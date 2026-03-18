Comment obtenir des billets de dernière minute pour l'UEFA Europa League 2026 : les matchs à ne pas manquer, informations sur les équipes et plus encore

Les résultats des matchs aller étant désormais connus, les rencontres retour des 18 et 19 mars détermineront quelles sont les huit équipes qui resteront en lice pour la finale à Istanbul.

Ne manquez pas votre chance de vivre le suspense de l'UEFA Europa League. Laissez GOAL vous guider pour savoir où acheter vos billets et à quoi vous attendre.

Prochains matchs de l'UEFA Europa League

NB : Les heures de coup d'envoi sont indiquées d'abord en GMT, puis en heure locale de l'équipe à domicile.

Date Match (2e manche) Lieu Billets Mercredi 18 mars Braga vs Ferencváros (15h30 / 15h30) Stade municipal de Braga (Braga) Billets Jeudi 19 mars Lyon vs Celta Vigo (17h45 / 18h45) Stade Groupama (Lyon) Billets Midtjylland vs Nottingham Forest (17 h 45 / 18 h 45) MCH Arena (Herning) Billets Fribourg vs Genk (17h45 / 18h45) Europa-Park Stadion (Fribourg) Billets Aston Villa vs Lille (20h00 / 20h00) Villa Park (Birmingham) Billets Porto vs Stuttgart (20 h / 20 h) Estádio do Dragão (Porto) Billets Real Betis vs Panathinaikos (20h00 / 21h00) Estadio Benito Villamarín (Séville) Billets Roma vs Bologne (20h00 / 21h00) Stadio Olimpico (Rome) Billets

*Remarque : les rencontres des quarts de finale et des demi-finales seront déterminées à l'issue de ces matchs, le prochain tirage au sort étant prévu le 20 mars.

Quel est le calendrier de l'UEFA Europa League 2025/26 ?

Les tours de qualification de l'Europa League de cette saison ont débuté dès la mi-juin. La compétition dure donc près de douze mois, la finale se déroulant au stade de Besiktas à Istanbul en mai. Voici les dates des prochains tours :

22 janvier : phase de groupes (7e journée)

29 janvier : phase de groupes (8e journée)

19 février : barrages de la phase à élimination directe (match aller)

26 février : Barrages de la phase à élimination directe (match retour)

12 mars : huitièmes de finale (match aller)

19 mars : Huitièmes de finale (match retour)

9 avril : Quarts de finale (match aller)

16 avril : Quarts de finale (match retour)

30 avril : Demi-finales (match aller)

7 mai : Demi-finales (match retour)

20 mai : Finale

Comment acheter des billets pour les matchs de l'UEFA Europa League

À l'exception de la finale de l'UEFA Europa League, vous ne pouvez pas acheter de billets pour les matchs de l'Europa League directement auprès de l'UEFA. Ceux-ci sont vendus par les clubs participant à l'édition en cours. Vous devez vous rendre sur le site web du club correspondant au match auquel vous souhaitez assister et y acheter votre billet. Dans certains cas, vous devrez vous inscrire en tant que membre du club pour pouvoir obtenir vos billets.

La demande dépassant souvent l'offre disponible, les supporters peuvent également acheter des billets pour l'Europa League sur le marché secondaire, via des plateformes telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour les matchs de l'UEFA Europa League ?

Le prix des billets pour l'UEFA Europa League peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment le tour de la compétition, les clubs en lice et le lieu où se déroule le match.

Par exemple, un quart de finale disputé par Aston Villa à Villa Park coûtera probablement plus cher qu'un match de phase de groupe au stade « De Adelaarshorst », l'antre des Go Ahead Eagles.

Les prix des billets pour l'UEFA Europa League sont généralement fixés par les clubs au début de la campagne européenne, avant les premiers matchs. En fonction du parcours de l'équipe et de ses adversaires, les prix peuvent augmenter pour les rencontres à venir.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des différents clubs pour obtenir des informations supplémentaires sur la disponibilité et les prix. Les billets pour les matchs de l'Europa League sont actuellement disponibles sur des sites de revente tels que StubHub à partir de 34 €.