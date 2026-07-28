Comment les stars de la Premier League investissent : décryptage du portefeuille de start-ups de Mario Götze et du « Players Fund »

Si vous pensiez que les conversations dans les vestiaires des grands clubs de football tournaient uniquement autour des biens de luxe, tels que les voitures de sport haut de gamme, la mode de créateurs et l’immobilier de prestige, détrompez-vous. À l’ère moderne, une révolution se déroule en parallèle des séances d’entraînement et des briefings tactiques.

Des vestiaires de la Premier League à la Bundesliga, les conversations dérivent désormais vers les fondamentaux du capital-risque (VC) : tableaux de capitalisation, syndicats d’investisseurs providentiels et valorisations en amorçage. Une nouvelle génération de footballeurs tourne le dos aux placements traditionnels pour s’aventurer dans l’univers trépidant et à haut risque du capital-risque technologique.



À l’avant-garde de ce mouvement des « VC des vestiaires » se trouve l’ancien champion du monde Mario Götze. Tout en continuant à jouer pour l’Eintracht Francfort, Götze a discrètement passé ces dernières années à se construire une carrière parallèle en tant que l’un des investisseurs providentiels les plus prolifiques d’Europe.

Laissez GOAL vous révéler les coulisses de cette révolution technologique qui s’empare des vestiaires. Qui sont les acteurs, que font-ils et bien plus encore.

Dans les vestiaires : comment les footballeurs deviennent des investisseurs en capital-risque

Les syndicats de vestiaire :

Plutôt que d’investir en solo, certains joueurs créent des clubs d’investissement privés ou des syndicats au sein même de leur équipe et rassemblent leurs fonds pour soutenir des start-ups tech prometteuses.

Au-delà des technologies sportives :

S’ils misent parfois sur des applis sportives ou des dispositifs de fitness, les footballeurs ciblent surtout les secteurs grand public comme l’intelligence artificielle (IA), le logiciel en tant que service (SaaS), la fintech et la santé numérique.

Des réseaux bien organisés :

Plutôt que de déléguer la gestion de leur capital, ces « investisseurs en capital-risque des vestiaires » examinent eux-mêmes les pitchs, tissent des liens avec les fonds de la Silicon Valley ou d’Europe et calent des réunions pendant leurs temps morts.

Mario Götze : au cœur du portefeuille technologique de plus de 70 millions d’euros du champion du monde

Agissant principalement via son véhicule d’investissement personnel, Companion M, le champion du monde 2014 et lauréat de tous les titres nationaux en Allemagne, s’est constitué un portefeuille de plus de 70 jeunes pousses technologiques en phase de démarrage, réparties entre l’Europe et les États-Unis.



Son approche dépasse le simple coup de communication : il s’est pleinement intégré à l’écosystème tech en ciblant les secteurs à forte croissance comme le SaaS B2B, les infrastructures logicielles, la cybersécurité et la santé numérique. Ses participations, déjà rentables, couvrent un large éventail d’entreprises innovantes, notamment la fintech danoise Flatpay, la plateforme allemande d’IA conversationnelle Parloa et le fournisseur de logiciels B2B Qualifyze.



Il a également soutenu des solutions spécialisées, comme la plateforme de gestion des médias ScorePlay, basée sur l’IA, un investissement inspiré par son expérience directe des difficultés logistiques auxquelles sont confrontés les footballeurs lorsqu’ils gèrent leurs ressources multimédias numériques.

De Götze à la Premier League : l’ascension de « The Players Fund »

L’esprit d’entreprise de Götze s’est rapidement propagé par-delà la Manche jusqu’aux vestiaires de la Premier League. Les footballeurs d’élite sont confrontés à une carrière courte, ce qui les pousse à rechercher des options de consolidation de patrimoine substantielles et à long terme.



L’émergence de véhicules d’investissement dirigés par des athlètes, à l’image de « The Players Fund » – une société de capital-risque cofondée par des stars du ballon rond actuelles et anciennes –, illustre parfaitement l’action de ces « investisseurs en capital-risque des vestiaires ». On y retrouve notamment plusieurs footballeurs et anciens footballeurs, tels que Chris Smalling, Héctor Bellerín, Serge Gnabry et Ben White. Smalling lui-même est devenu un acteur de premier plan dans le domaine du capital-risque, en se concentrant principalement sur les technologies climatiques et les protéines alternatives.

D’autres joueurs de Premier League investissent aussi directement dans la tech. L’ex-défenseur Rio Ferdinand a été l’un des premiers à parier sur Sorare, la plateforme de cartes à collectionner NFT et de fantasy sports, tandis que la jeune garde s’intéresse de près à la fintech, aux applications grand public et à l’IA.

En syndiquant leurs prises de participation, ils accèdent à des tours de table très concurrentiels, habituellement réservés aux grands fonds de la Silicon Valley ou de Londres.

Surmonter les écueils financiers du football : pourquoi le capital-risque technologique remplace les mauvais investissements

Pendant des décennies, le football professionnel a été émaillé d’histoires d’horreur où des joueurs perdaient leur fortune au profit de conseillers financiers prédateurs, de montages fiscaux liés au cinéma ou de projets immobiliers à haut risque.

Cette nouvelle approche s’appuie sur l’éducation, l’alignement institutionnel et l’intelligence collective. Les fondateurs de fonds comme The Players Fund rappellent que leur mission est autant de former la communauté sportive que de déployer des capitaux.



