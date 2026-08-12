La Supercoupe de l’UEFA, l’affiche annuelle entre le vainqueur de la Ligue des champions et le tenant de la Ligue Europa, aura lieu en Autriche le 12 août.

Il y a douze mois, le PSG a été poussé dans ses retranchements par Tottenham en Supercoupe. Nuno Mendes a transformé le penalty de la victoire, déclenchant l’euphorie des supporters français. Cette fois encore, les hommes de Luis Enrique auront un adversaire anglais en face, puisque Aston Villa arrive à Salzbourg avec l’ambition de surfer sur son impressionnant succès 3-0 contre Fribourg en finale de la Ligue Europa.

Laissez GOAL vous présenter l’essentiel sur les billets de la Supercoupe de l’UEFA, notamment où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand a lieu la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa ?

Super Coupe de l'UEFA - Finale 12 août 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Comment acheter des billets pour la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa

La fenêtre de candidature pour les billets destinés au grand public pour la Supercoupe de l’UEFA a officiellement ouvert via le site de l’UEFA le 16 juin. Cette phase initiale s’est déroulée jusqu’au 23 juin, avec 9 000 billets attribués aux supporters neutres via un système de loterie.

Concernant les clubs eux-mêmes, chacun a reçu une allocation de 7 000 billets. La fenêtre exclusive de billetterie d’Aston Villa a ouvert le 25 juin, tandis que le PSG a distribué et coordonné la vente des siens en interne, également entre la mi-juin et la fin juin.

Si les demandes officielles de billets pour le grand public et les fenêtres de vente coordonnées par les clubs sont désormais peut-être closes, il est encore possible d’obtenir des places via la plateforme de revente de billets de l’UEFA ou des marchés secondaires vérifiés, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa ?

Les prix officiels des billets en valeur faciale pour la Supercoupe de l’UEFA allaient de 30 € à 150 €, avec la répartition suivante :

Fans First (allocations des clubs) : 30 €

Catégorie 3 : 50 €

Catégorie 2 : 90 €

Catégorie 1 : 150 €

Billets accessibilité : 30 € (inclut une place gratuite pour un accompagnateur)

Gardez un œil sur les portails officiels de billetterie des clubs et de l’UEFA à l’approche de l’événement pour obtenir davantage d’informations, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se joue la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa ?

Red Bull Arena (Salzbourg)

La Red Bull Arena, également connue sous le nom de Stadion Salzburg lors des compétitions de clubs de l’UEFA, est un stade de football situé à Wals-Siezenheim, une banlieue de Salzbourg. Il a été officiellement inauguré en 2003 et accueille les matches à domicile du club de Bundesliga autrichienne, le FC Red Bull Salzburg.

Bien que la capacité officielle de la Red Bull Arena soit de 30 188 places, la configuration du stade varie selon le type de compétition disputée. La capacité prévue pour la Supercoupe de l’UEFA 2026 doit être de 28 500 places.

Ce sera peut-être la première fois que ce stade accueille une grande finale de club de l’UEFA, mais il a déjà reçu les trois matches de groupe de la Grèce lors de l’Euro 2008. Elle était alors la championne d’Europe en titre.

Qui sont les récents vainqueurs de la Supercoupe de l’UEFA ?

Année Vainqueurs Finalistes Score 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (t.a.b.) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (t.a.b.) 2022 Real Madrid Eintracht Francfort 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (t.a.b.) 2020 Bayern Munich Sevilla 2-1 (ap.) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (t.a.b.) 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4-2 (ap.) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (ap.)

Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Paris Saint-Germain et Aston Villa

Paris Saint-Germain vs Aston Villa : confrontations directes