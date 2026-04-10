Le festival Coachella fait son retour en Californie pour deux week-ends consécutifs, et la programmation s’annonce exceptionnelle.

Cette année, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G et Anyma mènent la sélection, promesse d’un show inoubliable pour les fans de musique du monde entier.

Chez GOAL, nous vous guidons pas à pas dans l’achat de vos places, des ventes officielles aux plateformes de revente fiables.

Quand se tiendra Coachella 2026 ?

Coachella 2026 débutera le 10 avril 2026 et se déroulera jusqu’au 19 avril 2026.

Les 10, 11, 12 et 17, 18, 19 avril Les 10, 11, 12 et 17, 18, 19 avril Lieu Indio, Californie Billets Billets

Où acheter des billets pour Coachella 2026 ?

La mise en vente officielle, fixée au 19 septembre 2025 sur le site du festival, a vu l’intégralité des places s’écouler en moins d’une semaine. Toutefois, des listes d’attente sont d’ores et déjà accessibles en ligne : inscrivez-vous sans délai pour espérer récupérer un billet en cas de désistement via les canaux officiels.

Si le site officiel affiche « complet », pas de panique : le marché secondaire, via des plateformes comme StubHub ou Viagogo, permet encore de trouver des places de dernière minute auprès d’autres fans.

Attention : tous les billets sont vendus sous réserve de disponibilité et peuvent disparaître à tout moment.

Combien coûtent les billets pour Coachella 2026 ?

Les tarifs varient selon le secteur du stade, la catégorie de siège et la demande du marché. Le club propose quatre formules d’entrée. Voici un récapitulatif précis de chaque offre afin de vous aider à sélectionner celle qui vous convient le mieux :

Billet « General Admission » à partir de 549 $ : accès à tous les jours du festival et aux zones de camping « General Admission ».

accès à tous les jours du festival et aux zones de camping « General Admission ». Billet d’entrée générale + navette 3 jours à partir de 679 $ : comprend le pass navette Coachella, l’accès au site et aux zones de camping GA.

comprend le pass navette Coachella, l’accès au site et aux zones de camping GA. Pack 4 pass GA : 4 pass GA, soit 10 $ d’économie par pass.

4 pass GA, soit 10 $ d’économie par pass. VIP à partir de 1 199 $ : accès au site, à toutes les zones VIP et aux zones de camping GA.

Sur les plateformes de revente, il est possible de dénicher des places à un prix inférieur à leur valeur nominale à l’approche de l’événement, mais la tendance est généralement à la hausse à mesure que les concerts affichent complet et que la demande augmente.

Programme et affiche de Coachella 2026

Coachella

Qui se produira à Coachella 2026 ?

Les têtes d’affiche 2026 sont Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G et Anyma. Le festival se tiendra, comme à l’accoutumée, sur deux week-ends identiques, avec des concerts supplémentaires de The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, BIGBANG et bien d’autres. Complètent l’affiche Disclosure, Turnstile, Kaskade, KATSEYE, Laufey, Clipse, Interpol, Ethel Cain et de nombreux autres.

Justin Bieber fera ses débuts en tant que tête d’affiche à Coachella. Le chanteur canadien s’est déjà produit en guest-star aux côtés d’Ariana Grande, Daniel Caesar, Chance the Rapper, Tems et Wizkid, mais il n’a jamais encore joué en tant qu’artiste à l’affiche du festival. Ce concert marquera son grand retour sur scène après plus de trois ans d’absence, son dernier show remontant à septembre 2022.

Karol G effectuera quant à elle sa deuxième apparition au festival d’Indio, après ses débuts en 2022. Son concert marquera son premier show complet depuis la sortie de son album Tropicoquet en juin 2025. La star colombienne s’est récemment produite lors de la mi-temps du match de NFL entre les Kansas City Chiefs et les Los Angeles Chargers, à la Corinthians Arena de São Paulo.

Les amateurs de rock et de punk des années 1970-1980 pourront se tourner vers Devo, David Byrne, Iggy Pop ou Black Flag, tandis que les fans d’électro des années 1990 retrouveront Moby, Groove Armada et Röyksopp. La programmation reste toutefois susceptible d’évoluer en cas de forfait d’un artiste.

Où se déroulera Coachella 2026 ?

Comme à l’accoutumée, Coachella 2026 se tiendra sur la pelouse de l’Empire Polo Club d’Indio, en Californie.

Ce vaste terrain, situé dans la ville d’Indio au cœur de la vallée de Coachella, est une étendue désertique à quelques heures à l’est de Los Angeles, dans le comté de Riverside.

Si vous prévoyez d’y assister, réservez votre hébergement sans tarder.

Cette ville prisée propose de nombreux hôtels, villas et appartements, permettant au site de devenir, le temps du festival, l’un des plus grands événements musicaux des États-Unis.