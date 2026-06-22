Les supporters de football attendent avec impatience de voir Cristiano Ronaldo et le reste de la « Selecção das Quinas » en Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026 cet été.

Présente sur le devant de la scène internationale depuis une décennie, la sélection portugaise a brillé en remportant l’Euro 2016 puis la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019 et en 2025.

Quel est le calendrier des matchs de poule du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo (12 h) NRG Stadium (Houston) Billets Mardi 23 juin Portugal - Ouzbékistan (12 h) NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 27 juin Colombie - Portugal (19 h 30) Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Les places pour les matchs de groupe du Portugal sont réparties comme suit :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées inférieures et supérieures, en dehors des zones attribués à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées inférieures et supérieures, en dehors des zones attribués à la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située en tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les différentes phases de vente. Voici des estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Que peut-on attendre du Portugal lors de la Coupe du monde ?

Même en fermant les yeux et en se bouchant les oreilles, il est impossible d’ignorer l’inéluctable : d’ici un an environ, Cristiano Ronaldo tirera sa révérence après une carrière qui l’a élevé au rang de légende mondiale.

Entré en sélection en 2003, il a encore guidé ses partenaires durant la campagne de qualification pour le Mondial 2026, terminant meilleur buteur portugais avec cinq réalisations et portant son total à 143 unités.

L’ascension du Portugal au classement FIFA s’est accompagnée de l’irruption de CR7 sur la scène internationale. Avant de se qualifier pour la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon, la Seleção n’avait pris part qu’à deux phases finales en soixante-dix ans. Depuis, elle est devenue un acteur majeur, se qualifiant pour chaque édition et terminant quatrième en 2006.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 39 jours à travers l’Amérique du Nord, marquant la première édition à 48 équipes, coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026, dont deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste complète des villes et des stades qui accueilleront les rencontres :