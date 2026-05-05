Le Bayern Munich accueille le Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena de Munich, mercredi 6 mai, pour le match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA.

Le Bayern, actuel leader de la Bundesliga, et le PSG, en tête de la Ligue 1, abordent ce rendez-vous en tant que champions en titre ou à quelques pas de l’être.

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À quelle heure commence le match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ?

Ligue des Champions - Phases Finales Allianz Arena

Comment acheter des billets pour le match Bayern Munich - Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

À l’exception de la finale, l’UEFA ne vend pas directement de billets pour les rencontres de la compétition.

En tant que match retour des demi-finales de la Ligue des champions, les places pour l’Allianz Arena sont actuellement les plus convoitées du football allemand.

Les préventes officielles du club sont désormais closes.

Canaux officiels : FCBayern.com et PSG.fr (complet).

Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub proposent des places de dernière minute.

Côté places premium, les billets de catégorie 1 en tribune latérale et les formules d’accueil VIP sont extrêmement rares, avec des tarifs souvent supérieurs à 2 500 € pour un accès salon haut de gamme.

Combien coûtent les billets pour le match Bayern Munich - Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Les tarifs varient selon les clubs, le lieu et l’étape de la compétition.

La forte demande fait flamber les tarifs : comptez au moins 1 000 € pour une place de revente.

Consultez régulièrement les portails officiels des clubs pour vous tenir informé de la disponibilité et des tarifs.

Pour les retardataires, des places restent disponibles sur les plateformes de revente telles que StubHub.

Que peut-on attendre de cette rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ?

Le Bayern Munich aborde ce match retour en favori, fort de son bilan impressionnant à domicile et de l’élan procuré par sa victoire en quarts de finale.

L'équipe de Vincent Kompany a prouvé qu'elle appartenait à l'élite en éliminant le Real Madrid au tour précédent, avant de couronner cette performance par une victoire spectaculaire 4-3 à Munich le 15 avril.

Auteur d’un premier succès 2-1 au Parc des Princes lors de la phase de groupes, le 4 novembre, le Bayern aborde la rencontre avec un net avantage psychologique qu’il entend bien valoriser devant son public.

Champion de France en titre, le PSG s’est également montré redoutable à l’extérieur cette saison, notamment en dominant Liverpool 2-0 à Anfield le 14 avril pour valider son billet pour le dernier carré.

Bien qu’ils aient perdu contre le Bayern plus tôt dans la saison, les hommes de Luis Enrique ont depuis démontré leur puissance offensive en dominant Chelsea 5-2 en huitièmes de finale.

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