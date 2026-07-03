Les supporters de football attendent avec impatience de voir Cristiano Ronaldo et le reste de la « Seleção das Quinas » en Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026 cet été.

Le Portugal, l’un des cadors du football mondial depuis une décennie, a brillé avec son sacre à l’Euro 2016 puis ses deux victoires en Ligue des Nations de l’UEFA en 2019 et 2025.

Quel est le calendrier des matchs du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Les billets pour les matchs de poule du Portugal lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

À quoi s'attendre du Portugal lors de la Coupe du monde

Même en fermant les yeux et en bouchant nos oreilles, nous ne pouvons ignorer l’inéluctable : d’ici un an environ, Cristiano Ronaldo quittera définitivement le football, sport qui a fait de lui une légende planétaire.

Ronaldo, qui a fait ses débuts avec le Portugal dès 2003, a une nouvelle fois montré l’exemple à ses coéquipiers lors de la campagne de qualification réussie de l’équipe pour la Coupe du monde 2026. Il a terminé en tête du classement des buteurs de l’équipe, trouvant le chemin des filets à cinq reprises, ce qui porte son total en sélection à 143 buts.

L’ascension du Portugal au classement FIFA s’est naturellement confondue avec l’émergence de CR7 sur la scène internationale. Avant de se qualifier pour la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon, la Seleção n’avait pris part qu’à deux phases finales en soixante-dix ans. Depuis 2002, elle est devenue un habitué de l’événement, atteignant même la quatrième place en 2006.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois pays.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :