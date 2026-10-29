Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Primera - Apertura
team-logoBoca Juniors
team-logoRiver Plate
Book Boca Juniors vs River Plate Tickets
Avec le concours de

Comment obtenir des billets de dernière minute pour Boca Juniors-River Plate : prix des places en Liga Profesional, informations sur le Superclásico et plus encore

SHOPPING

Boca Juniors affronte River Plate en Liga Profesional. Voici comment obtenir vos billets.

Le Superclásico entre Boca Juniors et River Plate est largement considéré comme la rivalité entre clubs la plus intense et la plus électrique du football mondial. Disputé à Buenos Aires, ce choc oppose les deux clubs les plus titrés d’Argentine devant des dizaines de milliers de supporters qui chantent et battent des tambours.

À quelle heure débute Boca Juniors - River Plate en Liga Profesional ?

crest
Primera - Apertura - Journée 15

Note : dans le football argentin, la date ou l’heure des matches peut changer à bref délai en raison des impératifs de diffusion et des consignes de sécurité locales. Vérifiez toujours l’horaire définitif entre 72 et 96 heures avant le coup d’envoi.

Comment acheter des billets pour Boca Juniors - River Plate ?

Pour comprendre comment accéder au Superclásico, il faut connaître trois règles institutionnelles :

  1. Priorité aux membres du club (socios) : Boca Juniors fonctionne avec un système d’adhésion au club (Soy Socio). L’accès aux matches est attribué aux membres actifs (socios activos) en fonction de leur historique de présence aux matches (filtros). La demande des membres dépassant la capacité totale du stade, les billets ne sont pas mis en vente auprès du grand public aux guichets du club.
  2. Vérification d’identité (Tribuna Segura) : Le ministère argentin de la Sécurité applique le programme Tribuna Segura à tous les points d’accès au stade. Chaque spectateur doit présenter une pièce d’identité officielle avec photo (le DNI national pour les Argentins ; le passeport original, au format physique, pour les visiteurs étrangers) dont les informations correspondent à celles enregistrées dans la base de données de la billetterie lors des contrôles de police.
  3. Format du titre d’accès : L’entrée s’effectue au moyen d’une carte électronique de membre, d’une carte magnétique physique ou d’un titre d’accès numérique personnalisé avec code QR, selon la catégorie de places et la tribune attribuées.

Boca Juniors - River Plate en Liga Profesional : tout ce qu’il faut savoir

Boca Juniors - River Plate : la forme des deux équipes

Boca Juniors compte quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, sans aucune défaite sur cette période. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre Central Córdoba de Santiago en Liga Profesional, le 12 septembre, après un succès 1-0 face à São Paulo en Copa Sudamericana, le 9 septembre. Le nul 2-2 contre Gimnasia Mendoza, le 5 septembre, est le seul match où Boca a laissé des points en route durant cette série. Le club a inscrit sept buts et en a encaissé trois sur ces cinq rencontres.

River Plate compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 sur le terrain de l’Atlético Tucumán en Liga Profesional, le 12 septembre. River s’est également imposé à l’extérieur contre Independiente Rivadavia (3-1) et Banfield (3-2) durant cette série. Sa seule défaite est survenue face à Santa Fe en Copa Sudamericana. River a marqué neuf buts et en a encaissé six au cours de ces cinq rencontres.

BOC

BOC - Forme

INS
N2-2
VAS
D0-1
TAL
V2-1
VAS
V1-3
IND
V0-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RIV

RIV - Forme

HUR
D1-2
EST
V1-0
SAR
N1-1
BEL
V0-3
RAC
V1-0
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Boca Juniors - River Plate : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Liga Profesional le 19 avril 2026 : River Plate recevait Boca Juniors et s’est incliné 1-0. Auparavant, Boca avait battu River 2-0 à domicile en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Boca Juniors a l’avantage avec trois victoires contre une pour River, et un match nul. Parmi ces rencontres figure une victoire 3-2 de Boca sur le terrain de River en Copa de la Liga Profesional, en avril 2024.

Face à face

Boca JuniorsNulRiver Plate
3
0
2
Primera - Apertura
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FDM
Primera - Apertura
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
FDM
Primera - Apertura
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FDM
Primera - Apertura
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
FDM
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Boca Juniors - River Plate : le classement

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google