Comment Messi a essayé de convaincre Neymar de revenir au Barça

Lionel Messi a bien tenté l’été dernier d’attirer Neymar au FC Barcelone, en lui promettant notamment de « laisser son trône ».

Lors du dernier mercato estival, les dirigeants du ont tout fait pour recruter Neymar. Mais, ils n’ont pas été les seuls à faire des efforts en ce sens. Ça a aussi été le cas de l’effectif blaugrana, et en particulier de ceux qui ont côtoyé l’attaquant brésilien durant son premier passage à Nou Camp (entre 2013 et 2017). Lionel Messi en fait partie.

L’attaquant brésilien a bien essayé d’influer sur le choix de son ami. En lui passant un coup de fil et en tenant un discours très séduisant à même de pousser « Ney » à retrouver son ancienne maison catalane : « Il n'y a qu'ensemble qu'on va pouvoir gagner la . Je veux que tu reviennes. Dans deux ans, je pars, et tu seras tout seul, tu prendras ma place ». Des propos forts et qui ont été révélés par l’hebdomadaire France Football ce mardi.

Le Barça a de quoi s’inquiéter

Cette discussion révèle la volonté forte qu’a eue Messi de rejouer avec son ancien partenaire, mais aussi l’intention que ce dernier aurait de quitter le Barça à la fin de son actuel bail. Etait-ce un coup de bluff de sa part dans le seul but de convaincre ? C’est possible. Autrement, les responsables barcelonais ont de quoi sérieusement s’inquiéter quant à l’éventualité de voir leur joueur vedette faire ses valises et partir sous d’autres cieux dans un an et demi. Pour rappel, il y a une semaine, la presse ibérique que La Pulga a finalement fait le choix de rempiler avec les Blaugrana. Il se peut donc qu'il ait changé d'avis depuis sa discussion avec Neymar.

Pour rappel, faute de moyens financiers suffisants, Barcelone n’a pas été en mesure d’attirer l’international auriverde dans ses rangs. Les exigences du PSG se sont aussi avérées être trop élevées pour la faisabilité du deal. Depuis, et même s’il y a eu un procès opposant les deux camps, le lien entre le club catalan et Neymar n’a pas été rompu. La semaine dernière, le directeur sportif Eric Abidal a suggéré qu’il peut y avoir une nouvelle tentative dans le futur pour le recrutement du Brésilien.