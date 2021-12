Comment Nagelsmann a sauvé la carrière de Leroy Sané au Bayern Munich

A la mi-temps du match de Bundesliga du Bayern Munich contre Cologne, Leroy Sane est sorti. Personne ne peut dire que son remplacement n'était pas mérité. L'ailier allemand avait perdu 11 fois le ballon au cours des 45 premières minutes et était régulièrement hué par les supporters locaux de l'Allianz Arena. Le nouvel entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, décide de lui épargner toute souffrance supplémentaire et fait entrer Jamal Musiala en seconde période, alors que le score est de 0-0. En cinq minutes, Musiala a offert une passe décisive à Robert Lewandowski. Le Bayern s'est ensuite imposé 3-2

Bayern Munich : Michaël Cuisance lâche ses vérités sur son "embrouille" avec Julian Nagelsmann

"J'ai remarqué les sifflets", a déclaré Julian Nagelsmann après le match. "Nos fans doivent soutenir les joueurs. Il n'y a pas un joueur au monde qui n'aime pas réaliser une performance de haut niveau." Cet épisode malheureux aurait pu être le dernier clou dans le cercueil de la carrière de Sane au Bayern, n'ayant pas été à la hauteur de son prix de 49 millions d'euros lors de sa première saison de retour en Allemagne. Il n'y avait certainement aucun moyen de dissimuler que six buts en Bundesliga en 32 matchs était un piètre rendement pour un attaquant dans une équipe qui avait marqué 99 fois en 2020-21.

Les fans du Bayern exigent plus de leurs attaquants, surtout après avoir été gâtés au cours de la dernière décennie avec Arjen Robben et Franck Ribéry jouant sur les flancs. Cependant, Karl-Heinz Rummenigge a vu une nette comparaison entre la situation de Sané et celle de Robben une décennie plus tôt. "Arjen voulait nous quitter, mais nous l'avons reconstruit et nous l'avons gardé", a déclaré l'ancien directeur général du Bayern à Bild Live. "Un an plus tard, il est devenu le buteur du match contre le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des champions 2013.

Une première saison tronquée pour Sané

"Sané a eu une mauvaise saison et le Championnat d'Europe, ce qui, bien sûr, n'aide pas. Mais Nagelsmann doit maintenant essayer de le remettre sur les rails", a ajouté Rummenigge. Après l'avoir fait jouer sur l'aile droite lors des deux premiers matchs de la saison, Nagelsmann a titularisé Sane sur le côté gauche pour le premier tour du DFB-Pokal, trois jours seulement après qu'il ait été hué contre Cologne. Les adversaires étaient peut-être des amateurs, mais les avantages de faire jouer Leroy Sané dans sa position préférée ont été immédiatement évidents. Après avoir inscrit un but et délivré deux passes décisives, le joueur de 25 ans était en passe de retrouver sa confiance.

Une passe décisive a suivi contre le Hertha Berlin, puis Leroy Sané a été réintégré dans le onze de départ pour affronter le RB Leipzig après la pause internationale. Jouant à nouveau sur le côté gauche, ce qu'il n'avait fait que rarement sous Hansi Flick, Sane a ouvert son compte pour la saison et a joué tous les matchs depuis. À la pause hivernale, il compte désormais 11 buts et 11 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, dont cinq buts en Ligue des champions, le Bayern ayant remporté les six matches de groupe. Ces 22 buts sur lesquels il est impliqué sont déjà plus que ceux où il a contribué dans l'ensemble de la saison dernière et il est le seul joueur du Bayern à atteindre la barre de dix à la fois dans les buts et les passes décisives jusqu'à présent en 2021-22.

Le Bayern ferme la porte à Haaland

Sans surprise, Leroy Sané a également conquis ceux qui se sont détournés de lui plus tôt dans la saison, comme le souligne le fait qu'il a été élu joueur du mois par les fans du Bayern pour les mois de septembre, octobre et novembre. Il a également impressionné ses adversaires, comme Manu Kone, la recrue estivale du Borussia Mönchengladbach, qui l'a désigné comme le meilleur joueur qu'il ait affronté depuis son arrivée en Allemagne. "Il y a beaucoup de joueurs de haut niveau en Bundesliga. Mais le seul qui m'a vraiment épaté est Leroy Sane", a déclaré Koné à Sport Bild. "Il peut tout faire, est rapide comme l'éclair, fort techniquement. Il m'impressionne."

Un repositionnement et une renaissance pour Sané

Sané a joué tous les matchs du Bayern cette saison, après avoir pris le temps de se remettre d'une blessure qui l'a écarté de la majeure partie de la campagne 2019-20 avec Manchester City. Ce passage sur la touche a eu un impact sur sa première saison à Munich, puisqu'il n'a pas joué 90 minutes complètes dans un match officiel avant décembre 2020. "Je suis vraiment heureux pour Leroy que les choses se passent si bien pour lui", a déclaré son ancien coéquipier au Bayern, Jérôme Boateng, à GOAL. "C'est un gars génial et c'est important pour lui de se sentir à l'aise et détendu. Peut-être que cela lui a manqué un peu lors de sa première saison. Il était un peu à l'étroit. Mais il faut aussi se rappeler qu'il revenait d'une longue blessure."

Le succès de Sané cette saison n'est pas simplement dû au fait qu'il a joué à gauche plutôt qu'à droite. Sous la direction de Flick, il a disputé quelques matches sur le côté gauche du terrain et n'a pas réussi à avoir le même impact qu'aujourd'hui. Au lieu de cela, la tactique de Nagelsmann a fait qu'il joue maintenant comme un hybride ailier-milieu offensif. Alphonso Davies a été autorisé à se déplacer vers l'avant depuis le poste d'arrière gauche et apporte de la largeur sur le flanc. En conséquence, Sané a la permission de se déplacer à l'intérieur du jeu et de jouer plus au centre derrière Lewandowski.

L'article continue ci-dessous

Cela a pour effet de déstabiliser les défenses adverses, mais aussi de donner plus d'espace à Sané avec le ballon. Il est le plus dangereux lorsqu'il peut courir vers les joueurs, en utilisant ses capacités techniques et ses mouvements intelligents pour trouver des espaces pour lui et les autres. Nagelsmann a également fait de la situation de Sané une priorité à son arrivée, en lui donnant du temps supplémentaire et des instructions sur le terrain d'entraînement pour l'aider à redresser sa carrière au Bayern. "Je travaille toujours dur. Je savais qu'il y avait beaucoup de pression sur moi", a déclaré Sane à DAZN. "J'essaie simplement de me concentrer sur moi-même. À l'époque, je n'ai pas été très performant. Je l'ai simplement accepté et je voulais donner quelque chose en retour."

Aujourd'hui, Sané est l'un des joueurs les plus importants du Bayern. Il est passé du statut de joueur conspué par ses propres supporters à celui de l'un de leurs joueurs préférés en seulement cinq mois. Et c'est à Nagelsmann qu'il doit cette remarquable transformation.