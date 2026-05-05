Aston Villa accueille Nottingham Forest à Villa Park, à Birmingham, le jeudi 7 mai, pour un match retour crucial des demi-finales de l’UEFA Europa League.

Actuellement deuxième de Premier League, Villa accueille un Nottingham Forest 13e du classement, les deux formations visant désormais une place en finale européenne.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match Aston Villa - Nottingham Forest en Ligue Europa ?

Ligue Europa - Phases Finales Villa Park

Comment acheter des billets pour le match Aston Villa - Nottingham Forest en Ligue Europa ?

À l’exception de la finale, il est impossible d’acheter des places pour les rencontres de l’Europa League directement auprès de l’UEFA.

Les billets sont donc commercialisés par les clubs participants.

Pour obtenir vos places, connectez-vous directement au site du club dont vous souhaitez soutenir les couleurs le jour du match.

Si les sites officiels des clubs demeurent le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour la Ligue des champions, les spectateurs peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le match Aston Villa - Nottingham Forest en Ligue Europa ?

Le prix des places varie selon plusieurs critères : les clubs participants, le lieu du match et l’étape de la compétition.

Par exemple, une demi-finale entre le Real Madrid et Arsenal sera bien plus onéreuse qu’un match de phase de groupes à Limassol contre Pafos.

Les clubs annoncent habituellement leurs tarifs dès le début de la saison pour la phase de groupes. En cas de qualification pour les tours à élimination directe, certaines rencontres peuvent voir leur prix grimper selon l’adversaire, le lieu et la demande.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs pour connaître la disponibilité et les tarifs.

Pour des places de dernière minute, des billets sont souvent proposés sur des plateformes de revente telles que StubHub.

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Que nous réservera le match Aston Villa - Nottingham Forest ?

Les Foresters se présentent à Villa Park avec un mince mais précieux avantage, acquis grâce à une victoire 1-0 lors du match aller disputé au City Ground le 30 avril.

Portés par un second souffle depuis quelques semaines, les hommes de Nuno Espírito Santo ont confirmé leur dangerosité en contres-attaques en s’imposant 3-1 sur la pelouse de Chelsea le 4 mai, démontrant qu’ils peuvent bousculer l’élite.

Pour l’Aston Villa d’Unai Emery, l’objectif est clair : renverser la vapeur et atteindre sa première grande finale européenne depuis plus de quarante ans. Tout au long de la saison, les Villans se sont montrés redoutables à domicile, comme lors de leur victoire 3-1 contre Forest à Villa Park le 3 janvier en Premier League.

Toutefois, la défaite 1-0 concédée en championnat face à Fulham le 25 avril suggère une possible baisse de régime.

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