Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Super Coupe de l'UEFA
team-logoParis Saint-Germain
Red Bull Arena
team-logoAston Villa
Book PSG vs Aston Villa Tickets

Traduit par

Comment obtenir des billets de dernière minute pour la Supercoupe de l’UEFA 2026 : billets PSG-Aston Villa, prix à Salzbourg et plus encore

SHOPPING
Tickets
Super Coupe de l'UEFA
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Ousmane Dembélé

Vous pourriez prendre la direction de l’Autriche pour l’un des temps forts du calendrier du football européen

La Supercoupe de l’UEFA, l’affiche annuelle entre le vainqueur de la Ligue des champions et le tenant de la Ligue Europa, aura lieu en Autriche le 12 août.

Il y a douze mois, le PSG a été poussé dans ses retranchements par Tottenham en Supercoupe. Nuno Mendes a transformé le penalty de la victoire, déclenchant l’euphorie des supporters français. Cette fois encore, les hommes de Luis Enrique auront un adversaire anglais en face, puisque Aston Villa arrive à Salzbourg avec l’ambition de surfer sur son impressionnant succès 3-0 contre Fribourg en finale de la Ligue Europa.

Laissez GOAL vous présenter l’essentiel sur les billets de la Supercoupe de l’UEFA, notamment où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand a lieu la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa ?

crest
Super Coupe de l'UEFA - Finale
Red Bull Arena

Comment acheter des billets pour la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa

La fenêtre de candidature pour les billets destinés au grand public pour la Supercoupe de l’UEFA a officiellement ouvert via le site de l’UEFA le 16 juin. Cette phase initiale s’est déroulée jusqu’au 23 juin, avec 9 000 billets attribués aux supporters neutres via un système de loterie.

Concernant les clubs eux-mêmes, chacun a reçu une allocation de 7 000 billets. La fenêtre exclusive de billetterie d’Aston Villa a ouvert le 25 juin, tandis que le PSG a distribué et coordonné la vente des siens en interne, également entre la mi-juin et la fin juin.

Si les demandes officielles de billets pour le grand public et les fenêtres de vente coordonnées par les clubs sont désormais peut-être closes, il est encore possible d’obtenir des places via la plateforme de revente de billets de l’UEFA ou des marchés secondaires vérifiés, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa ?

Les prix officiels des billets en valeur faciale pour la Supercoupe de l’UEFA allaient de 30 € à 150 €, avec la répartition suivante :

  • Fans First (allocations des clubs) : 30 €
  • Catégorie 3 : 50 €
  • Catégorie 2 : 90 €
  • Catégorie 1 : 150 €
  • Billets accessibilité : 30 € (inclut une place gratuite pour un accompagnateur)

Gardez un œil sur les portails officiels de billetterie des clubs et de l’UEFA à l’approche de l’événement pour obtenir davantage d’informations, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se joue la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa ?

Red Bull Arena (Salzbourg)

La Red Bull Arena, également connue sous le nom de Stadion Salzburg lors des compétitions de clubs de l’UEFA, est un stade de football situé à Wals-Siezenheim, une banlieue de Salzbourg. Il a été officiellement inauguré en 2003 et accueille les matches à domicile du club de Bundesliga autrichienne, le FC Red Bull Salzburg.

Bien que la capacité officielle de la Red Bull Arena soit de 30 188 places, la configuration du stade varie selon le type de compétition disputée. La capacité prévue pour la Supercoupe de l’UEFA 2026 doit être de 28 500 places.

Ce sera peut-être la première fois que ce stade accueille une grande finale de club de l’UEFA, mais il a déjà reçu les trois matches de groupe de la Grèce lors de l’Euro 2008. Elle était alors la championne d’Europe en titre.

Qui sont les récents vainqueurs de la Supercoupe de l’UEFA ?

Année

Vainqueurs

Finalistes

Score

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (t.a.b.)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (t.a.b.)

2022

Real Madrid

Eintracht Francfort

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (t.a.b.)

2020

Bayern Munich

Sevilla

2-1 (ap.)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (t.a.b.)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (ap.)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (ap.)

Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Paris Saint-Germain et Aston Villa

PSG

PSG - Forme

RCL
V0-2
PAR
D2-1
ARS
V1-1
MLL
D3-0
MUN
N1-1
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AVL

AVL - Forme

WAL
V0-5
POR
D2-1
RSO
D2-4
BGP
V1-3
FCB
D2-1
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Paris Saint-Germain vs Aston Villa : confrontations directes

Face à face

Paris Saint-GermainNulAston Villa
1
0
1
Ligue des Champions
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FDM
5Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2

Paris Saint-Germain vs Aston Villa : les compositions probables

Paris Saint-Germain vs Aston Villa Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formation
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos2A. Hakimi25N. Mendes17Vitinha87J. Neves33Warren Zaïre-Emery11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia10Ousmane Dembélé40M. Bizot14P. Torres2M. Cash22I. Maatsen3Victor Nilsson Lindelöf17A. Garnacho35J. Gomes8B. Kamara10E. Buendia7J. McGinn18T. Abraham
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Aston Villa

Entraineur

  • Luis Enrique
  • U. Emery

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google