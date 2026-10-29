Le Superclásico entre Boca Juniors et River Plate est largement considéré comme la rivalité entre clubs la plus intense et la plus électrique du football mondial. Disputé à Buenos Aires, ce choc oppose les deux clubs les plus titrés d’Argentine devant des dizaines de milliers de supporters qui chantent et battent des tambours.

À quelle heure débute Boca Juniors - River Plate en Liga Profesional ?

Note : dans le football argentin, la date ou l’heure des matches peut changer à bref délai en raison des impératifs de diffusion et des consignes de sécurité locales. Vérifiez toujours l’horaire définitif entre 72 et 96 heures avant le coup d’envoi.

Comment acheter des billets pour Boca Juniors - River Plate ?

Pour comprendre comment accéder au Superclásico, il faut connaître trois règles institutionnelles :

Priorité aux membres du club (socios) : Boca Juniors fonctionne avec un système d’adhésion au club (Soy Socio). L’accès aux matches est attribué aux membres actifs (socios activos) en fonction de leur historique de présence aux matches (filtros). La demande des membres dépassant la capacité totale du stade, les billets ne sont pas mis en vente auprès du grand public aux guichets du club. Vérification d’identité (Tribuna Segura) : Le ministère argentin de la Sécurité applique le programme Tribuna Segura à tous les points d’accès au stade. Chaque spectateur doit présenter une pièce d’identité officielle avec photo (le DNI national pour les Argentins ; le passeport original, au format physique, pour les visiteurs étrangers) dont les informations correspondent à celles enregistrées dans la base de données de la billetterie lors des contrôles de police. Format du titre d’accès : L’entrée s’effectue au moyen d’une carte électronique de membre, d’une carte magnétique physique ou d’un titre d’accès numérique personnalisé avec code QR, selon la catégorie de places et la tribune attribuées.

Boca Juniors - River Plate en Liga Profesional : tout ce qu’il faut savoir

Boca Juniors - River Plate : la forme des deux équipes

Boca Juniors compte quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, sans aucune défaite sur cette période. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre Central Córdoba de Santiago en Liga Profesional, le 12 septembre, après un succès 1-0 face à São Paulo en Copa Sudamericana, le 9 septembre. Le nul 2-2 contre Gimnasia Mendoza, le 5 septembre, est le seul match où Boca a laissé des points en route durant cette série. Le club a inscrit sept buts et en a encaissé trois sur ces cinq rencontres.

River Plate compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 sur le terrain de l’Atlético Tucumán en Liga Profesional, le 12 septembre. River s’est également imposé à l’extérieur contre Independiente Rivadavia (3-1) et Banfield (3-2) durant cette série. Sa seule défaite est survenue face à Santa Fe en Copa Sudamericana. River a marqué neuf buts et en a encaissé six au cours de ces cinq rencontres.

Boca Juniors - River Plate : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Liga Profesional le 19 avril 2026 : River Plate recevait Boca Juniors et s’est incliné 1-0. Auparavant, Boca avait battu River 2-0 à domicile en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Boca Juniors a l’avantage avec trois victoires contre une pour River, et un match nul. Parmi ces rencontres figure une victoire 3-2 de Boca sur le terrain de River en Copa de la Liga Profesional, en avril 2024.

Boca Juniors - River Plate : le classement