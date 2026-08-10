Celtic traverse actuellement la période la plus dominante de son histoire, après avoir régné en champion d’Écosse lors de 14 des 15 dernières saisons.

Le club a officiellement dépassé son rival de la ville et adversaire du Old Firm, Rangers, au palmarès historique du championnat d’Écosse en décrochant la saison dernière un 56e titre de champion, un record, soit la 5e saison d’affilée où il a terminé en tête de la Premiership. Il s’agissait également du 5e sacre en Scottish Premiership pour Brendan Rodgers, actuellement dans son deuxième passage au club de Glasgow. Celtic a terminé à la première place lors de chaque saison complète avec Rodgers à sa tête à Celtic Park.

Laissez GOAL vous montrer comment vous pourriez vous rendre à Celtic Park à un moment donné au cours des prochains mois.

Matchs à venir du Celtic en 2026/27

Comment acheter des billets du Celtic ?

La voie standard pour obtenir des billets de match standard passe par le portail officiel de billetterie en ligne du Celtic à l’adresse eticketing.co.uk/celtic.

Vous n’avez pas besoin d’une adhésion payante pour vous inscrire, mais vous devrez créer un compte numérique gratuit Celtic FC. Les billets en vente générale pour les matches de championnat nationaux sont généralement mis en ligne quelques semaines avant le coup d’envoi. Comme la demande à Paradise est exceptionnellement forte, les quotas standards pour les affiches les plus attendues partent souvent en quelques minutes.

Le Celtic organise bien des tirages au sort pour les billets, mais ils sont presque entièrement réservés aux abonnés :

Tirages au sort du Home Cup Ticket Scheme (HCTS) : pour les matches à forte demande en dehors de la couverture standard de l’abonnement, comme les demi-finales et finales de Scottish Cup à Hampden Park ou les contingents réduits pour les déplacements européens, les billets sont attribués par tirage interne entre les abonnés éligibles inscrits au HCTS.

pour les matches à forte demande en dehors de la couverture standard de l’abonnement, comme les demi-finales et finales de Scottish Cup à Hampden Park ou les contingents réduits pour les déplacements européens, les billets sont attribués par tirage interne entre les abonnés éligibles inscrits au HCTS. Matches en vente générale : il n’existe pas de tirages au sort publics pour les matches à domicile standards de Scottish Premiership. Les quotas en vente générale sont proposés uniquement selon le principe du premier arrivé, premier servi via le portail de billetterie en ligne.

Lorsque les matches affichent complet à la billetterie, les supporters cherchant une entrée de dernière minute peuvent se tourner vers des plateformes secondaires de revente de billets. Vérifiez les conditions générales du site secondaire auprès duquel vous achetez afin de garantir la sécurité de vos billets.

Combien coûtent les billets du Celtic ?

Les billets officiels en vente générale démarrent à 22 £ pour les adultes et 9 £ pour les enfants, avec des tarifs réduits pour les seniors, les étudiants et les jeunes adultes.

Les prix varient en fonction de l’emplacement dans le stade et de la catégorie du match :

Emplacement dans le stade : les places derrière les buts dans la West Stand et la Lisbon Lions Stand sont les plus abordables. Les sièges en Main Stand (Jock Stein Stand) sont proposés à des tarifs premium.

les places derrière les buts dans la West Stand et la Lisbon Lions Stand sont les plus abordables. Les sièges en Main Stand (Jock Stein Stand) sont proposés à des tarifs premium. Catégorie du match : les matches de championnat nationaux standards sont proposés au tarif de base, tandis que les grandes affiches, comme les soirées européennes ou les derbies du Old Firm, relèvent de catégories tarifaires plus élevées.

Comment obtenir des abonnements du Celtic pour la saison 2026/27 ?

Les abonnements pour la campagne 2026/27 sont totalement épuisés. Détenir un abonnement est le seul moyen garanti d’obtenir une place pour chaque match national, le Celtic limitant les ventes d’abonnements à environ 52 000 à 53 000 places afin de conserver l’espace restant pour la vente générale et les supporters visiteurs.

Une demande sans précédent a porté les taux de renouvellement annuels à des niveaux extraordinaires de 98 % à 99 %. Comme très peu de places se libèrent chaque été, la liste d’attente officielle reste fermée. Pour la saison 2026/27, les prix de renouvellement des abonnements adultes commençaient à 626 £.

Comment obtenir des billets hospitalité du Celtic ?

Avec sa riche histoire dans le football écossais et l’attrait de soirées européennes régulières grâce à ses succès continus sur la scène nationale, les billets hospitalité à Celtic Park ne manquent pas.

Si vous recherchez certains forfaits premium disponibles, tournez-vous vers :

Club 67

Disponible à partir de 105 £ par personne avec les avantages suivants :

Accès à l’hospitalité Club 67 dans la Kerrydale Suite, où nourriture et boissons peuvent être achetées

Animations en direct

Snacks à la mi-temps, thé et café

Programme du match

Siège rembourré pour assister au match

Accès au salon après-match avec boissons disponibles à l’achat

Number 7

Disponible à partir de 300 £ & TVA par personne avec les avantages suivants :

Réception au champagne

Repas de 4 plats avec vin

Snacks à la mi-temps, thés et café

Siège exécutif rembourré pour assister au match

Bar gratuit avant et après le match

Cadeau de match

Programme du match

Vous pouvez réserver votre place avec un forfait premium à Celtic Park en envoyant un e-mail au club via son site internet.

Où séjourner autour de Celtic Park

Si vous vous rendez à Glasgow pour assister à un match du Celtic à Celtic Park, vous pouvez consulter les hébergements situés près du stade. La carte interactive ci-dessous montre ce qui est disponible à proximité immédiate de l’enceinte, même si le système de transports publics de la ville offrira des options de déplacement faciles si vous séjournez plus loin.

Histoire de Celtic Park

Celtic Park, moins formellement connu sous le nom de Parkhead ou de « Paradise » par les supporters, est situé dans le quartier de Parkhead, dans l’East End de Glasgow. C’est le plus grand stade spécifiquement dédié au football en Écosse, avec une capacité de plus de 60 000 places. Seul le Murrayfield Stadium d’Édimbourg, domicile de l’équipe nationale écossaise de rugby à XV, a une plus grande capacité à l’échelle nationale. Le Celtic FC a emménagé sur le site actuel de Celtic Park en 1892, soit cinq ans après la fondation du club.

Un réaménagement dans les années 1990 a donné au stade sa forme actuelle, même si une section avec places debout sécurisées a été introduite en 2016. L’équipe nationale d’Écosse a joué près de deux douzaines de fois dans ce stade au cours de son existence, tandis que des concerts de The Who, Prince et U2 y ont également été organisés. Il a aussi auparavant accueilli des épreuves de speedway, même si celles-ci ont été abandonnées depuis longtemps.