pendant ces phases, la disponibilité primaire est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours, après son lancement le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours, après son lancement le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les fans souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les fans souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes secondaires comme StubHub pour des billets de dernière minute. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

Billets du Portugal pour la Coupe du monde 2026 : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matches de groupe du Portugal à la Coupe du monde 2026 de la FIFA sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : La plus chère, située dans l’anneau inférieur.

La plus chère, située dans l’anneau inférieur. Catégorie 2 : Couvre les anneaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1.

Couvre les anneaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1. Catégorie 3 : Principalement dans l’anneau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2.

Principalement dans l’anneau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : La plus abordable, située dans l’anneau supérieur en dehors des autres catégories.

Les prix ont fluctué au fil des différentes phases de mise en vente des billets. Les estimations figurent ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 7 875 $

À quoi s’attendre du Portugal à la Coupe du monde

Même si nous pouvons fermer les yeux et nous boucher les oreilles, nous ne pouvons pas ignorer l’inévitable qui arrivera à un moment ou à un autre au cours de l’année à venir environ. Cristiano Ronaldo prendra sa retraite du sport qui a fait de lui une figure légendaire dans le monde entier.

Ronaldo, qui a fait de manière remarquable ses débuts avec le Portugal en 2003, a une nouvelle fois montré l’exemple à ses coéquipiers pendant la campagne de qualification réussie de la sélection pour la Coupe du monde 2026. Il a terminé en tête du classement des buteurs de l’équipe, trouvant le chemin des filets à cinq reprises, ce qui a porté son total en carrière internationale à 143 buts.

Il n’est pas surprenant que l’ascension du Portugal au classement FIFA ait coïncidé avec l’arrivée de CR7 sur la scène internationale. Avant sa qualification pour Corée/Japon 2002, il n’avait pris part qu’à deux Coupes du monde sur une période de 70 ans. Le Portugal est désormais un acteur majeur de la scène mondiale, présent à chaque Coupe du monde depuis 2002 et ayant notamment terminé 4e en 2006.

Quand a lieu la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

La Coupe du monde 2026 de la FIFA se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matches seront disputés sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi comptera 48 équipes et sera coorganisé par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

La demande de billets pour voir le Portugal sur la scène internationale reste forte, les supporters étant impatients de voir la sélection nationale se mesurer à une opposition de classe mondiale. Se tenir informé des dates officielles de demande de billets et des procédures de tirage au sort est crucial pour les fans qui prévoient d’assister aux matches en personne. Pendant ce temps, les observateurs qui suivent les progrès de l’équipe depuis chez eux analysent souvent les informations sur le groupe, les dispositifs tactiques et les cotes de paris. Ceux qui souhaitent évaluer les bonus promotionnels potentiels disponibles lors de la création d’un compte peuvent consulter comment utiliser un code promo 22bet lors de leur inscription chez l’opérateur. Lire les conditions applicables et les règles de mise aide les utilisateurs à rester informés des fonctionnalités promotionnelles disponibles sur les marchés internationaux du football.

Quels sont les stades de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ont été annoncées, deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Découvrez ci-dessous ces villes et les stades qui serviront de sites :